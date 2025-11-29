21世纪经济报道记者 孙永乐

11月28日晚间，天风证券（601162.SH）突发公告称，因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资，证监会决定对公司立案。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展。

21世纪经济报道获悉，此次监管立案与天风证券2022年年度报告中披露的原民营大股东资金占用事项有所关联。过往公告显示，2022年底该占用资金及利息已全部归还。

近年来，天风证券一直努力与深陷债务危机的“当代系”进行切割，意图甩脱“历史包袱”。市场分析人士认为，此次立案或标志着困扰天风证券多年的历史包袱终于要画上句号。

在处理历史遗留问题的同时，在湖北国资湖北宏泰集团控股后，天风证券走上了“二次创业”之路。今年前三季度，公司基本面持续向好，实现归母净利润为1.53亿元，同比扭亏为盈，上年同期净亏损5.36亿元。

涉“当代系”占用公司资金事项

历史遗留问题“靴子落地”

回溯来看，天风证券2022年年报曾披露，公司原直接和间接持股合计5%以上股份的股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（简称“当代集团”）通过第三方主体占用公司资金。

截至2022年12月31日，占用资金及利息已全部归还。其中，2020年度累计付款额（不含利息）14.75亿元，累计偿还本金2.67亿元；2021年度累计付款额（不含利息）6.95亿元；2022年度累计偿还本金19.03亿元，2020年至2022年上述资金对应的利息10576.35万元。

彼时市场即普遍预期，立案只是时间问题。如今立案告知书落地，印证了当时猜想。

近年来，天风证券一直努力与深陷债务危机的原民营大股东“当代系”进行切割，意图甩脱“历史包袱”。

2023年，湖北国资的宏泰集团正式控股天风证券，目前持有公司28.33%股权。原大股东当代集团因债务危机已退出天风证券股东行列，但历史问题始终是悬在天风证券头上的“悬顶之剑”。

此次立案或标志着天风证券与当代集团的历史遗留问题彻底切割。

不过，根据过往券商案例，此次危机并未解除。监管后续将正式出具《行政处罚决定书》，公司及相关责任人员可能遭到罚款、警告等行政处罚，而基于其涉嫌信息披露违法违规的情形，投资者诉讼索赔的风险也同步存在。

湖北国资入主后“二次创业”

多项经营指标初显成效

在处理“当代系”债务危机的同时，天风证券近年来的公司治理结构和经营层面发生了实质性变化。2023年，宏泰集团正式入主天风证券，后者告别无实际控制人的局面，公司性质转变为湖北国资控股。

官网资料显示，天风证券是湖北省属唯一金融服务类企业湖北宏泰集团控股的省属金融企业，成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，是湖北唯一省属证券公司。

据记者了解，自2023年湖北宏泰集团实管实控以来，天风证券对其内部治理结构进行了重塑。

在湖北国资入主及战略调整后，天风证券的基本面得到明显改善。今年前三季度，天风证券实现营业收入21.12亿元，同比增长57.53%，归母净利润为1.53亿元，同比扭亏为盈，上年同期净亏损5.36亿元。公司表示，业绩改善主要得益于手续费及佣金净收入和投资收益的增加。

与此同时，为解决公司负债问题，今年以来，天风证券动作频频。今年6月，天风证券定增获证监会同意批复，成为年内首家再融资事项落地的券商。其中，定增募集资金总额不超过40亿元（含本数），拟用于偿还债务及补充营运资金不超过20亿元；宏泰集团全额认购了定增股份，定增完成后，其对天风证券的持股比例提升至28.14%，进一步巩固了控股地位。

11月26日，天风证券公告称，公司、天风国际及/或天风国际附属公司拟在境外市场发行债券或票据，发行总额不超过（含）9.6亿美元（等值）。

截至11月28日收盘，天风证券股价为4.83元/股，总市值约为487亿元。

另需注意的是，此前与天风证券及“当代系”渊源深厚的两位资本市场知名人士，近期先后卷入调查漩涡，引发行业广泛关注。

10月10日，据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、浙江省纪委监委消息：中国证监会原发行审核委员会主任委员、发行监管部副主任、一级巡视员郭旭东涉嫌严重职务违法，主动投案，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组和浙江省台州市监委监察调查。

过往履历显示，作为发审委“五届元老”，郭旭东在证监会履职21年。巧合的是，在其任职期间的2018年，“当代系”控制的天风证券成功上市；郭旭东2019年从证监会离职后，于2020年出任当代集团副董事长。

另据财新等媒体报道，天风证券原常务副总裁翟晨曦近期“失联”，或被监管带走协助调查，其定期更新的视频号、公众号已停更约一个月。公开资料显示，翟晨曦2014年加入天风证券任总裁助理兼固定收益部总经理，后升任常务副总裁，核心分管固定收益、国际业务等板块。