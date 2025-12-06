21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道

近日，21 世纪经济报道记者从深交所获悉，自2024年11月系统推进上市公司大走访工作（以下简称“大走访”）以来，截至目前，深交所已集中走访调研上市公司超500家次，其中广东、深圳、浙江、江苏、北京、上海等辖区的走访覆盖率达三成。

据悉，深交所提前研究制定走访专项工作方案，组织公司监管、市场服务条线协同配合、迅速行动，深入开展走访调研，持续推进察实情、听诉求、解难题。

相关上市公司表示，深交所走访活动在公司与监管部门之间建立了良好的沟通渠道，有助于公司及时了解政策导向，改善内部管理，也让监管部门更深入地了解公司的实际运营情况，对提升公司治理水平、促进市场健康发展具有积极作用。

已办理落实400多项上市公司诉求建议

本轮走访活动开展以来，深交所主要负责同志多次带队深入公司一线，累计走访调研140余家次上市公司，专题调研产业链协同、海外布局配套、资金保障等难点问题。为积极回应公司诉求，深交所组建工作专班，加强动态跟踪，强化分类施策，切实推进解决调研中反映的实际问题。

截至目前，深交所已办理落实400多项诉求建议，涉及信息披露、并购重组、再融资、股权激励、培训与行业交流等方面，为公司提供更精准的服务支持。同时，深交所重视反馈闭环，通过走访现场答复、书面答复、回访等方式，切实回应公司每一项诉求建议，实现“件件有着落、事事有回音”。

一家运输行业公司负责人表示，针对公司提出的在持续改善资本结构、拓展国内外业务、提升服务水平等工作中遇到的问题，深交所研究提出具体举措，持续加强日常沟通、规则解答和培训交流，积极做好支持服务，帮助公司更好解决难题、积极应对风险与挑战。接下来，公司将依法依规高质量做好信息披露工作，主动维护投资者关系，积极参与投资者交流活动，促进形成正向循环，努力提升投资者回报。

更好服务新质生产力发展

值得一提的是，深交所本轮走访活动突出问题导向。

一方面，深交所积极了解上市公司在引领产业革新、发展新质生产力等方面的实践经验，在关键核心技术攻关方面存在的问题及诉求，更好支持公司自主创新，助力培育发展新质生产力。

另一方面，通过调研上市公司在强链补链等方面采取的措施、存在的困难和诉求，深交所助力公司增强国际竞争力和抗风险能力，更好防范应对外部风险和冲击。

据悉，深交所联合地方证监局、地方政府相关部门等多方力量，搭建多层次、多领域的沟通交流平台，收集和反映公司诉求，积极建言献策，争取政策支持，推动进一步激发公司创新活力和市场发展潜力，更好地服务新质生产力发展。

当前，常态化走访调研已成为监管部门提升监管温度、优化服务质效的重要抓手。

记者获悉，深交所将继续常态化走访上市公司，持续推动新“国九条”、资本市场“1+N”政策体系以及更多务实举措落地见效，支持鼓励上市公司用好资本市场工具，加大创新力度，更好转型升级，持续提升上市公司质量和内在价值。