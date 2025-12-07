2025年12月3日，国家流感中心发布最新一期流感周报显示，11月24日至30日，全国流感活动进入快速上升期，南方省份流感样病例的流感病毒阳性率从38.9%上升到47.5%；北方省份则更严重，流感病毒阳性率从43%上升至48.1%。

当周流感样病例情况已超过2022、2023、2024年同期水平。

据央视新闻报道，中国疾控中心病毒病所国家流感中心主任王大燕介绍，有17个省份流感达到高流行水平。根据最近监测情况，预计全国在12月上中旬达峰的可能性较大。甲型H3N2亚型流感病毒仍然占流行优势，占比超过95%，有少量甲型H1N1亚型和乙型流感病毒同期流行。

与此同时，互联网企业旗下京东健康、美团买药和阿里健康等平台都上线居家快检业务，为患者提供便捷迅速的检测，也在一定程度上分担了流感高流行期间的公卫压力，但目前还面临重重挑战。

▲2025年11月29日晚，大连某医院一处等候区坐满了前来就诊的患者，咳嗽声此起彼伏。(郭宇辰/摄)

2分钟联系，30分钟上门，4小时出结果

居家快检，简言之用户不必出门去医院，通过App或小程序下单后，由配送员上门配送采样器或由护士协助采样，样本封存后经骑手送至合作实验室，在3-6小时内生成检测报告，用户手机上即可查看结果。

若相关病原体检测结果为阳性，用户可通过平台获得医师的诊疗建议，在线上下单药品，平台完成配送。

11月28日，就读于北京某大学的丁正（化名）在起床后感到头痛，咳嗽不断，怀疑“中招”流感。他担心去医院耗太时长、容易交叉感染，所以在朋友建议下，第一次尝试了居家快检。

28日下午4时许，丁正在手机上预订了某平台“呼吸道病毒细菌核酸检测”项目，首单价格为69.9元。

就在下单2分钟后，骑手便来电与他联系，沟通见面地点。“他跟我联系后说半个小时之后过来，因为外部人员不能进学校，他就让我在校门口等他。”

丁正告诉南方周末，来的骑手戴着口罩，骑一辆电瓶车，很像外卖送餐员所用的车型。不过电瓶车箱子里装的不是外卖，而是一些试剂盒，还有一些消毒酒精等。

检测的全过程并不复杂。骑手让丁正观看一个如何正确采样的视频，然后把试剂盒交给丁正，请他按照视频中的步骤操作。

“骑手也很清楚怎么操作，会对我进行指导，但所有步骤都需要我亲自完成。完成检测后，我需要将采样管装进密封袋里再交给他。之后，他负责将样本送回。”丁正说。

整个过程与以前做核酸检测的过程相似，有咽拭子和鼻拭子，两个都需要做。

4小时之内就出了检验结果。结果显示，丁正未感染甲流、乙流等11种常见病毒，但检出肺炎链球菌。

另一位通过居家快检服务确诊甲流的患者告诉南方周末，他出差至陌生城市“中招”流感病毒，而且酒店距离医疗机构较远，就医很不便。12月1日，下单居家快检后，该患者检出甲流，当天下单特效药并服用，现已接近康复。

下单居家快检后，用户会收到咽拭子、生物安全袋、说明书等。（受访者供图）

居家快检业务激增

2025年入冬以来，全国流感活动水平快速攀升。王大燕介绍，检测到的病原体均为已知常见病原体，没有检测到未知病原体及其导致的新发传染病。

本轮流感高发直接催生诊断需求，能够迅速派人上门送检的居家快检服务，成为了许多群体的新选择。

美团告诉南方周末，2025年11月以来，平台居家快检的订单量已连续六周环比增长超过30%。为应对激增的需求，美团已将此项服务从最初的7个城市扩展至北上广深杭等13个城市，并在其中8个重点城市将服务运力提升近一倍，以保障用户体验。

京东方面也对南方周末表示，在11月14日至20日这一周内，其呼吸道病原体检测订单量环比前一周增长了63%，且检测出的阳性率高达67.7%。与此同时，京东互联网医院专门开设的发热门诊问诊量环比10月同期增长51%，平均响应时间为30秒左右。

阿里健康联合淘宝闪购，也于近期在北京、上海、广州、杭州四城推出了“居家闪检”服务，检测12种呼吸道病毒或细菌，可平均3小时出具报告。12月2日，南方周末从阿里健康处获悉，近两周，阿里健康平台上流感抗病毒药物的购买人数环比增长超过500%，其中玛巴洛沙韦的购买人数增长更是超过600%。

截至目前，数家互联网平台提供的居家快检服务较为类似，凭借数量庞大的骑手和配送网络提供上门采样，连接起用户与第三方检验检测机构。

价格也无明显差异，甲流、乙流、新冠病毒等12种常见病毒细菌检测的居家快检服务为每人次100元左右。

11月下旬，北京地坛医院感染性疾病科主任医师宋蕊在国家疾病预防控制局举行的新闻发布会上表示，流感病毒有快速的检测方法，包括抗原或者核酸检测，半小时之内进行确诊，确诊以后可尽早使用抗病毒的药物。

“高危人群，包括婴幼儿、老年人、孕产妇以及免疫功能低下的人群，或者是患有慢性基础病，比如慢性肺部疾病、心脑血管疾病、糖尿病、免疫抑制等，尤其是病情控制不好的人群，患流感以后更容易发展为重症，所以这些患者应该尽早到医疗机构进行就诊。”宋蕊提醒。

检测后，用户会收到结果和用药推荐。（受访者供图）

居家快检面临挑战

在流感高峰，居家快检虽然相比传统就诊方式更高效、便捷，但目前还面临不少挑战。

首先，各个平台的居家快检业务覆盖面不足，服务范围主要集中在人口最密集的一二线城市。此外，以上海为例，部分平台的居家快检服务只覆盖徐汇、长宁等中心城区，奉贤、嘉定等城区未能覆盖。

对于许多三四线城市及大城市的非核心区域居民而言，这仍是一项“听说过、没法用”的服务。地域覆盖的局限，使得居家快检对缓解全国性医疗资源压力的作用打了不小的折扣。

不同平台的居家快检服务覆盖范围。（网络截图）

除了区域覆盖有限之外，居家快检还未实现24小时检测和送检。多个平台运营时间显示，晚上10点之后到早晨7点钟之间的检测需求无法得到满足，而一些家长反馈，不少孩子半夜发烧，出门去医院看急诊可能排队时间长、吹风受寒或加重病情，急需尽快确诊才能针对性用药。

此外，作为直接接触疑似感染者的人群，平台配送员没有配备专业的防护服和面罩、手套等。尽管平台均要求配送员佩戴口罩、携带消毒用品，但在流感高发季穿梭于众多疑似感染者之间，配送员个人消毒如果做得不到位，可能存在交叉感染风险，是不少用户的隐忧。

同时，也有专家提醒检测结果不可盲信，并且由于操作限制，难以确保采样是否规范、样本是否污染，或存在一定的误判概率。如果存在比较严重的症状，还是建议去医院就诊。

（撰稿：郭宇辰）