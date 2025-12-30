21世纪经济报道记者 林典驰 深圳报道

12月26日，优必选第1000台工业人形机器人Walker S2下线，下线仪式现场，超200台Walker S2组成气势恢宏的方阵。

后续这些机器人将交付到各地，投入产业一线应用，覆盖汽车制造、智能制造、智慧物流、具身智能数据中心等重点领域。

2025年的优必选交出了硬核答卷，Walker S系列已成为全球进入最多车厂实训的工业人形机器人。全年优必选工业人形机器人产能已突破1000台，交付量超过500台，并计划在2026年将年产能提升至万台规模。

一连串数字背后，没有概念炒作，没有PPT造“机器人”，只有两年来数百台机器人在新能源汽车厂、3C产线和物流仓库中日复一日的真实实训。

作为国内最早押注人形机器人赛道的“长期主义者”，当行业在2025年突然被资本与政策点燃，周剑和他的优必选却选择踩下“理性油门”，从工业制造的实训入手，连同客户解决真实需求，主动收缩初期泛化需求，聚焦搬运、分拣、质检三个工位。

“这三类工位是我们认为存在着人员流失高、管理难度大、工作重复性强、工位相对结构化等特点，不仅是客户迫切需要人形机器人提供能力协同的领域，也是人形机器人现阶段更适合发挥能力的领域。”优必选科技创始人、董事会主席兼CEO周剑在接受21世纪经济报道专访时谈到。

简而言之，人形机器人不是用来表演的，是要进工厂、干实事、被客户真金白银买单的。

“尽管行业在加速，但机器人走进千家万户仍需5~10年。”周剑认为，企业须构建可持续商业模式，在资本热潮退去后仍能“储粮过冬”，真正以解决实际问题而非炫技为导向，方能催生新质生产力。

在本次独家专访中，周剑系统回应了市场关心的核心命题：涵盖亿元级别订单从何而来、万台产能如何实现、群体智能能否真正提升效率，以及在AI狂飙突进的今天，真实物理数据是否仍是人形机器人不可逾越的“护城河”？

优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑（受访者供图）

人形机器人大规模量产还需时日

21世纪：优必选近期创下全球人形机器人领域单笔中标金额最高纪录（2.64亿元），截至目前公司人形机器人已获得数个超过亿元人民币的订单。这些订单主要来源于哪些行业？是什么帮助优必选能够取得这么多订单？

周剑：目前，优必选人形机器人订单工业人形机器人Walker S2为主，这些订单主要来自于汽车制造、智能制造、智慧物流、具身智能数据中心等重点领域。目前，Walker S2的产能每月超过300台，2025年产能将超过1000台，预计交付超过500台人形机器人；预计2026年，工业人形机器人将达到万台产能。

能够获得这些数量的订单，主要得益于优必选在人形机器人技术和商业化应用的投入和努力。

这得益于优必选在人形机器人全栈技术（硬件控制、AI、SLAM、视觉伺服、ROSA2.0系统等）和具身智能大脑的持续投入，赋予机器人“聪明大脑”与“敏捷小脑”，实现自主作业。

其次，优必选对人形机器人的应用场景明确了先工业制造、后商用服务、再家庭陪伴的三步走战略规划，目前首先在工业制造场景实现规模化落地。

自2023年底推出Walker S以来，优必选重点推进工业人形机器人的应用落地。我们走访调研了国内20多家车厂和30多家工业制造客户，对落地场景和产品需求做了明确的定义，同时也推动了Walker S系列进入到新能源汽车工厂中进行实训，积累了大量的真实数据以及应用经验。

基于此，我们才能够小步快跑，持续迭代技术和产品，目前已经推出了第三代可自主换电的Walker S2,陆续研发了群脑网络、协作智能体Co-Agent、“类人眼”双目立体视觉感知等一系列技术，以满足使用需求，并且为客户愿意真实为优必选提供采购订单奠定了基础。

21世纪：今年优必选预计全年交付500台工业人形机器人，全年产能1000台，明年产能计划10000台。实现产能跃迁的驱动因素是什么？是技术降本、场景突破，还是产业链的成熟？

周剑：人形机器人产能提升和实现量产是多方面因素共同驱动的结果，包括了技术成熟度、成本、应用场景，还有产业链的进步等。

人形机器人之所以被誉为“制造业皇冠上的明珠”，是因为它是机械工程、电子工程、计算机科学、人工智能，甚至新材料等多个领域的集合，这也使得人形机器人的技术复杂程度高，但随着这两年人形机器人的技术成熟度提升，再加上在新能源汽车等成熟产业的带动下，国内人形机器人产业链得到了很大的发展，各种零部件的成本也随之下降。

优必选人形机器人也在工业制造经历了近两年的实训，在真实场景实现了自主作业，不仅获得了客户的认可，还明确了技术标准。目前优必选正牵头制定人形机器人技术要求国家标准，包括作业操作、定位导航、人机交互等关键技术。今年11月，优必选的工业人形机器人Walker S2正式开启量产交付，首批数百台已投入产业一线应用。

但优必选对于人形机器人大规模量产这个事情本身，还是比较谨慎。在人形机器人真正实现大规模量产前，我们认为还需要一定的时间进行打磨。只有找到了合适的应用场景，让人形机器人真正发挥作用，客户愿意买单，才算是实现了一个量产的闭环，而不是对外宣称一个数据就可以认为是“量产”。

因此，优必选在过往两年把很重要的投入放在了客户工厂的实训中，并且，我们也会跟客户不断沟通，确定人形机器人能够真正发挥作用的工种以及技术能力，从而对我们的产品进行迭代。只有当人形机器人的客户需求、核心技术和成本控制几个因素实现了统一，人形机器人的规模化量产才会成为可能。针对此，优必选也提出了比较符合客户真实需求和行业实际情况的量产和交付目标，并在逐步实现中。

21世纪：优必选目前的主要客户涵盖新能源车厂、3C智能制造和智慧物流，我们是否有意识地选择行业，还是行业选择了人形机器人？

周剑：这确实是一个双向评估的过程。对于工业制造领域的客户来说，他们正面临着部分岗位缺工少工的问题，特别是一些重复性高、危险性高、内容相对简单枯燥的工位上，一些客户会面临招不满工人的情况。

根据人社部、工信部、教育部此前发布的《制造业人才发展规划指南》，至2025年，中国制造业十大重点领域人才需求缺口将接近3000万人，缺口率达48%。相比于传统的工业机器人、机械臂等，人形机器人的通用性使其可以更好地满足这部分的用工需求，因此也成为了许多工业制造客户的选择。

优必选也并不是全盘接受来自客户的所有需求。在探索工业制造场景的过程中，我们跟多家目标用户进行了交流，交流的内容包括人形机器人可以在哪些具体的细分场景以及工种落地。很多用户对于人形机器人会有多样的需求或想法，最开始的时候，客户希望在分拣、质检、搬运、组装、涂胶等多个工位都引入人形机器人。

我们从实训效果出发，目前先逐步收敛至搬运、分拣、质检三大核心工位。这三类工位是我们认为存在着人员流失高、管理难度大、工作重复性强、工位相对结构化等特点，不仅是客户迫切需要人形机器人提供能力协同的领域，也是我们认为人形机器人现阶段更适合发挥能力的领域。

目前，我们的工业人形机器人Walker S系列主要为客户提供智能搬运、智能分拣、智能质检等服务；所落地应用的垂直领域，如新能源车厂、智慧物流和3C智能制造等，也是此前智能化程度较高，不需要人形机器人有太多融入成本的领域。这也是基于现阶段人形机器人的技术能力，我们在工业制造场景应用所给出的最优解。

21世纪：2025年中报显示，消费级硬件业务（如智能猫砂盆、泳池机器人）收入同比大增近50%，首次成为公司第一大收入来源。这是公司主动规划的战略选择，还是市场需求的意外之喜？你如何看待当前“副业养主业”的商业模式可持续性？

周剑：优必选自创业以来就明白，人形机器人是个需要长期积累和投入的行业，所以公司很早就确定了“两条腿走路”的战略，一方面投入人形机器人核心技术及产品的研发，另一方面将这些技术成果应用到不同的应用场景中，包括人工智能教育、智慧物流、商用服务及消费级智能硬件等不同的领域，在回馈社会的同时，也能让公司在人形机器人发展成熟前获得收入，以支持公司坚持人形机器人的长征之路。

群体智能提升人形机器人协同效率

21世纪：今年优必选在群体智能等技术取得突破，这项技术从实验室走进实际产线后，带来了哪些具体的效率提升？如何解决柔性制造中的复杂协同问题？

周剑：群体智能技术的最大意义在于，它让人形机器人从单机智能走向了群体协作，从而让人形机器人的规模化落地成为可能。

我们在过往与客户交流的过程中发现，除了单台产品的功能迭代之外，客户更需要的是一个“人形机器人集群”。在真实的工作环境中，每一位工人都不是一个割裂的个人，而是会时刻产生配合、协作。如果只是单独地作业，那么一台人形机器人的效率短期内很难超过工人，但如果人形机器人之间能够进行协作，那这个进程会大大加快。

从2025年开始，优必选进入实训2.0阶段。最新推出的Walker S2，我们又对群脑网络进行了迭代，并且自研了Co-Agent。通过这项技术，人形机器人被赋予了意图理解、任务规划、工具调用和自主异常处理等闭环作业能力，从而可以更灵活地应对任务中出现的各种突发情况。

目前，借助优必选自研的群脑网络技术平台，工业领域的客户可以实现应用场景的快速化部署，提升人形机器人使用便捷性。从单台人形机器人的工作效率来看，我们目前在智能搬运等任务上，成功率已经达到99%，对比单个工人的工作效率也从年初的30%提升到了45%左右，明年有望提升到60%以上，配合群体智能，人形机器人的工作效率将有望逐步接近工人。

21世纪：公司提出通过平台化、模块化策略构建技术“鱼池”以降低成本。优必选曾预测量产过万台后成本会快速下降，目前看，成本下降的进度是否符合预期？最大的降本空间来自硬件、软件还是规模效应？

周剑：具体来说，这一年里优必选也做了一些工作来控制人形机器人的成本。首先，在设计阶段，我们针对目标和极限场景，并结合相关运控算法来确定机器人结构、驱动、能耗等重要性能参数，不夸大需求。

其次，在关键模组上我们尝试了不同方案，比如在关节上优必选就尝试了谐波、行星和直线三种不同方案，来寻找最优解。在制造工艺上不断尝试新方法，比如3D打印。算法也需要不断改进，以更鲁棒的算法降低对高精度部件与高性能传感器的依赖；以更优化、智能的算法实现机器人最优运动，减少能耗和对硬件本体的损耗。

最后，我们也在对供应链进行有效整合，尽可能推进标准化部件的使用。这些举措都确保了我们的人形机器人可以按照规划来实现降本。

21世纪：人形机器人产业链经过多年的发展，供应链还存在哪些不足之处？

周剑：从基础的零部件来看，中国的相关产业链已经非常发达，有包含关节等关键零部件的最大最成熟的供应链。从我们了解的供应链情况来看，全球领先的人形机器人企业中，大多数零部件的合作方都在国内，集中在长三角和大湾区。未来在人形机器人的硬件制造方面，中国无疑拥有巨大的优势。目前，优必选在人形机器人核心零部件层面，国产化率已经达到90%以上。

但是不可否认的是，在一些高端核心芯片上，美国企业仍存在着一定的性能优势。我们也期待国内相关产业链进一步发展，提升人形机器人产业链自主可控水平，抢占人形机器人全球竞争的制高点，不断催生新质生产力。

万台量产成本控制在2万美元

21世纪：尽管老生常谈，今年来看，人形机器人目前成本仍位居高位，这会成为其大规模推广应用过程中所需要解决的难题，今年人形机器人成本是否有明显变化？

周剑：从我们目前跟客户交流的情况来看，成本不一定是他们最关注的问题。因为客户也很清楚地了解到，任何一个新兴技术在走向成熟的过程中，都必然会经历一个早期成本较高，铺开应用后成本逐步下降的阶段。客户更关注的是，人形机器人是否可以有效地完成他们希望实现的任务或者工作，并非常愿意为这些能力付费，以实现长期降本增效。

从我们的规划来看，人形机器人基于每年的制造成本，会有20%-30%的下降；预计到万台量产规模时，成本控制在每台2万美元以内。这个目标成本与全球范围内知名人形机器人企业（如特斯拉）所认为的人形机器人远期目标成本一致，也是绝大多数客户来说可以承受的范围。这背后，我国发达的人形机器人产业链起到了重要作用。

21世纪：今天来看，真实物理数据是否仍然是制约人形机器人大规模应用的关键，优必选是如何看待或者解决这个问题的？

周剑：人形机器人的落地应用，真实数据确实是一个非常重要的影响因素。无论在仿真环境下演练多少次，成功率有多高，在真实场景里，一旦周围环境有变化，都有可能影响人形机器人任务执行的成功率。

一个例子是，我们此前在客户工厂里实训，工厂的屋顶有许多透光孔。随着时间的推移，太阳的位置发生变化，折射到屋内的光线也会随时变化。人形机器人视觉识别的过程也可能会受到影响，需要算法和硬件进行相应的调整，才能够稳定执行任务。这是我们在仿真环境下很难还原的情况，需要真实数据作为支持。

因此，优必选采取了同时使用仿真和真实数据进行训练的策略。通过在真实工厂场景中采集数据，针对特定工种训练模型，适配客户的具体需求，确保任务执行的稳定性。我们始终认为，仿真数据难以模拟真实工业场景的复杂性，只有通过大量真机实训积累的数据，才能支撑技术迭代。

21世纪：去年你曾说机器人赛道是需要坐30年“冷板凳”的事情，从今年行业的发展速度来看，做冷板凳的时间有没有缩短？机器人产业的下一个热点可能会是什么？

周剑：这个问题我们可以分不同的角度来看。即将过去的这一年，我们看到了国内人形机器人新产品层出不穷，各项技术也在不断迭代，行业以一日千里的速度往前走。可以说，今天的新兴企业已经不需要像优必选过往那样，像一个拓荒者，经历一个长期的探索期。

不过，如果我们把目光聚焦到“人形机器人走进千家万户”这个最终目标，那么我还是认为，这是一个需要大约5-10年的过程。

AI技术、新材料、本体结构、运动控制等等，各项技术的发展现状，现在来看都不足以让人形机器人在日常生活扮演更重要的角色。每家企业依然需要一个长期、持续投入的心态，向这个目标共同努力，而不是仅仅着眼于一两年的发展和得失。

对于很多这两年新发展起来的人形机器人企业来说，找到一个可以支撑自身长期发展的商业逻辑也是非常重要的。虽然这两年资本都在关注人形机器人产业，但归根结底，企业还是要针对“外界回归冷静之后，自己怎么发展”的问题找到答案。每一家企业都可能会在喧嚣过后遇冷，要随时做好储粮过冬的准备。

人形机器人到底能给我们的生产生活带来哪些全新的价值？从现在来看，我们认为人形机器人最先落地的场景是工业制造，市场规模潜力巨大，未来可能达到千亿甚至万亿级别。当然，现阶段人形机器人的展演非常吸引普通大众的目光，但我们还是希望人形机器人可以落到能带来更多价值的场景中，让工作和生活更便捷、更智能、更人性化。