南方财经记者 孙静芳 广州报道

在“十四五”规划的收官之年，位于珠江口西岸的中山市交出了一份亮眼的经济发展成绩单。

12月31日，“‘十四五’广东成就” 中山专场新闻发布会在广州举行。南方财经记者从会上获悉，“十四五”期间，中山的地区生产总值连续跨越3500亿元、4000亿元大关，预计2025年突破4200亿元；经营主体总量达74万户，五年增长60%；省级产业园区从3个增至11个，十大产业集群总规模突破7000亿元，2024年工业投资总量较2021年实现翻一番。

这一系列数据的背后，是深中通道开通带来的区位格局巨变，以及中山市以“工改”破解空间瓶颈、以科技创新驱动产业升级的坚定决心。

深中同城加速跑

“十四五” 期间，中山最鲜明的发展主线莫过于深度融入粤港澳大湾区建设，而深中通道的建成通车成为撬动这一进程的核心支点。这条连接珠江口东西两岸的交通大动脉，日均车流量达8.8万车次、客流量超20万人次，彻底改变了中山的区位格局，使中山与深圳的时空距离缩短至半小时车程。中山从曾经的“交通末梢”，一跃成为连接粤港澳大湾区A字形骨架的关键节点。在此基础上，中山进一步织密交通网络，开通5条深中航空港、跨市公交线路，日均发送331班次，累计服务旅客超480万人次，构建起 “海陆空铁” 立体化综合交通体系。

通道效应远不止于通行便利。中山市发展和改革局局长尹明在发布会上介绍，中山正推动深中合作从 “一体化” 向 “同城化” 稳步迈进，纵深推进规划、营商环境、产业、交通、创新、公共服务和社会治理 “六个一体化”。在产业协同方面，规划建设66平方公里的深中经济合作区，国家高性能医疗器械创新中心中山产业转化基地、华为（中山）产业AI促进中心等重点项目相继落地，形成优势互补的产业生态。政务服务领域，800项事项实现 “深中通办”，医保、公积金、法律援助等民生服务逐步实现 “同城化”，让两地企业和群众享受到 “无感切换” 的便利。

深中跨市公交专线

在对接港澳方面，中山实现了从 “交往交流” 到 “交心交融” 的深化升级。作为全省率先实现 “港药粤产” 的城市，中山 “港澳药械通” 批件增至25个，指定医疗机构达3家，165项政务服务实现 “跨境通办”，成为 “粤车南下” 首批试点城市。11条香港跨境巴士线路、香港长者医疗券大湾区试点落地等举措，让港澳居民在中山工作生活更加便利，“港澳科创＋中山制造”“港澳青年＋中山创业” 的合作模式蔚然成风。

交通基础设施的持续完善为融合发展提供了强劲支撑。“十四五” 期间，中山7条高速公路、21条干线公路建成通车，路网密度超18公里/百平方公里，位居全省前列；南珠（中）城际西线、深江铁路加快建设，广珠（澳）高铁等5个项目前期工作扎实推进；新中山客运口岸启用，开通至港澳、深圳、珠海等6条水上客运航线，基本实现与粤港澳大湾区主要城市1小时通达。

“工改”攻坚破瓶颈

面对土地面积不足1800平方公里、工业用地低效的发展瓶颈，中山以 “壮士断腕” 的决心打响 “工改” 攻坚战，成为 “十四五” 期间最具标志性的改革举措。中山市自然资源局局长杨戈介绍，自2022年以来，中山出台87项 “工改” 新政策，累计拆除整理低效工业用地超5.2万亩，建成厂房超2300万平方米，另有2300万平方米正在建设中，项目容积率从改造前的不足0.6提升至3.0以上，使用率超83%。

“工改” 不仅拓展了发展空间，更实现了 “腾笼换鸟” 的产业升级。通过改造，中山淘汰了 “小乱污” 产能，整治了河涌污染源头，减少了生产安全隐患，助力857家本土企业增资扩产，新招引企业1308家，预计带动新增投资近2000亿元，推动2024年工业投资总量较2021年实现翻一番。黄圃镇大岑村的转变颇具代表性，曾经布满铁锈色锌铁棚厂房的 “铁皮岛”，经过改造后建成现代化厂房和江滨公园，实现了 “生活、生产、生态” 空间的有机融合。

与 “工改” 同样关乎城市品质的是治水攻坚战。针对水体污染问题，中山创新 “四个一体、六污同治” 模式，即坚持城乡一体、厂网一体、雨污一体、供排一体，还联合整治鱼塘尾水低效工业园，推动实施“一流域一策”“一河一策”。投入200亿元开展未达标水体治理，新建污水管网超7000公里，新建、扩建污水处理厂18座，新增污水处理能力102万吨/日，全市污水处理能力达到225.5万吨/日。经过治理，城镇建成区基本消除黑臭河涌，106条主干河涌再现水清岸绿的生态画卷。

作风建设成为保障改革攻坚的重要支撑。中山打造 “十分钟政务服务圈”，超600项省、市高频事项实现 “家门口” 办，工程建设项目审批时间压减 65%，151个项目实现 “拿地即动工”。通过 “转作风、再出发、开新局” 专项行动，广大干部干事创业热情充分激发，为各项改革举措落地见效提供了有力保障。

新质生产力加速崛起

在拓展物理空间的同时，中山深挖“创新空间”。中山市委副书记、市长尹念红强调，推动科技创新与产业创新深度融合，是培育新质生产力的核心抓手。

中山的策略清晰而聚焦：围绕产业需求布局高能级创新平台。五年来，中山投入近50亿元，携手中科院共建中山药物创新研究院、先进低温研究院，与香港理工大学、长春理工大学等高校合作建设高水平研究机构，省级以上科创平台增至421家，为产业升级提供了强大的科技支撑，成为产业跃升的“新引擎”：依托康方生物，构建起生物医药“一基地六园区”生态圈，集聚企业超650家，上市自主研发1类新药7个，占全省超20%；依托明阳智能，打造“风光氢核”全链发展的新能源产业集群，产值突破700亿元。

明阳智能等中山领军企业斩获国家级科技奖项

企业创新主体地位不断强化。全市R&D经费投入连续三年超百亿元，增速连续两年超20%。康方生物、明阳智能等领军企业斩获国家级科技奖项，并带动高企数量持续攀升，2024年接近3000家，位居全省第六。例如，康方生物自主研发的双抗药依沃西单抗注射液获批上市，填补了我国肺癌领域双抗药物的临床空白。

科技创新活力的迸发离不开金融支持和政策保障，中山持续完善金融支持体系，以“耐心”资本助力创新破局。针对生物医药产业 “三高一长” 特点，围绕“投早、投小、投长期、投硬科技”，中山构建 “专项政策引导+产业基金护航” 体系，对创新药研发投入按最高40%比例给予支持，单个品种最高可达6500万元。市、区两级35亿元产业引导基金已投资生物医药项目47个，金额近12亿元，撬动社会投资近50亿元。

作为传统制造业大市，数字化转型是中山产业升级的必由之路。中山市工业和信息化局局长林伟强介绍，中山以数字化智能化转型为核心抓手，2022年出台政府1号文，统筹50亿元资金支持企业转型，助力“中山制造”变身“中山智造”。通过建机制降成本、拓场景促协同、建标准保质量、树榜样做示范四大举措，全市4854家规上工业企业实现数字化转型，覆盖率达93%，较 “十四五” 初期上升近50个百分点，累计带动1万多家企业上云用平台。