澳大利亚被称为世界过敏之都。 多元化的人口也意味着我们会通过食物来表达不同的宗教信仰、伦理道德、健康观念和个人选择。 我们邀请了一些专家来帮助我们了解各种标签、认证和资源，以便更好地做出食物选择。 （点击音频收听详细报道）

从尊重宗教饮食禁忌到出于伦理和健康考虑的饮食选择，我们每个人可能都有某种饮食限制，或者认识有这种限制的人。

让我们先从食物过敏说起，如果忽视食物过敏，可能会造成严重甚至致命的后果。

在澳大利亚，每10个婴儿中就有1个被诊断出食物过敏，其中最常见的是鸡蛋过敏。到了成年，每50人中就有1人患有食物过敏。 这就是为什么清晰的食品标签对于保障人们的食品安全至关重要。

英格丽德·罗奇（Ingrid Roche）是澳大利亚国家过敏委员会的一名执业营养师，专门研究食物过敏。

她说，澳大利亚新西兰食品标准局推出了简明英语过敏原标签，以帮助消费者轻松识别食品成分。

“引入简明英语过敏原标签是为了帮助人们更轻松地阅读食品标签，从而在特定食品中查找过敏原。因此，现在我们的食品标签上，如果某种常见食物过敏原是食品的成分，则必须在配料表（称为‘成分说明’）中用简明英语名称列出。”

Cereals that contain gluten—so wheat, rye, barley and oats—must also be listed on the label to advise those with Coeliac disease and gluten intolerance.

成分说明必须出现在标签上显眼的位置，通常是在包装背面。 它列出了所有成分，并重点强调常见的食物过敏原。

“这个简单的英文单词必须用粗体标出。例如，如果你的配料是奶酪，那么在括号里用粗体标出牛奶；或者如果配料中有花生，花生也用粗体标出，这样它就能从配料表中脱颖而出，方便你一眼看到。”

你会看到花生和树坚果（例如杏仁、腰果、榛子和澳洲坚果）是分开列出的，以便帮助那些可能对其中一种过敏但不对另一种过敏的人。

同样，壳类动物也是分开列出的，例如，以防有人对虾过敏但不对贻贝过敏。

含有麸质的谷物，包括小麦、黑麦、大麦和燕麦也必须在标签上列出，以便告知患有乳糜泻和麸质不耐受症的人。

“简明英语标签的另一项改进是引入了‘含有’声明。在食品包装上，除了配料表之外，配料表旁边或下方还会有一句‘含有’的字样。这就像一份食品中常见过敏原的汇总清单。”

这样一来，消费者就能轻松地在食品标签上找到过敏原，而且不同包装上的过敏原信息也保持一致。

Ingrid Roche

如果某种产品不含麸质，包装上不一定会标明。配料表会标明该食品是否含有麸质。 那么其他饮食限制呢？

除了过敏之外，人们遵循饮食限制的原因有很多，包括宗教习俗。 例如，您可能遵循犹太教规饮食。

澳大利亚犹太洁食协会（Kosher Australia）市场营销和物流主管肖什·兰道（Shosh Landau）表示，他们是澳大利亚两大犹太洁食认证机构之一，请留意他们的标志。

“我们的标志是澳大利亚地图，中心有一个字母“K”，它位于一个圆圈内。但我认为，实际带有该标志的产品比例并不高，大概只有40%左右。因此，我们通过一款不断更新的应用程序来告知消费者哪些产品获得了犹太洁食认证。该应用程序会显示所有当前获得犹太洁食认证的产品。”

Halal dining can be more challenging than shopping for halal products, and businesses are sometimes reluctant to display the Halal logo on their premises. Credit: FreshSplash/Getty Images

Kosher Australia 应用程序最近推出了条形码扫描功能。兰道女士表示，这使得消费者在主流超市购物比在专卖店购物更加便捷。

“您可以直接在超市扫描条形码，它会告诉您该产品是否在我们的数据库中。如果没有找到条形码，您仍然可以进行搜索。看看这款产品在应用程序里是否可用。也许条形码还没更新。这种方法全球通用。我们还有一个 Facebook 群组，可以直接在那里回答问题。 大约 3% 的澳大利亚人遵循清真饮食，而且这个行业正在迅速发展。”

穆罕默德·汗博士是澳大利亚清真协会的首席执行官，该协会是一家获得农业部认可的清真认证机构。 他建议消费者在超市购物时，寻找来自权威清真机构的认证标签。

如果产品上有清真标志，就能在一定程度上确定它是清真产品还是非清真产品。但澳大利亚的反清真运动造成了一些问题。因此，一些公司选择不贴清真标志。这给消费者带来了很大的困扰。

Dr Muhammad Khan

“情况并非如此简单明了。不过，我们在网站halal-australia.com.au上提供了一些建议。消费者可以通过这些建议了解应该避免哪些成分，或者获得清真食品的选购技巧。”

像Halal Advisor这样的清真应用程序可以为消费者提供宝贵的帮助，尽管它们并未获得澳大利亚清真协会的官方认可。

可汗博士表示，消费者必须自行研究，但澳大利亚清真协会会提供帮助。

“他们会打电话给我们，我们会尽我们所知提供信息。如果我们没有认证产品中使用的特定成分，我们会直接说：‘抱歉，我们无法回答您的问题，因为我们没有认证该系列产品。”

去超市购物是一回事，但外出就餐对于有饮食限制的人来说则会带来不同的问题。 如果您有食物过敏，务必告知餐厅工作人员，里奇提供了一个很有价值的建议。

“澳大利亚过敏与过敏反应协会提供厨师卡，这是一张钱包大小的卡片，上面列出了您的食物过敏信息。当您去餐厅、咖啡馆或外卖店时，您可以拿出这张厨师卡，告诉工作人员：‘我……’如果您有食物过敏，请将这张卡片交给厨师。这样可以提醒您检查食材，并确保食物制作过程中不会与其他食物交叉污染。”

Allergenic foods in bowls, still life. Credit: SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images/Science Photo Libra

里奇女士建议选择人少的时候去，这样可以和工作人员沟通。 她还建议仔细选择餐厅，点菜时尽量选择食材简单的菜肴，并避免自助餐，以免交叉污染。

“当然，最重要的是，外出就餐时，您必须随身携带过敏药物。如果您有肾上腺素注射剂、抗组胺药或其他任何您应急计划中使用的药物，都必须随身携带。这样，万一不幸接触到过敏原，您就可以立即使用。”

寻找符合犹太教规的餐厅时，我们不能随便走进一家餐厅就点一份符合犹太教规的餐点。整家餐厅都必须获得犹太教规认证，而澳大利亚犹太教规应用程序（Kosher Australia app）包含一份全面的餐厅列表。

可汗博士表示，清真餐饮比购买清真产品更具挑战性，而且商家有时不愿意在店内展示清真认证标志。

“应用程序已经存在，而且我赞赏那些致力于帮助消费者的组织，例如悉尼清真食品协会和墨尔本清真食品协会。他们建立了一些信息平台。成千上万的消费者渴望获得清晰的信息，而我们也能亲眼看到认证标准存在不一致之处。 归根结底，最稳妥的做法始终是利用现有的各种工具自行研究。”

（点击音频收听详细报道）

