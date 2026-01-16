21世纪经济报道记者雷椰 卢陶然 北京报道

新能源正在从“靠天吃饭”向“知天而用”转变。

近日，中国气象局、国家能源局联合发布《关于推进能源气象服务体系建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》明确要完成全国风电和光伏发电资源普查等20项重点任务。

文件设定了清晰的目标：到2027年，覆盖能源规划选址及供应保障、资源监测预报、防灾减灾、气候生态效应评估、电力市场交易等全场景和短临至月季年尺度无缝隙的一体化能源气象服务体系基本建立，自主可控的风能太阳能专业数值模式和能源电力气象人工智能专业模型业务化运行。国省两级建立有技术平台、有服务产品、有业务流程、有服务对象的能源气象服务业务。

业内人士向21世纪经济报道记者表示，文件明确规划了基础设施建设、预报预测能力及服务能力三大板块，共计20项具体任务，社会科技企业可充分借鉴此思路以提升其服务能力。至2027年建立一体化能源气象服务体系，理想的发展模式宜采用“双轨并行”策略：国家层面应依托相关部门力量，构建基础设施、提升核心预报能力，并承担宏观服务职能；社会力量则应专注于提供更细致、更具针对性的精细化服务，通过市场机制实现成本消化与高效适配。

构建一体化能源气象服务体系

我国新能源装机规模正在持续增长。然而，以风、光为代表的新能源却具有不稳定性与波动性，新能源要稳定运行离不开气象服务的保障。本次《指导意见》明确要共同构建覆盖能源生产、供给、储运、市场等全场景的气象服务业务，并且提出，到2027年要基本建立一体化能源气象服务体系。

能源与气象的关联正日益紧密。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向21世纪经济报道记者表示，能源与气候的相关性日益凸显：一方面是传统的极端气候事件，若能提前预警，能源系统便可更有效地应对，避免出现缺电等危机；另一方面，近年来风电、光伏大规模接入电网，其波动性对气象预测的准确性提出了更高要求。因此，未来的能源预测与能源气象将变得非常重要。

此外，本次《指导意见》在机制上做出了安排：中国气象局和国家能源局成立联合工作领导小组，组长由两部门分管负责同志担任，中国气象局减灾服务司、国家能源局新能源和可再生能源司共同牵头推进能源气象服务体系建设，探索共建能源气象创新平台。

对于此次两部门的深度联动，中国气象服务协会会长许小峰向21世纪经济报道记者表示，我国长期实行分部门管理模式，能源、气象、水利等部门有明确的职责划分，但诸多事务存在交叉关联。以往气象与能源部门也有合作，多集中于能源设施气象灾害防御、能源调节保障服务等领域，此次联动的核心意义在于，将合作正式延伸至经济发展的基础核心领域，实现了气象资源与能源发展的深度融合。

许小峰认为，风、光、水等气象要素本身就是新能源的重要组成本分，缺少了这些要素，清洁能源发展就无从谈起。两部门联合推动相关工作，既体现了气象部门在国家基础经济建设中的重要作用，也展现了部门间协同合作的意愿，契合当前绿色低碳的发展方向与发展模式转型趋势。在分部门管理的框架下，许多事务靠单独一个部门难以做好，这种跨领域融入与合作，未来将成为我国治理模式的重要趋势，为能源体系高质量发展提供了关键支撑。

20项重要任务，5项涉及风光

为实现上述目标，本次《指导意见》共提出了20项重点任务。许小峰向21世纪经济报道记者分析，这20项任务可分为三大核心板块——基础设施建设、预报能力提升、服务产品制作，三者同等重要、缺一不可。精细化布局的核心原因，在于能源气象服务与公共天气预报存在本质差异，对精细化和针对性要求极高。

值得注意的是，这20项任务中，至少5项任务与风能、太阳能有关。包括完成全国风电和光伏发电资源普查、优化风能太阳能资源监测评估、完善无缝隙风能太阳能资源预报预测、强化风能太阳能发电功率预报、发展自主可控风能太阳能专业数值预报模式。

“如今，我国可再生能源规模持续扩大，但又面临气候变化带来极端天气频率增加的现象，因此，电力系统的运行迫切需要更精准和及时的气象预测数据，以全面提高其韧性和保供能力。”绿色创新发展研究院（iGDP）能源转型项目主任、高级分析师李鑫迪向21世纪经济报道记者表示，《指导意见》出台对提高电力保障能力有以下几个关键作用：一是项目选址时准确评估未来的出力情况和收益；二是从气候适应角度，提前预判极端天气对电源的直接和间接影响，从而降低极端天气对电网带来的风险；三是在电力市场规划和调度时，更准确地预估风电、光电、水电出力，从而更准确地预估调节需求，通过电力市场及时传递给可调节电源以及需求侧主体，引导不同类主体做出响应，提高电力系统的安全和韧性。

在“完成全国风电和光伏发电资源普查”方面，许小峰表示，不同区域的气象条件直接决定新能源项目的可行性与效率——比如在多雨地区发展光伏，发电效果会大打折扣；而我国西北地区、青藏高原光照资源丰富，是光伏产业布局的理想区域。没有精准的气象资源普查，新能源项目选址、产能预估都无从谈起，气象已成为新能源产业发展的基础性约束条件，直接影响产业布局的科学性与投资回报率。

在“发展自主可控风能太阳能专业数值预报模式”方面，林伯强认为，这一领域的主体预计将十分广泛，涵盖气象、能源及未来可能加入的AI等各类企业，关键在于市场规模能拓展到多大，但该领域属于较高端的范畴，更适宜采用科研院校与企业合作的模式。

能源气象服务新场景带来商业机遇

在绿色低碳发展的大趋势下，新能源占比将持续提升，而新场景背后往往蕴含着新市场机遇。

本次《指导意见》明确，探索能源气象服务新场景。开展分布式光伏、分散式风电监测预报和负荷预测，形成虚拟电厂“需求—供应—调度”天气应对解决策略，探索生物质能、地热能、海洋能、氢能等气象服务。研发风光发电气象指数和保险产品，探索天气衍生品应用。

能源气象服务究竟应依靠部门还是市场？许小峰表示，新能源企业获取气象支持主要有两个渠道，一是气象部门的专业服务中心，二是社会上的专业气象科技公司。目前市场上也有两类不同的主体：一类可称为一体化企业，既从事能源生产，也自建气象服务系统；另一类是专业服务机构，它们在新能源专项服务、资源评估等领域已具备了很强的能力。从实际情况来看，社会力量在市场敏感度、用户需求适配等方面具有独特优势，已成为能源气象服务的重要组成部分。

以分布式能源和虚拟电厂为代表的新场景，更凸显了气象服务对提升运营效益的关键作用。林伯强表示，分布式能源与虚拟电厂等模式也与气候紧密相关。气候变化常导致电力供应紧张，若能较好预测，相关平台就能更精准地进行调度与盈利，换言之，这些平台的运行效率与效益需要气象信息的支持。例如，虚拟电厂主要通过电价差盈利，即在低价时段储能，高价时段出售。由于电力负荷高低与气候密切相关，若能实现更精准的气象预测，储能配置便可进一步优化，从而在极端气候（如极寒天气）使得电价高企时释放电力。

许小峰表示，气象服务作为新能源发展的基础性支撑，将深度受益于这一进程。分布式光伏、分散式风电的布局需要精准的区域气象资源评估，虚拟电厂的调度运行依赖精细化的风光发电预测，电力交易、天气衍生品则需要气象数据作为风险对冲的核心依据。这些新场景的探索，不仅拓展了气象服务的应用边界，也为能源与金融、科技的融合提供了广阔空间。

他进一步表示，从市场主体来看，上市公司中，能源企业占比极高，能源产业的规模性与基础性决定了其衍生的气象服务市场具有可持续性。而气象服务成本可通过市场机制合理消化，新能源企业为保障发电稳定性与运营效率，愿意投入资源采购优质气象服务，这种供需平衡将驱动市场持续创新发展。