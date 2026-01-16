21世纪经济报道记者 季媛媛 韩利明

每年1月中旬，全球生物医药领域的目光皆聚焦于摩根大通医疗健康大会（JPM）。

作为“行业风向标”，2026年JPM大会聚焦生物技术、生物制药、AI+医药等六大核心领域，汇聚了全球极具影响力的跨国药企（MNC）、创新药企（Biotech）及投资机构，其释放的行业信号，对未来一年全球生物医药产业的发展走向具有重要指引意义。

伴随中国创新医药产业崛起并跻身成为全球生物制药领域中坚力量，中国药企身影成为此次大会的核心焦点之一。恒瑞医药、百济神州、信达生物、复宏汉霖、再鼎医药、亚盛医药、传奇生物等创新药企集体亮相，期间多家企业与跨国药企达成战略合作，充分彰显了中国创新医药资产的全球竞争力与吸引力。

有参与2026年JPM大会的业内人士向21世纪经济报道记者指出，当前全球生物医药行业正面临多重变革，包括资本回归临床数据核心、监管规则持续迭代、AI技术改写药物研发经济学逻辑等，在全球医药产业版图重构进程中，中国在全球产业中的角色深度转变。

“从细分领域发展态势来看，肿瘤学仍是行业核心赛道，同时肥胖代谢、罕见病领域及AI驱动型平台交易正快速崛起。”该人士表示，2026年肿瘤、免疫、AI三大领域的商务拓展（BD）合作有望提速，资本将进一步向RNA、细胞治疗等突破性技术领域集中。

海外竞速提速

2025年以来，国内创新药企加速布局海外市场，实现从“快速追随者”到“体系创新者”的跃迁。在2026年JPM大会上，多家国内头部创新药企凭借优异的临床数据与多元技术平台，集中展现中国创新药的全球竞争力。

其中，复宏汉霖执行董事兼首席执行官朱俊博士在大会上介绍抗PD-1单抗H药（汉斯状®）的全球化进展。目前该药物已在全球40余个市场获批，计划于2026年底前完成胃癌围术期适应症在中国的加速获批，同步推进广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）和局限期小细胞肺癌（LS-SCLC）适应症在美申报上市等工作。

研发体系的完善是创新管线持续产出的核心支撑。据介绍，复宏汉霖已搭建起包括PD-(L)1为核心的免疫检查点抑制剂平台、免疫细胞衔接器平台（如多特异性TCE平台）、Hanjugator™ADC（抗体偶联药物）平台、AI驱动的一站式早期研发平台HAI Club在内的多维创新平台矩阵。未来五年内，预计将有超过40项新的临床研究申请获批。

荣昌生物首席执行官房健民博士也在会上披露核心产品RC148有3项Ⅲ期临床试验获得批准。值得关注的是，在本次JPM大会上首次披露RC148联合铂类化疗在一线治疗非小细胞肺癌(NSCLC)中展现出在客观缓解率(ORR)方面具备同类最佳潜力，且安全性良好。

亚盛医药董事长、CEO杨大俊博士在主会场发表演讲时指出，除核心产品耐立克®与利生妥®的双引擎效应之外，公司基于蛋白降解靶向嵌合体（PROTAC）技术平台自主研发的首个新型高效、高选择性BTK靶向蛋白降解剂APG-3288，日前已获FDA临床试验许可，标志着公司在靶向蛋白降解领域的研发成果正式进入临床阶段。

杨大俊博士进一步透露，2026年亚盛医药预期的里程碑包括加快GLORA、GLORA-4、POLARIS-1及POLARIS-2等多项注册III期临床试验的推进，深化核心产品商业化推进，同时推进APG-3288、APG-5918（PRC2/EED抑制剂）前沿管线的研发进程。

在ADC领域深耕十余年的科伦博泰，凭借核心技术平台展现了差异化竞争力。公司总裁兼首席执行官葛均友博士介绍，科伦博泰自主打造的OptiDC™平台可对候选药物进行差异化的设计，结合特定靶点或靶向机制采用最合适的Payload-linker策略，以平衡疗效和安全性。

百济神州方面指出，“2026年多款血液肿瘤产品预期达到相关里程碑；经验丰富的研究团队正将前所未有的创新成果推进至临床试验阶段，2026年及之后，预计每年约8至10个新分子实体。经概念验证的产品有望在2026年借助外部数据催化剂进入后期开发。”

2026年也被视为再鼎医药的关键之年，其全球研发管线将迎来多个具有重要影响的里程碑。其中，公司进度领先的全球管线及潜在的同类首创/最优的靶向DLL3 ADC药物Zoci的关键项目、推动多个新型肿瘤及免疫项目进入临床研究阶段、预计将提交多项新药临床试验申请。

值得注意的是，本届JPM大会是药明系企业首次在主会场集体亮相。中信建投证券指出，中国CXO成为全球医药创新重要“卖水人”，通过技术平台迭代与全球化产能投放，深度绑定海外Big Pharma（制药巨头）与Biotech，成为中国创新药走向世界的基础设施提供者。

加码BD布局

伴随中国创新药资产质量持续提升、全球竞争力不断凸显，跨国药企与中国本土创新药企的BD交易愈发活跃。2026年JPM大会期间，中外药企间的授权合作密集落地。

1月9日，宜联生物宣布与罗氏就YL201项目达成一项新的独家许可协议，将联合推进该款靶向B7H3的候选创新ADC在多种实体瘤适应症中的开发和商业化。

根据协议，罗氏获得在全球范围内（不包括中国内地、香港特别行政区和澳门特别行政区）独家开发、生产和商业化YL201项目的权利；宜联生物获得5.7亿美元首付款及近期里程碑付款，并有权获得额外的开发，注册和商业化里程碑付款，以及YL201在海外获批上市后基于净销售额的分级特许权使用费。

同日，海思科亦公告与美国AirNexis签署独家许可协议，将自主研发1类创新药HSK39004的全球（除大中华区）开发、生产及商业化权利授权给对方。此次合作交易总额最高达10.63亿美元，含1.08亿美元首付款、9.55亿美元里程碑付款，及上市后特许权使用费。

1月12日，湖南中晟全肽与诺华就放射性配体疗法（Radioligand Therapies, RL Ts）领域一款未披露的多肽类资产达成全球授权与合作协议。

根据协议，诺华获得该资产的全球独家授权，并将主导后续所有研发及商业化相关工作；中晟全肽获得 5000 万美元首付款，并有权获得后续研发、监管及销售里程碑付款，同时有权就未来全球净销售额享受分级特许权使用费。

同期，赛神医药（SciNeuro）也“牵手”诺华，推进赛神医药新型Aβ（β淀粉样蛋白）靶向抗体项目，用于阿尔茨海默病的治疗。本次合作总额达16.65亿美元，约合人民币116亿元。该交易预计将在2026年上半年完成。

此外，荣昌生物与艾伯维就荣昌生物自主研发的新型靶向PD-1/VEGF双特异性抗体药物RC148签署独家授权许可协议。根据协议，荣昌生物将收到一笔6.5亿美元的首付款，并有资格获得最高达49.5亿美元的开发、监管和商业化里程碑付款，以及在大中华区以外地区净销售额的两位数分级特许权使用费。

跨国药企加速“扫货”中国创新资产的背后，有数据显示，2025年至2030年间，随着多款重磅药物专利到期，全球制药业将迎来总规模达2360亿美元的专利悬崖，近70款畅销药物面临竞品的冲击。默沙东、百时美施贵宝、艾伯维、诺华等制药巨头或将遭受重创。与此同时，跨国药企内部研发效率持续下滑，2024年研发投资回报率为十余年最差，这使得他们更加青睐外部创新。

当前全球创新药投资聚焦“高临床价值+未满足需求”的领域，中国企业在ADC、双抗、细胞基因治疗、自身免疫性疾病等赛道已构筑差异化优势。在此背景下，越来越多的跨国公司愿意为中国创新药支付“真金白银”。

锚定全球化

过去两年，中国创新药BD交易在数量和金额上同步提升，不少此前达成的合作标的，也在本届JPM大会上亮相。根据公开资料，辉瑞展示的肿瘤管线布局中，便包含与三生制药合作的SSGJ-707（PF 4404）；武田则公布了其与信达共同开发的IBI363（PD-1/IL-2）的临床排期......

这些合作成果的落地，持续印证了中外药企合作的价值。而从本届JPM大会释放的信号看，技术迭代与创新升级或将成为未来中国创新药全球化及BD交易的核心风向标。

在业内看来，一方面，基因与细胞治疗持续升温，实体瘤CAR-T、碱基编辑等方向受到更多关注；另一方面，AI 与医药产业将迎来深度融合，利用AI驱动创新，将推动药物研发周期的缩短并提升研发效率。

例如，大会期间，英伟达与礼来宣布合作成立一家AI联合创新实验室，未来五年双方将在人才、基础设施和算力方面联合投入高达10亿美元，再次将AI赋能创新医药推向公众视野。

红杉中国合伙人杨云霞在接受21世纪经济报道记者专访时指出，Biotech仍将是未来一段时间的主流医疗投资方向，尤其值得重点关注的是“第二代技术范式的迭代”，例如从单靶单毒素向双靶双毒素升级的ADC药物、从简单的双特异性抗体向更复杂的三特异性、多特异性抗体发展的抗体技术、从自体CAR-T到通用型CAR-T再到体内CAR-T不断迭代的CAR-T疗法等等。

在杨云霞看来，上述技术范式其实都是创新药研发“分子形态”的结构进化和延伸，而在这些新的分子形态中已上市的成熟产品数量仍相对有限，市场潜藏着大量未被满足的临床需求与未被挖掘的创新空间。这既为医疗投资赛道提供了丰富的投资主题，也有望催生更多量级的BD案例。

生物医药产业的创新浪潮持续涌动，有一级市场投资人向21世纪经济报道记者表示，具备扎实创新实力、清晰知识产权体系及完善公司治理的中国生物科技公司，将持续获得全球市场关注。

“创新药‘出海’之路虽充满机遇，但也必然面临全球市场的严格审视与漫长流程考验，提前做好布局、主动在合作交易中化解潜在风险，是出海成功的关键所在。”该投资人补充。

对于中国创新药企而言，携手跨国药企拓展全球市场是重要路径之一，但部分企业更怀揣着成长为全球性生物制药企业（Biopharma）的雄心。

正如复星医药联席总裁、全球研发中心董事长王兴利在2026年JPM大会期间接受媒体采访时表示，复星医药的国际化发展不只是寻找创新药的BD交易机会，而是计划通过自主研发或合作开发，在全球范围内开发、推出并商业化突破性的创新药物，“复星医药并非唯一一家怀揣全球化雄心的中国药企。”