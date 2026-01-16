21世纪经济报道记者雷晨

2025年底至2026年初，AIDC（人工智能数据中心）板块在政策、技术与全球算力需求的多重推动下，步入从“概念叙事”向“业绩验证”的关键转折期。

以润泽科技为例，在2025年12月26日至2026年1月16日不到一个月的时间里，其股价从区间低点50元一路攀升至最高93.13元，区间振幅超过86%，成为板块波动与市场关注的一个缩影。

当前，随着全球人工智能竞赛持续升级、国内“东数西算”等政策精准落地，以及数据中心液冷、高速互联等技术迭代加速，AIDC行业正进入格局分化的新阶段。市场资金也转向对企业核心竞争力、供应链把控能力与业绩确定性的深度审视。

智能算力成为新基建核心

智能算力基础设施正成为驱动国家数字经济和产业升级的新一代核心基建。

首先，政策面支持明确。近期，“十五五”规划建议将全国一体化算力网纳入现代化基础设施体系，并提出，适度超前建设新型基础设施，强化算力、算法、数据等高效供给。2025年，工信部陆续发布《算力强基揭榜行动》《算力互联互通行动计划》《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》等一系列政策，为算力产业的有序、快速发展提供了坚实的政策支撑。

其次，需求侧动力强劲。据了解，全球数据中心扩产的主力来自北美AI巨头与中国互联网大厂。其中，北美四大云厂商2025年前三季度资本开支合计达2574亿美元，同比增长65%。前述厂商还在进一步上修2026年的资本开支指引，显示投入仍处于加速阶段。国内方面，头部互联网大厂的资本开支在2024年第四季度达到772亿元的阶段高峰。

申银万国证券指出，从必要性的角度看，2025年一季度前的数据中心订单，预计到2026年二季度至三季度完成上架部署，而从下定到交付需要约6个月缓冲期，这意味着云厂商去年底至今年初进行下一轮智算中心布局必要性很强，且节奏紧体量大。

从实际布局的情况看，海外算力与国产算力并行确定性高，预计将推动云厂商资本开支持续增长；新一轮IDC 招投标已启动，预计交付上架节奏显著加快。此外，云厂商有一定概率锁定更长时间维度内的优质区位资产，以保障未来算力供给的可持续性。

需求的集中释放正在加剧资源紧张，而能耗指标早已成为行业的入场券，在需求旺盛的一线地区，高功率机柜资源变得较为稀缺。

在此背景下，头部综合服务商凭借客户资源与能耗指标优势，维持稳健估值水平。万国数据、润泽科技作为国内AIDC龙头，手握字节跳动、阿里等大客户长单，核心节点交付能力领先，能耗指标储备充足；数据港与阿里深度绑定，定制化项目经验丰富，长三角区域能耗指标优势明显，PUE处于行业领先水平；奥飞数据在华南市场占据核心地位，腾讯、快手订单饱满，新建项目审批与交付速度快，2025年以来营收保持稳步增长。宝信软件依托上海宝钢体系，高等级AIDC建造与运营能力突出，为头部AI企业提供定制化算力底座。

电力、制冷层面仍有挑战

不过，与汹涌的需求相比，AIDC的有效供给仍面临多重硬性约束，这使得能够解决关键瓶颈的环节价值凸显。

招商证券指出，数据中心建设需求方兴未艾，而供给侧受到能源与设备的双重瓶颈制约。

首要瓶颈来自电力。数据中心的电力需求正以前所未有的速度增长。以美国为例，预计到2028年，数据中心电力需求占社会总用电量的比例将攀升至6.7%-12%。

北美电网普遍面临设备老旧和扩容缓慢的问题，这导致电力供需缺口扩大，电价攀升，也迫使数据中心转向自发电或分布式供能方案。

燃气轮机因其相对灵活的特性成为重要选项，但全球供给高度集中且扩张缓慢。通用电气、西门子能源和三菱重工三家巨头合计占据88% 的市场份额，其现有产能约50GW，但在手订单已排至2028年以后，2025年全球新增订单预计超过85GW，供需缺口显著。

这一缺口为中国具备制造能力的厂商提供了切入全球产业链的窗口期。

在备用电源环节，柴油发电机组承担着不可替代的系统级供电安全保障职能。目前中国数据中心高端柴发市场仍由康明斯、MTU、卡特彼勒主导，三者合计市占率约85%。

与燃气轮机类似，海外主机厂普遍面临产能瓶颈，订单交付压力巨大，这为已取得技术和认证突破的国产厂商带来了明确的国产替代和出海机遇。

更贴近服务器的瓶颈是散热。随着AI芯片功耗从数百瓦向千瓦级迈进，传统风冷已逼近物理极限。

政策标准使液冷从可选项变为必选项。2024年，国家发展改革委、工业和信息化部等部门发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确提出到2025年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心PUE降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目PUE不高于1.2。

为满足这一严苛的能效标准，液冷技术成为核心解决方案，其渗透率正在快速提升。东方证券分析师此前表示，随着液冷技术从可选变为刚需，渗透率有望快速提升，预计2026年全球数据中心液冷渗透率将提升至30%左右，市场空间约为688亿元左右，其中国内市场约为179亿元左右，增幅较大。

液冷的普及不仅重塑了散热设备市场，也带动了数据中心配电系统的结构性升级。高功率密度场景下，传统“列头柜+电缆”方案布线复杂、空间占用大，正逐步被更可靠、易维护的智能母线方案所替代。

产业链关键环节协同并进

在需求确定与供给紧张的交织影响下，AIDC产业链正迎来系统性的价值重估，具备核心客户资源、技术卡位能力或能解决关键瓶颈的公司成为焦点。

智算中心运营商作为核心资产持有方直接受益。这类企业的价值首先体现在对稀缺核心区位资源的把控。例如，润泽科技已在京津冀·廊坊、长三角·平湖、大湾区·佛山和惠州、成渝经济圈·重庆、甘肃·兰州和海南·儋州等全国6大区域，建成了7个AIDC智能算力基础设施集群，全国合计规划61栋智算中心、约32万架机柜。

核心设备的供应商成为价值增长的另一个引擎。在供配电领域，传统的UPS电源面临升级，HVDC等方案的价值量可能提升2-3倍。

盛弘股份等公司已基于现有电能质量技术，组建专门团队布局HVDC等AIDC供电新方向。在散热领域，液冷需求的爆发不仅催生了冷水机组、CDU、液冷板等硬件需求，也带动了压缩机（如汉钟精机）、泵（如大元泵业）等核心零部件产业的增长。

投资逻辑正围绕稀缺性和确定性展开。申银万国证券在研报中建议关注三类标的：一是绑定核心互联网客户的IDC龙头；二是能够承接外溢需求、弹性较大的二线厂商；三是上游供配电、温控等核心设备公司。

招商证券的分析则更聚焦于解决瓶颈的环节，重点推荐燃气轮机、柴发备电、制冷设备三大方向。

从燃机的核心部件应流股份，到柴发的潍柴重机、科泰电源，再到液冷的冰轮环境、飞龙股份，相关公司均被机构列为重点观察对象。

与此同时，市场的风险也同样清晰。算力需求最终取决于大模型及应用的发展进程，存在不及预期的可能。高端算力芯片的供应问题依然存在，可能影响国内部分项目的建设节奏。

技术的快速迭代也可能带来路径切换风险，例如不同液冷技术路线的竞争。

AIDC已从一个科技概念，转化为由政策、订单和资本开支共同驱动的实体产业。市场的共识已经形成：智能算力是新基建的基石，而其承载者正迎来新一轮的价值重估。