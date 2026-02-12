21世纪经济报道记者杨娜娜 上海报道

2月2日，上海地区公募基金迎来了极具分量的“开年第一会”。

当日，上海市基金同业公会理事会合规风控专业委员会2026年度第一次会议暨督察长联席会议在上海召开。中国证监会、上海证监局相关处室负责同志，以及上海地区75家公募基金的总经理或督察长出席会议。

上海市基金同业公会发文指出，与会代表围绕行业高质量发展、廉洁从业、基金销售行为规范、投资纠偏的合理平衡、考核激励、公司治理、行业文化等议题充分交流，形成的多项共识性意见，为行业规范发展提供了实操性参考。

这场会议的规格之高、议题之锐，远超以往。多位与会公募人士向21世纪经济报道记者证实，相较于2025年8月举办的督察长联席会议，本次会议不仅重申了合规底线，更释放了多个重磅信号，包括严禁未取得销售资质的网络大V开展基金引流活动，以及基金净值估算功能按要求予以停止。

会议还对部分机构违规外泄监管通报行为提出严厉批评。有资深业内人士向记者表示，被泄露内容或与此前“全面强化公募基金分红监管”的通报有关。该通报显示，部分基金公司存在利用基金分红税收优惠政策协助机构投资者逃避税的行为。

可以看得出，这次会议已将合规风控从“合规部门的专项工作”上升为“公司战略层面的核心议题”。

从“督察长”到“总经理”，监管压力精准上移

据悉，上海地区基金公司督察长联席会议始于2005年6月，原由行业公司自发组织举办，2011年后，正式成为上海市基金同业公会合规风控专业委员会的年度活动。经过多年的运作与积累，上海地区基金公司督察长联席会议已成为推动上海基金行业合规稳健发展的重要载体。

本次会议是自2005年督察长联席会议机制启动以来，罕见由中国证监会与上海证监局相关处室联合主导的高规格会议。而在半年前的2025年度会议上，监管层面的主导方还是上海证监局。

参会人员的微妙变化，更直接揭示了监管压力精准传导至决策层的意图。去年出席会议的是“75家公募基金督察长或合规负责人”，今年则明确为 “总经理或督察长” 。这意味着，公募基金合规风控工作已从专业部门的“技术活”，升格为公司治理的战略议题。

会议频次的变化也印证了监管常态化的决心。去年8月召开的联席会议是“年度会议”，偏重全年监管的复盘与总结；本次会议则是2026年度的第一次会议，业内人士预测，这或许意味着督察长联席会议将从一年一度的总结会，转向动态化、即时性的监管沟通平台，对行业问题的响应速度与处置效率有望进一步提升。

销售合规成监管靶心，三大禁令直击痛点

如果说规格升级体现了监管的高度，那么议题的精准打击则展现了监管的锐度。

在合规风控层面，会议对基金公司提出多方面具体要求。要求各基金公司强化基金销售、宣传推介、适当性管理等关键环节风险防范，精进合规风控专业水平，补齐内控短板。

与去年会议偏重通报行政监管措施、投诉举报案例等复盘不同，本次会议直击直播营销合规、基金分类评价、净值估算功能停用等当下市场最关注、也较为棘手的新兴风险点。记者通过多方核实，会议在销售合规环节释放了多项明确监管红线。

第一，严禁与不具备资质的互联网大V合作，开展任何形式的基金销售活动。有公募人士向记者透露，此前因业内出现的违规案例，“同业与网络大V的合作大部分都暂停了，大家都很谨慎”。另有从业人士透露，其所在公司的合规部门也在全面了解品牌部门与大V的合作情况。

第二，停止基金净值估算功能。 此前，部分第三方代销平台的实时估值功能曾引发争议，本次会议明确该功能按要求予以停止。

第三，对直播营销业务提出规范性要求。2025年底证监会向基金公司下发的基金销售规范征求意见稿明确要求，宣传推介基金的直播人员“应当取得基金从业资格并在基金管理人、基金销售机构执业”，明确直播平台应当关闭红包打赏功能，并建立全流程合规管控机制等。

内控转向主动治理，业务导向差异化发展

同时，会议还要求各基金公司全面开展风险隐患自查自纠，实现风险早发现、早预警、早处置；做好网络安全与信息系统运维保障，完善应急处置预案，提升突发状况应对能力。同时，要强化舆情动态监测与防控，稳妥做好引导应对工作。

在业务发展方面，此次会议提出了差异化发展的明确导向，要求各机构立足自身资源禀赋与投研优势，深耕细分领域打造差异化竞争优势，突出权益类基金发展导向，优化产品布局与投研体系，助力资本市场功能发挥。

会议还提出，要深入推进中国特色金融文化建设，厚植合规诚信、专业稳健、守正创新的行业底蕴，践行金融工作的政治性与人民性。这意味着投资者利益优先原则将进一步成为贯穿公募基金产品设计、销售、投教、陪伴全链条的行动准则。

“合规筑基”再出发

此外，会议还对2025年上海基金行业业务知识竞赛活动进行总结表彰，为荣获“先进团队”“先进个人”等奖项的公募机构及个人颁发荣誉。

在上海证监局指导下，上海市基金同业公会于2025年12月开展“合规筑基，笃行致远”2025上海基金行业业务知识竞赛。公募、私募基金机构及从业人员参与，参赛单位超80家、线上参与超3.4万人次。

上海市基金同业公会表示，将在上海证监局的指导下，发挥好桥梁纽带作用，深化监管与行业协同，凝聚发展合力，共同营造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为推动公募基金行业高质量发展贡献应有之力。