21世纪经济报道记者 唐唯珂

当身体出了点小毛病时，有些人的第一反应可能是先试试“家常”的小偏方。

黄桃罐头曾一度被视为北方家庭的“万能神药”：孩子咳嗽、发烧，家里人先买来一罐甜甜的黄桃，好像吃下去就能缓一缓。

但春节的“健康考验”，往往更加现实。

每逢佳节“胖三斤”，丰盛的年夜饭、不断的零食和聚餐，让不少人的肠胃先开始“抗议”。油腻、辛辣或不够卫生的饮食，可能带来腹泻、胃痛、消化不良等问题。

这时，靠一两种偏方食疗显然难以应对。真正派上用场的，往往还是药箱里那些对症的常备药，比如感冒药、肠胃药和退烧药等。

面对春节期间的健康需求，家庭常备药的配置逻辑与使用规范值得我们再多上一份心。

春节健康“保卫战”

春节通常在1月下旬至2月中旬之间，正值"数九寒天"的后半段。

此时我国绝大部分地区仍处于隆冬时节，北方地区天寒地冻，南方也是湿冷“钻骨头”，再加上返乡奔波劳累、屋里取暖门窗紧闭，容易引发风寒感冒或发热。

特别是在我国最北端的东三省，过年可以说是极寒模式。

一位来自吉林的受访者向21世纪经济报道记者回忆，前年腊月二十九出门置办年货时，在公交站等车等了快半小时。回家便出现头痛、畏寒等症状，半夜一度烧至38.5°C，全身酸痛。

“东北冬天很冷，临时去药店还得穿好衣服出门，很不方便。”她表示，“还好当时家里有布洛芬，服用后发热有所缓解，但咳嗽与鼻塞仍持续了三四天，期间一直依靠服用感冒清热颗粒才逐渐好转。”

后来，她每年过年前都会留意家中药箱。据她介绍，家里常备复方感冒药用于缓解头痛鼻塞，布洛芬作为退烧止痛储备，也会备一些感冒清热颗粒、连花清瘟等，以应对冬季常见不适。

不论是提前购置备用，还是上一轮感冒后剩下的，感冒相关用药几乎都是家庭药箱里的“常驻嘉宾”。

过年回家必不可少的活动，就是走亲戚。

在福建闽南、广东潮汕、江西赣南等地区，宗族文化深厚，家族成员众多，春节期间的拜年活动往往涉及数十甚至上百人的聚集。

有时出于“不好扫兴”的顾虑，或对自身症状判断不足，一些人在身体不适的情况下仍会照常参加聚餐和串门。

“有一年初三那天家里长辈请客，席间得知亲戚的孩子前两天刚发过烧，当时大家都以为只是普通感冒。”一位网友分享道，结果她在初四也开始了反复三天的发烧，并伴随持续咳嗽。

类似情况并不少见。一位浙江绍兴的网友提到，自家三岁多的孩子在聚会中被亲属传染，随后出现持续三天的高烧不退。据她描述，当时有长辈还习惯于将身体不适“大事化小”，在高烧时仅依赖酒精擦拭等物理降温手段。

这就需要家庭备足流感对症药物，如解热镇痛类（对乙酰氨基酚、布洛芬）、抗病毒类（奥司他韦）及止咳化痰类（氨溴索、右美沙芬），以备不时之需。

与此同时，更要注意及时隔离与防护，别让病毒在亲友间“串门”。

丰盛的年夜饭，是春节最具烟火气的仪式感，也最容易给肠胃带来负担。

春节期间聚餐频繁、饮食油腻辛辣，容易引起腹胀、反酸或轻微腹泻，此时许多家庭会选择消化酶类、抗酸药物和益生菌制剂等进行缓解。

但年节里肠胃不舒服不一定只是“吃多了”，有些带传染性的肠胃病同样值得警惕。

据中疾控提示，每年10月至次年3月是诺如病毒感染的高发期。这种病毒对人群普遍易感，主要通过污染的食物、水、接触患者或吸入呕吐物产生的气溶胶传播。春节期间家庭聚餐频繁、亲友往来密切，聚集性发病风险显著升高。

针对诺如病毒的防治，网络上也流传着不少“自救指南”。

从家庭常备来看，被高频推荐的药物主要包括蒙脱石散、藿香正气水，以及用于防止脱水的口服补液盐散等。

"爆竹声中一岁除"，年夜饭过后，不少家庭会带着孩子到户外燃放烟花。

然而，儿童作为最活跃的燃放群体，却因安全意识较弱、避险反应慢，往往面临更高的意外风险。

一位广东网友分享，春节期间孩子随父亲燃放烟花时不慎被烫伤，三个手指出现深二度接近三度烧伤，“好像烧焦了一样”。

对于此类突发性外伤，生理盐水与烫伤类制剂常被视为药箱中不可或缺的“防御性配置”。此外，创可贴、碘伏等基础处理用品，连同跌打损伤类外用制剂，也往往被一并备齐。

除了直接的物理伤害，烟花燃放引发的环保与健康问题在近几年也备受争议。

北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任医师马艳良指出，烟花爆竹燃烧后释放二氧化硫、一氧化碳等有害气体及超标PM2.5，会迅速污染周边空气。近距离高浓度接触时，哮喘、慢阻肺人群可能急性发作，老年人与儿童也更易出现咳嗽、气促等症状。对于这类患者而言，日常随身携带的吸入剂等慢病常备用药，在节日期间往往也成为应对突发不适的重要保障。

科学用药“不踩雷”

家里有药只是第一步，如何正确用药才是守住健康的"第二关"。

家里常备药一多，说明书往往早就“不知去向”，不少人便习惯凭经验给自己“开方”。

抗生素曾是家庭用药误区的“高发地带”，近年来相关科普与处方管理也在持续加强。

“一些患者在服用抗生素时依从性不佳，看到症状缓解就自行停药，或者不按医嘱间隔服药。疗程不完整、剂量不准确等行为，都可能导致耐药性的发展。”山西医科大学第二医院药学部副主任段金菊指出。

然而，滥用抗生素不仅会影响治疗效果，还可能引发过敏、肠道菌群失调、肝肾功能损害等不良反应，更会导致细菌耐药性快速发展，使原本有效的抗生素失效，在未来面临无药可用的困境。

因此，抗生素作为处方药，使用时必须严格遵医嘱，不可自行增减剂量或随意停药。

此外，在过年期间，一家老小齐聚一堂，药箱有时也会开启“共享模式”。

“过年期间确实遇到过紧急情况，晚上小孩难受但家里没有儿童用药，农村诊所又关门了，只能看说明书给小孩减量用成人药。”一位受访者坦言，“当然我们也会非常小心，除非说明书上明确给出了儿童用量，否则不敢轻易尝试。”

但儿童并非"缩小版成人"。

药剂师张琛羲在科普中国平台上的撰文指出，儿童用药剂量需结合年龄、体重甚至肝肾功能综合计算。如果简单将成人药品“减半”，可能导致剂量不足无法起效，或因过量增加毒性风险。

在不少人的经验中，还存在另一种错觉：“以前医生开过这个药，差不多的症状就再吃一次。”

然而，多次不同的处方极易导致混淆，进而引发危险的“重复用药”。

以最常见的感冒药为例，复方制剂种类繁多。有些药名直接包含“复方”二字，如复方感冒灵颗粒；有些则是通过中西药结合来“一药多效”。

据人卫健康科普，大多数感冒药都含有对乙酰氨基酚，如果同时服用两种感冒药，极易造成成分剂量超限，引起急性肝损害等严重后果。

解决了“怎么吃”的问题，还得防范药箱里潜伏风险。

既然是常备药，若长期用不上，放着放着就可能悄悄过期，反而成了药箱里的“定时炸弹”。

药品一旦过期，可能意味着有效成分下降、药效减弱，部分药物分解后还会产生毒性物质，甚至因理化性质改变和微生物污染（尤其是开封后的液体药）产生安全隐患。

首都医科大学附属北京世纪坛医院药学部主任姜德春提醒，过期抗生素无法有效控制感染，可能导致病情恶化；而对于慢性病患者，过期的降压或降糖药一旦失去控压、控糖能力，将直接增加中风、心脏病及糖尿病并发症的风险。

近年来，随着政策支持与中医药的普及，不少家庭药箱里也多了饮片和中成药。

但"中药没有有效期""越陈越好"等说法并不严谨。

北京中医药大学教授、主任医师孔军辉强调，中药饮片储存不当可能受潮发霉、生虫变质，导致药效下降甚至产生安全隐患；仅少数如陈皮、阿胶等在专业储存条件下可陈放，绝大多数并不宜久存。

春节药箱更像是一份“家庭安全感”，但健康保障不只在于备药齐不齐，更在于用药是否规范、边界是否清晰。从抗生素到儿童用药，从复方制剂到过期风险，每个细节都可能影响实际效果。

年味再浓，健康这道关，仍需多一分谨慎与科学。（实习生彭雅雯对本文亦有贡献）