EA 旗下 DICE 等戰地風雲工作室打造的大戰場射擊《戰地風雲 6》與主打免費吃雞玩法的《戰地風雲 禁區衝突》釋出第二賽季海量資訊，即將在 2 月 17 日啟動，遊戲內劇情推進到 2028 年的節點，讓和平軍團與北約之間的對抗全面升級。

根據官方釋出的賽季 2 路線圖，本次內容將分為三大階段：「極端措施」、「夜幕降臨」與「獵影追蹤」，在接下來三個月內依序推出，涵蓋新地圖、新武器、新載具、限時模式與大量系統最佳化。

第一階段「極端措施」主打能造成迷亂效果的全新精神活性煙霧 VL-7。這種煙霧本身不會直接造成傷害，但會讓未配戴防護裝備的士兵產生致幻效果，扭曲視野與判斷力，迫使玩家重新思考推進與佔點策略。

自 2 月 17 日起，VL-7 將滲透《禁區衝突》。大逃殺模式將被這種在加州林登堡壘戰場上開發的新武器吞噬，小隊必須搜刮面具和濾罐才能生存，並可使用「VL-7 打擊套組」主動投放煙霧。

賽季 2 還將為《禁區衝突》帶來新的限時模式「障礙路線：異變狀態」與「合成」，利用煙霧效果打造刺激且令人錯亂的戰鬥。

同步登場的全新大地圖「污染」，設定於歐洲山區的德國空軍基地。地圖規模介於「伊斯特伍德」和「米拉克山谷」之間，支援各種戰鬥規模、地面載具與直升機作戰。

崎嶇山地、側翼通道與可被重火力夷平的中央區域，讓戰場節奏在步兵推進與空中壓制之間來回擺盪。「污染」地圖同時支援標準模式與「VL-7 打擊」限時模式，「裝備好面罩和濾罐，否則將會面臨其令人迷亂的效果。 」

在武器與載具方面，賽季 2 帶來三款新主武器與兩款新配件。精確射手步槍 GRT-CPS 以較佳操控性與彈藥容量取代高傷害定位，適合中遠距離壓制。

突擊步槍 VCR-2 採無托式設計，射速驚人但後座力強烈，是近戰爆發型武器。

輕機槍 M121 A2 則以高射速與穩定彈量為特色，為支援兵種提供火力覆蓋。

經典偵察直升機 AH-6「小鳥」也在本季回歸，和平軍團則對應使用 MH-350，機動性高但機體脆弱，屬於典型的「玻璃大砲」。

工程兵將可解鎖全新配件 9K38 IGLA 主動鎖定防空發射器，可在鎖定後持續追蹤敵方空中載具，即便遭遇干擾仍可重新鎖定。

偵察兵則新增 HTI-MK2 設備壓制系統，可標記並摧毀多項電子與爆炸裝置，強化反制能力。

3 月 17 日登場的第二階段「夜幕降臨」，將戰場推向黑暗。

全新僅限步兵模式的地圖「哈根塔爾基地」設於山脈地下，強調近距離交火與立體側翼路線。限時模式中所有士兵將獲得夜視鏡，但強光與手電筒可能造成瞬間致盲，使黑暗成為雙面刃。

第二階段還將帶回經典越野摩托車（北約 HAYES M1030-1、和平軍團 TM/O 450），以及高射速衝鋒槍 CZ3A1 與全新佩槍 VZ.61。Portal 模式亦會迎來工具優化與自訂攝影機功能。

4 月 14 日推出的最終階段「獵影追蹤」，將以限時模式「預兆行動」作為劇情收束，讓玩家決定哈根塔爾基地的命運。

屆時將加入 LTV 輕型戰術載具與 KAPOK 14 吋開山刀等新裝備，同時開放大逃殺雙人已驗證模式與新的 Portal 體驗。

《戰地風雲 6》慶祝華人過年，從 2 月 17 日（賽季 2 推出日期）到 3 月 3 日，透過特殊遊戲內挑戰、主題獎勵和限時同捆包來慶祝馬年。將煙火與火力帶上戰場，並獲得獎勵，可在官方部落格（網頁連結）了解更多關於馬年的資訊。

此外，賽季 2 也導入首個「追趕挑戰」機制，讓新玩家可透過挑戰解鎖前一季免費功能性裝備，包括 GGH-22 佩槍、MINI SCOUT 狙擊步槍與 SOR-300C 卡賓槍等內容。

《戰地風雲 6》與《禁區衝突》第二賽季將在 2 月 17 日在 PC（Steam、Epic Games Store）、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X/S 上線。