21世纪经济报道记者 唐唯珂

3月18日晚间，国内疫苗龙头沃森生物（300142.SZ）发布《关于筹划控制权变更事项进展暨复牌公告》，披露定向发行及控制权变更关键安排，并宣布公司股票自3月19日（星期四）开市起复牌。

历经两个交易日快速停牌，这家长期处于“无实控人”状态的疫苗企业，正式迎来关键转折。

根据公告，沃森生物已与北京腾云新沃生物科技合伙企业（有限合伙） 签署附条件生效的股份认购协议，拟向其定向发行不超过2.08亿股A股股票，发行价格9.63元/股，募集资金总额不超过20.03亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

本次发行完成后，腾云新沃持股比例将达11.51%，与其一致行动人合计持股14.46%，并将主导董事会多数席位提名，成为公司控股股东；腾云新沃实际控制人黄涛将成为上市公司实际控制人。

此次交易以定增为载体、以控制权落地为核心、以现金流补充为支撑。

终结“无主状态”

沃森生物股权分散、长期无实际控制人的格局即将结束。

公开信息显示自上市以来，公司股东结构分散、单一股东持股比例偏低，决策机制更多依赖管理层与董事会协同，虽在一定阶段保持了经营灵活性，但也带来战略持续性不足、资源调配效率不高、长期资本开支偏谨慎等治理层面的制约。

随着行业竞争加剧、重磅产品商业化提速、全球化布局推进，稳定的控制权与清晰的战略意志，已成为沃森生物突破瓶颈的必要条件。

公告显示，本次发行价格9.63元/股，较停牌前收盘价存在一定折价。

沃森生物目前股价为12.28元/股，定增价格较目前折价约22%，沃森生物称这一价格不低于本次发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

根据本次交易安排，新控股股东与公司原核心股东、管理层签署长期一致行动协议，锁定股权结构与治理稳定性。

在结成一致行动关系方面，沃森生物现股东李云春、成都喜云以及广州盈沃，与腾云新沃方面达成一致，约定对于公司生产经营、公司治理及其他重大决策事项方面，各方均将保持一致行动，一致行动有效期为七年且可延长。李云春为沃森生物的创始人之一，成都喜云由其实际控制。至此，腾云新沃及其一致行动人持有沃森生物的股权比例将达到14.46%。

公开信息显示，此次入主沃森生物的实际控制人黄涛，为世纪金源投资集团有限公司法定代表人、总裁、实际控制人，系集团创始人黄如论长子，2018年起全面执掌世纪金源经营与资本布局。

黄涛以腾云大健康为核心平台，持续布局生物医药与医疗健康赛道。本次通过北京腾云新沃入主沃森生物，将其资本版图正式拓展至疫苗核心赛道。

从交易逻辑看，黄涛旗下产业布局广泛，在大健康、生物医药、产业运营等领域具备资源整合能力，能够为沃森生物带来战略协同、资金支持、全球化合作与产业链整合机会。

对于沃森生物而言，20亿元级别的资金注入，将直接改善资产负债结构，降低财务成本，支撑13价肺炎结合疫苗、HPV疫苗、mRNA疫苗等核心产品的持续放量与海外申报，同时为新技术平台迭代、新管线布局提供弹药。

公司同步披露，本次定增相关议案已获董事会全票通过，股东大会定于4月3日召开。本次发行尚需股东大会审议、深交所审核及中国证监会注册。

长期以来，沃森生物凭借丰富的疫苗管线与技术储备，被视为国内疫苗行业的核心资产之一。公司在肺炎结合疫苗、HPV疫苗等重磅大品种上具备领先优势，mRNA技术平台布局前瞻，国际化合作与海外申报稳步推进，具备与国际巨头同台竞争的潜力。

但在股权分散背景下，公司在战略定力、资本开支、并购整合、全球化扩张等方面相对保守。随着实控人落地，市场预期公司将进入战略聚焦、资源集中、效率提升的新阶段。

龙头重构竞争范式

从行业格局看，国内疫苗企业正呈现明显的分层效应。

具备重磅品种、技术平台、全球化能力与合规体系的头部企业持续收割市场份额，而产品单一、研发薄弱、合规能力不足的中小企业逐步出清。

政策端对创新、质量、供应稳定性的要求不断提高，资金、人才、临床资源加速向头部集中。

从创新维度看，mRNA、多联多价、基因工程等新一代疫苗技术成为竞争焦点。

国内企业在自主研发与国际合作双线推进，海外临床申报、本地化生产、国际市场准入成为新赛场。稳定的治理结构与持续的资金投入，是新技术迭代与全球化落地的前提。

此前即有行业人士向21世纪经济报道记者表示，通过募资补充流动资金，将有效支撑沃森生物在核心技术上的持续投入，加快临床推进、产能扩建与国际注册，巩固在创新疫苗赛道的领先身位。

从资本视角看，2026年医药生物板块并购重组与控制权变更活跃度提升。

控制权稳定、现金流健康、管线清晰的龙头企业更受长期资金青睐。

在大健康产业整体升级的背景下，以黄涛为代表的产业资本加速入场。

此前即有市场人士指出，疫苗行业兼具公共卫生属性与消费属性，兼具政策刚性与成长弹性，是生物医药领域最具确定性的赛道之一。随着居民健康意识提升、二类疫苗渗透率提高、老年与儿童疫苗市场扩容，行业长期空间持续打开。

具备重磅产品梯队、技术迭代能力与全球化布局的龙头，将分享行业增长红利。