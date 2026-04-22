21世纪经济报道记者季媛媛

在中国创新药行业迎来政策东风、出海浪潮持续升温的2026年春天，恒瑞医药交出了一季度成绩单。

4月22日晚，恒瑞医药发布 2026年第一季度经营业绩。2026年第一季度，公司实现营业收入81.41亿元，同比增长12.98%；归属于上市公司股东的净利润22.82亿元，同比增长21.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.72亿元，同比增长16.59%。

2026年第一季度，公司创新药销售收入45.26亿元，同比增长25.75%，占药品销售收入的比重达61.69%。创新药销售收入中，抗肿瘤产品收入33.13亿元，同比增长11.63%，占整体创新药销售收入的73.20%。非肿瘤产品收入12.13亿元，同比增长92.13%，占整体创新药销售收入的26.80%。

公司持续加大创新力度，维持较高的研发投入，报告期内公司累计研发投入22.24亿元，占营业收入的27.32%，其中费用化研发投入16.51亿元。

分析财报可见，两个关键数字格外抢眼：创新药销售收入占比首度突破60%大关，研发投入强度持续保持在27%以上的高位。这既是一家老牌药企转型成果的阶段性兑现，也是中国创新药从“投入期”走向“收获期”的一个典型切片。

对此，有券商医药行业分析师对21世纪经济报道记者表示，恒瑞医药高研发强度与高创新药收入占比正在形成正循环，研发投入催生更多创新成果，成果商业化带来持续现金流，进而反哺后续研发。

“这正是恒瑞从传统大型药企向创新型制药企业转型的核心逻辑。”上述分析师表示。

转型“果实”加速落地

一季度最核心的变化，来自收入结构的质变。恒瑞医药一季度创新药销售收入45.26亿元，同比增长25.75%，占药品销售收入的比重达到61.69%，首次突破60%。

另外，一季度公司累计研发投入22.24亿元，占营业收入的27.32%，其中费用化研发投入16.51亿元。

若以此线性外推，恒瑞全年研发投入有望继续维持在80亿元以上的体量。在已披露的2025年中国创新药企业综合竞争力排名中，恒瑞全年研发投入达65.83亿元，仅次于百济神州的141.4亿元，位居行业第二。

这一数字的意义，远超简单的收入结构优化。过去几年，恒瑞始终处于“仿制药业务下滑、创新药放量尚未接棒”的转型阵痛期。随着仿制药集采的影响逐渐出清，以及多款重磅创新药的商业化放量加速，创新药正从“增量”变成真正的“基本盘”。

从细分数据来看，抗肿瘤产品仍是收入的主力支柱，一季度收入33.13亿元，同比增长11.63%，占整体创新药销售收入的73.20%。但更值得关注的是非肿瘤产品的爆发式增长，一季度非肿瘤产品收入12.13亿元，同比增幅高达92.13%。这一增速表明，恒瑞在肿瘤之外布局的代谢、自免、心血管等领域管线正逐步进入商业化兑现期，收入结构正在从“单腿走路”向多元化支撑过渡。

事实上，2025年全年恒瑞创新药销售收入163.42亿元，同比增长26.09%，占药品销售收入比重为58.34%，而一季度这一占比进一步攀升至61.69%。在一个季度内占比提升超过3个百分点，折射出创新药放量的加速度。

“创新药收入占比突破60%是一个里程碑，意味着公司已基本完成从仿制药企向创新药企的身份转换。”有券商医药行业分析师对21世纪经济报道记者表示，过去几年资本市场对恒瑞的估值逻辑始终在“仿制药估值”与“创新药估值”之间摇摆，随着创新药收入占比持续提升，估值体系有望进一步向创新药企靠拢。

BD出海步入收获期

在国际化方面，恒瑞的BD业务正从“播种”走向“收获”。

一季度，创新药对外许可业务确认收入7.87亿元，主要来自与GSK的合作确认收入。自2023年起，恒瑞已完成12笔海外业务拓展交易，涵盖对外许可、NewCo和战略联盟等不同模式，合作对象包括GSK、默沙东等大型跨国药企。

4月17日，恒瑞的合作伙伴Kailera Therapeutics（股票代码：KLRA）成功在美国纳斯达克挂牌上市，是恒瑞“NewCo”出海模式的一次成功实践。2024年5月，恒瑞将GLP-1产品组合除大中华区以外的全球权益许可给Kailera，首付款加潜在里程碑付款累计高达60亿美元，同时取得Kailera的部分股权。Kailera的成功上市不仅验证了这一模式的商业可行性，也意味着恒瑞的国际化已从“卖产品”升级为“共成长”，通过股权绑定实现利益共享，形成更深层次的合作纽带。

在GLP-1产品线上，目前各项推进顺利：瑞普泊肽（研发代号：HRS9531）注射液用于成人长期体重管理的上市申请已在中国获受理，口服瑞普泊肽已公布中国Ⅱ期减重研究结果，治疗第26周时参与者较基线平均体重下降最高达12.1%；口服小分子GLP-1受体激动剂HRS-7535的超重/肥胖与2型糖尿病适应症均已在中国推进至Ⅲ期。

值得一提的是，恒瑞的BD出海并非孤例，而是整个中国创新药行业全球化浪潮的一个缩影。

2025年中国创新药对外授权交易总额已超过1300亿美元，2026年开年以来，新一轮BD交易密集落地。例如，石药集团与阿斯利康达成185亿美元合作；信达生物与礼来达成88.5亿美元战略合作；荣昌生物与艾伯维达成56亿美元双抗授权。

根据医药魔方数据，2026年第1季度，中国创新药对外BD交易总金额超570亿美元，超过2024年全年，达到2025年全年总金额的42%。2026年第1季度，中国创新药对外BD的平均首付款为1.8亿美元，相比2025年增长59%，相比5年前更是大涨187%。

Third Bridge高临咨询对接的专家认为，现阶段 License-out（BD授权）模式是国内创新药企更为实际且明智的选择。自主出海虽然能保留全部价值，但面临较高的资金与渠道门槛：

首先是成本差异悬殊，在试验条件一致的情况下，美国临床试验的成本约为国内的5倍（即国内花1元，美国需花5元），这对大多数企业的现金流是巨大考验；其次，国内药企在海外销售渠道端与跨国药企（MNC）存在显著差距，通过授权可以借力MNC成熟的销售网络快速实现药品放量；此外，授权获得的首付款可直接转化为纯利，为后续管线的“侵略性”开发提供资金支持。

因此，未来BD授权或仍将是主流，即便产品已接近上市，多数企业仍会选择通过License-out来协同临床开发并保障商业化成功。

“授权并非简单的资产流失，而是一种战略性的风险对冲与资源整合。在海外临床费用高昂且销售壁垒森严的现实下，通过License-out获取的高额首付款和里程碑付款，不仅能有效补充现金流、支撑更多适应症的拓展，还能借力MNC加速临床进程。”Third Bridge 高临咨询对接的专家指出，药企应基于自身财务状况与海外渠道掌控力寻找平衡：在缺乏国际化经验的现阶段，通过授权模式实现“技术价值外溢”和“资金回补”，是积累全球化实力、确保企业生存并走向长远发展的必经之路。

资本市场的回应

从资本市场的反馈来看，恒瑞一季度业绩得到了积极回应。国金证券在研报中维持“买入”评级，预计2026/2027年归母净利润为99/118亿元。

从更宏观的维度来看，整个医药板块的市场关注度正在提升。2025年，中国生物制药、恒瑞医药、百济神州等14家企业市值突破千亿，TOP10市值医疗健康企业的构成已从传统综合药企和CXO为主，向创新药概念企业转移。

在IPO和融资端，医疗健康企业同样迎来回暖。根据壹号管理咨询披露的数据，2025年医疗大健康行业共有10家企业完成了IPO，其中，科创板6家（分别是赛分科技、汉邦科技、禾元生物-U、必贝特-U、百奥赛图、健信超导）、北交所1家（丹娜生物）、创业板2家（分别是超研股份、建发致新）、上海主板1家（威高血净）。

但也有不少业内人士提出疑问：过去一年创新药板块由热转冷，“出海”关注度有所下降。后续，中国创新药走势究竟如何？

对此，有创新药企高管在接受21世纪经济报道记者采访时指出，其实就去年医药领域的整体投资而言，特别是二级市场，曾有一段时期热度较高，这是由于2025年部分BD项目取得成功，使投资者看到了希望。尤其是一些大规模的融资情况颇为理想，无论是数量、质量，还是与跨国公司的整体 BD 合作，无疑达到了现阶段的高峰。这让整个投资与资本市场看到了前景，进而带动了资本的复苏。

但进入2025年下半年，市场出现了一些调整，其中存在多种因素。从纯粹的资本市场角度来看，其他行业热度逐渐上升，例如人工智能领域。部分资金从医药市场，尤其是创新药市场流向了其他市场。

“尽管资本市场出现了一定调整，或者说去年的热度过高，这种回调属于正常现象。因为一个健康的市场，无论处于何种领域，都不可能持续上扬，必然会有波动与调整，如此才是健康的发展态势。”该药企高管认为，目前资本市场的复苏以及重要的调整，仍处于正常范围，或许是从去年高点向下的一种健康调整。

实际上，在行业整体从“烧钱研发”进入“盈利兑现”新阶段的大背景下，恒瑞一季度的业绩为这场复苏调整提供了一个颇具代表性的注脚。

但必须看到，恒瑞的转型故事远未讲完。当前，公司的创新药收入结构中抗肿瘤产品占比仍然较高，这意味着公司对单一治疗领域的依赖度依然较高，抗肿瘤市场的竞争格局和支付环境变化仍可能对整体业绩产生较大影响。

BD业务也在迎来商业化验证的关键期。海外BD交易所蕴含的收入的规模化变现仍在路上，恒瑞能否在BD合作中持续获得里程碑款和销售分成，将直接影响其海外收入的可持续性和盈利弹性。恒瑞能否实质性走出从“仿制”到“创新”、从“本土”到“全球”的时代叙事，也需市场验证。