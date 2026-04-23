南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵 报道

今年以来，日本股市保持震荡上行态势，并一度突破6万点续创新高。

4月23日，日经225指数早盘首次突破6万点关口，续创新高。之后该指数有所回落，截至收盘，日经225指数下跌0.75%，报59140.23点。今年以来，日经225指数多次创出新高，年内累涨17.48%。

自2月底中东冲突爆发以来，国际资源价格高位运行。受能源成本上涨担忧的影响，日经225指数一度走势低迷，并在3月录得13.23%的跌幅，指数跌至51000点左右。进入4月，随着市场对中东局势缓和的预期升温，全球股市迅速反弹，其中日经225指数从3月底至今反弹超过8000点。

就在市场质疑日经225指数短期出现过热之际，北美资金已重新流入日本权益资产。数据显示，从4月13日至17日，当周外资买进日股23809亿日元。

市场颇为看好日股的走势。摩根大通更是将日经225指数的年底目标从之前的61000点上调至70000点，理由是人工智能蓬勃发展以及日元走软。

当前，日经225指数未能站稳60000点，接下来将如何演绎？弱日元暂时成为支撑日股的关键因素，为维持这一走势，下周日本央行又将如何决策？

（外资强势流入日股更多呈现追涨杀跌的投机动机。资料图）

日股为何狂飙

4月23日，日经225指数首次在交易时段突破60000点关口，引发市场广泛关注。

多位受访专家认为，日股再创新高并非偶然。复旦大学金融研究中心主任孙立坚在接受21世纪经济报道记者采访时表示，多重因素支撑日股走势，“首先，日本上市公司尤其是科技股盈利强劲。在日元弱势背景下，丰田、索尼、迅销等龙头企业的业绩表现突出，吸引了大量资金集中流入；其次，市场预期日本央行将按兵不动，当前流动性宽松的环境为股市提供了支撑；再者，美国股市的正面映射增强了日本投资者信心。全球AI相关股票上涨，日本供应链企业，如软银、爱德万测试、东京电子因参与海外投资而受益，财富效应推动其股价上行；第四，中东局势回暖降低了市场避险情绪，巴菲特等外资重新回流日本，日元贬值对外资而言相当于‘补贴’，外资将美元兑日元后可获得更多流动性，投资日本商社等标的；第五，东京证券交易所持续推进公司治理改革，要求市净率、市盈率良好的企业回购股票并提高分红，为市场提供了制度性信心。”

虽然日经225指数在创新高后并未企稳，最终报59140.23点，但近期日经225指数始终保持强劲升势，从3月底至今，日经225指数已上升超8000点。其中，AI产业红利和外资进场被认为是日股最大的推动力。

特别是软银集团等权重科技股股价狂飙，显著支撑了日股的涨幅。从月初至今，软银集团股价上涨55%，爱德万测试股价上涨24%，东京电子股价上涨15.8%。中航证券首席经济学家董忠云向21世纪经济报道记者表示，海外科技浪潮的映射效应显著，费城半导体指数创下连续16个交易日上涨的历史纪录，直接带动东京市场半导体相关个股走高。

另外，本次日股的狂飙伴随着美国资金的流入。4月20日，高盛日本公司首席日本股票策略师Bruce Kirk表示，随着中东局势初期冲击逐步消退，市场信心有所恢复，北美资金已重新流入日本权益资产。

外资流入对日股的影响力不容忽视。近年来，日本的上市公司纷纷发起注重投资回报和价值提升的行动。相关举措极大地提振了资本市场信心，吸引了境外资金持续流入。2024年末，日股外资持股占比已达到32.4%，创下历史新高，同期日本金融机构的持股比例为28.3%，个体股民的持股比例仅为17.3%。正因外资的巨大占比，市场分析普遍认为，美国投资者重返日本股市是本轮股市反弹的重要推手之一。

然而，更多受访专家提醒不能忽视外资流入背后的风险。董忠云分析称，回流资金中可能包含相当比例的套利交易头寸，其对美日利差和汇率波动更为敏感，稳定性弱于长期配置资金，一旦全球流动性预期或地缘局势再度变化，外资流向仍可能逆转。

孙立坚则认为，外资强势流入日股更多呈现追涨杀跌的投机动机，而非基于经济基本面的价值投资。

此外，外界还在讨论，当前日本经济基本面是否对本轮日股上涨形成支撑。近日，日本发布4月经济形势报告，称经济正缓慢复苏，但需关注中东局势影响。

“本轮上涨并非日本经济的全面繁荣，而是‘强者恒强’的逻辑，仅少数明星公司表现优异，日本居民实际消费仍疲软。”孙立坚提醒说，一旦这些公司业绩下滑，可能引发整个市场的大幅回调。

董忠云也表示日本国内经济基本面确实难言强劲，日股更多反映的是全球化日企的盈利结构、估值修复以及流动性环境。当前上涨的因素中既有企业治理改革和外资回流的支撑，也包含中东地缘局势缓和后的情绪修复。后续需关注中东局势对能源进口成本的实际冲击、日本央行政策路径的不确定性以及海外业务面临的贸易环境变化，这些都可能使市场波动重新加大。

日元何以支撑日股？

有机构分析认为，日元维持弱势成为美国投资者重返日股的又一关键因素。

近日，高盛日本首席日本股票策略师Bruce Kirk表示，日本当局不太可能容忍日元兑美元大幅贬值至160水平以下，这让未进行汇率对冲的美国投资者更愿意配置日股。

近一个月以来，日元兑美元持续在158.7至159.7区间震荡，可见日元始终维持弱势。“近期弱势日元震荡趋稳，在一定程度上缓解了外资对汇兑损失的担忧，为部分北美资金重新流入提供了阶段性条件。”董忠云表示，需要看到，日元企稳高度依赖外部环境，若中东地缘局势或能源市场再生变数，日元仍可能重新承压。

中国国际问题研究院亚太研究所特聘研究员项昊宇向21世纪经济报道记者表示，日元企稳是日股走强的重要支撑因素之一，日元贬值曾利好出口企业，但过度贬值推高进口成本，引发通胀与企业成本压力，反而制约经济复苏，企稳后有助于稳定企业盈利预期与市场信心。他认为，日本当局会严控日元不跌破160关口，该水平是2024年干预临界线，3 月27日日元一度跌破160后，财务官与财长接连发出警告，释放强烈干预信号，若投机性抛售持续，当局将启动日元买入干预，通过稳定汇率维护日股稳定，避免汇率过度波动引发市场动荡。

但值得注意的是，目前并未有迹象显示日元将升值，当前日美利差仍然较大。“若日元持续疲软将推升进口成本，日本央行可能会面临更大的加息压力。”董忠云提醒称，若加息预期升温，又可能对日本股市的流动性环境构成另一重影响。

下周将举行日本央行的议息会议。由于中东冲突仍在持续，市场普遍认为日本央行将延迟加息，而下一次加息节点将在6月。

项昊宇认为，日本央行倾向于延迟加息以维持日元与市场稳定，一方面，能源价格上涨推高通胀同时压制经济增长，央行需权衡通胀与增长，避免加息过快引发经济衰退；另一方面，延迟加息可缩小美日利差，缓解日元贬值压力，同时为通胀回落与工资增长争取时间，确保政策转向平稳，符合市场对渐进式加息的预期。

对于延迟加息对日股的影响，项昊宇表示，短期来看，低利率环境降低了企业融资成本，维持了市场流动性充裕，加之外资持续流入，共同推动日股保持强势。但长期而言存在隐忧，若日本央行延迟加息，可能导致日元进一步贬值，一旦日元跌破160关口，可能触发当局干预，从而引发日元阶段性反弹，进而对日股走势产生扰动。

董忠云则认为，当前日股正处于政策支持与外部不确定性交织的窗口期，投资者需关注央行政策信号、能源价格走势及地缘局势演变。

目前市场上对日股的乐观预期依然存在。近期，摩根大通将日本日经225指数的年底目标从之前的61000点上调至70000点，理由是人工智能蓬勃发展以及日元走软。该行还将东证指数的年底目标从4100点上调至4300点。摩根大通分析师称，“尽管有人认为日经225指数过热，在原油价格居高不下的情况下创下历史新高，但我们认为日本股市的长期增长潜力已进一步提升。”

孙立坚分析称，摩根大通等机构对日股可能继续上涨的判断并非空穴来风，当前全球流动性泛滥、优质投资项目稀缺，美元资产不确定性增加，而日本市场相对清晰且具有吸引力。但需要警惕的是，日股已被外资控盘，涨跌节奏取决于外资进出，并非日本经济的真实“晴雨表”，后续走势仍具有较大的不确定性。