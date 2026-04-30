21世纪经济报道记者 何煦阳

2026年4月24日，第十九届北京国际汽车展览会开幕首日，奥迪股份公司管理董事会市场及销售董事石柏涛（Marco Schubert）与四家奥迪在华合资公司的核心管理层同框亮相，接受媒体联合采访。

这是近年来奥迪中国的一场罕见的“全家福”——奥迪全球级别的高管，与一汽奥迪、上汽奥迪的掌舵者并肩而坐，在同一张桌子上回答同一批问题。这个场面本身，就已经传递出某种信号。

过去几年，奥迪在中国的处境颇为微妙。一方面，它仍然是中国豪华车市场规模最大的外资品牌之一——2025年，奥迪品牌在华交付61.75万辆，以自有统计口径宣称时隔七年重回豪华品牌竞争格局榜首。

但另一方面，这个数字较2024年同比下滑约5%，而德系品牌在中国乘用车市场的整体份额，已从2020年巅峰期的23.9%持续收窄至2025年的12%左右。增量时代已然终结，存量博弈的烈度远超预期，本土新能源品牌以令人目眩的产品迭代速度，持续蚕食传统豪华车的腹地。正是在这一背景下，理解这次采访的意义才尤为必要。

回望奥迪在华的发展历程，南北奥迪的利益博弈从未停止。2025 年“四环相扣才是奥迪”的标识之争、同级别 A5L 车型的贴身价格战，一度让外界质疑双合资战略的可持续性：两个品牌同属奥迪家族，如何避免内耗？

这个问题在此前很长一段时间内，奥迪方面的回答都比较模糊。而在本次采访中，奥迪股份公司管理董事会市场及销售董事石柏涛给出了清晰的表述：四环品牌在延续豪华质感的同时兼顾燃油产品线，目标客群是重视品质与可靠性的成熟消费者；AUDI品牌聚焦新能源，目标客群是“热衷前沿科技的消费者”，两者所吸引的用户群“存在明显差异化”，不会形成替代。

简言之，奥迪认为中国豪华车消费者正在发生分层：一部分人仍然选择燃油车，但要求越来越高的智能化体验；另一部分人已经完全转向新能源，追求的是产品定义的彻底刷新。前者由一汽奥迪来承接，后者由上汽AUDI来捕获。

这一判断的初步验证已经出现——上汽奥迪营销事业部总经理施鹏泽表示，AUDI E5 Sportback于2025年9月上市，今年3月销量已进入20万至30万元纯电中型轿车细分市场前三。下一款大型旗舰SUV AUDI E7X，也将于5月8日开启预售。据奥迪·上汽合作项目CEO宋斐明透露，AUDI赢得的客户，“原本是考虑购买其他竞争对手的”。换言之，AUDI没有抢A6的客户，而是在争夺原本会流向新势力的人群。

双品牌架构，是奥迪此次中国战略的“面子”；合资模式的变革，则是这次支持转型的“里子”。

就在群访召开一周前，2026年4月17日，奥迪与上汽集团正式签署战略合作协议，宣布共同成立“奥迪创新技术中心”，落地上海，由奥迪股份公司主导，聚焦智能电动化技术研发与智能网联汽车全价值链整车开发，重点突破沉浸式AI智能座舱与高级驾驶辅助系统。

这一举措或可被描述为奥迪在华合资的“合资3.0”模式。合资1.0，是技术单向引进——外方带来平台、车型和制造规范，中方提供土地、劳动力和渠道。合资2.0，是本土化适配——在引进车型的基础上针对中国市场做轴距加长、配置调整和营销本地化。而合资3.0的核心逻辑，是打破“外方主导、中方适配”的传统框架，实现从产品定义、平台开发到智能生态的全链条双向共创。

上汽奥迪营销事业部总经理施鹏泽提到，4月17日，上汽与奥迪正式宣布共同成立奥迪创新技术中心，全面接管产品定义并聚焦智能电动化技术研发；而销售、售后、渠道管理等面向消费者的环节，则继续由上汽大众承接。这个中心的技术成果，未来有可能反哺奥迪全球车型——中国从此不只是最大的单一市场，而有望成为奥迪全球技术创新的策源地之一。

如果说上汽与奥迪成立奥迪创新技术中心，是奥迪转型之“变”；那一汽奥迪与华为、Momenta等伙伴的协作，则是奥迪之“守”。

一汽奥迪销售有限责任公司执行副总经理郭永锋在群访时描述，全新奥迪Q5L的33个传感器、大幅增加的芯片数量、与华为合作带来的高级驾驶辅助系统——这些配置，在两三年前，只存在于纯电动车上。郭永锋坦言，在燃油车上整合大量智能传感器，对电量管理和温控系统提出了极高要求，这是需要专门攻克的技术难题。

这是一汽奥迪当前最重要的命题：如何让传统燃油车变得“足够智能”，同时又“守”住奥迪赖以建立声誉的安全性与可靠性。与欧洲市场燃油车加速退出的节奏不同，中国消费者对能源形式的选择仍然高度分化，相当一部分高端用户并不急于切换纯电，但他们对智能驾驶和智能座舱的渴望毫不亚于新能源车主。

奥迪不愿放弃这批用户，于是在燃油车平台上嵌入原本属于新能源时代的技术能力，推进“油电共进全智”——这是一场技术上的“平权运动”，也是维持燃油车溢价空间的最后一道防线。

2026年的北京车展，已经成为奥迪中国战略史上的一个重要节点。1000万用户的保有基盘，是奥迪在中国最宝贵的资产，也是最沉重的历史包袱——它代表着深厚的品牌信任，也意味着任何过于激进的转型，都可能带来存量用户的流失。

如何以油电共智战略延长燃油车的市场生命，“守”住燃油基盘；同时以合资3.0机制重建技术竞争力，用AUDI这一“新”品牌开辟增量，是这家德国百年品牌在中国正在进行的、最复杂的一次自我更新。

以下是访谈实录，内容经摘编：

记者：这几年中国豪华汽车市场竞争的逻辑发生了明显的变化，由以前的品牌溢价驱动，转向技术体验驱动。在这个背景下，奥迪是否要重新定义自己在中国豪华车市场的核心价值？是否会演变出更加贴近中国市场和中国语境的“新奥迪”？

奥迪股份公司管理董事会市场及销售董事 石柏涛（Marco Schubert）：奥迪始终坚守品牌核心价值，也就是我们对于车辆品质、可靠性以及车内豪华质感始终如一的坚持。与此同时，我们要适配本土客户需求。我们观察到，中国市场对新技术的接受度和热衷程度全球领先。因此，我们持续优化技术布局并深化本土合作，比如与宁德时代在电池方面的合作，以及在智能座舱（UI/UX）与智能网联技术上联合本土伙伴共同创新。总体而言，奥迪的核心价值始终如一，我们在发挥自身优势的基础上，持续完善产品矩阵，推动技术迭代，为中国消费者带来更卓越的出行体验。

此外，我们正进一步完善品牌生态，尤其聚焦企业用户领域。如今服务至关重要，我们需借助多元渠道为用户提供支持。以今天我们所展示的F1赛事投入为例，我们希望以此为契机，将品牌生态体系进一步拓展，吸引更多赛事爱好者加入奥迪大家庭，为他们打造无可比拟的专属体验。

记者：传统的四环奥迪和AUDI未来在中国的发展怎样进行区隔或区分？如何协同以避免内部竞争?

奥迪股份公司管理董事会市场及销售董事 石柏涛（Marco Schubert）：首先，两个品牌的定位是有区分的。四环品牌在延续豪华质感的同时，也会兼顾燃油车产品线。AUDI品牌则聚焦新能源车型，目标客群更偏向于热衷前沿科技的消费者。

如果大家有机会近距离体验我们的车型，也会发现无论是内饰还是科技，都呈现出截然不同的思路。关于这一差异化布局，我们先是推出了奥迪E5 Sportback，如今又带来全新SUV车型奥迪E7X。AUDI品牌所吸引的客户群体与四环品牌现有客群存在明显差异化，因此两者并不会形成替代或内耗竞争。

记者：奥迪跟中国科技合作伙伴，如华为、Momenta的合作模式，它在本质上与传统的合作模式有什么不同？这种共创的模式落地中国市场以后如何强化奥迪全球品牌影响？

奥迪股份公司管理董事会市场及销售董事 石柏涛（Marco Schubert）：我们非常荣幸能与Momenta、华为等扎根本土的伙伴携手合作。在他们的助力下，我们的车型能够更精准地适配中国市场的独特需求。通过与合资伙伴的紧密协作，我们在PPE和PPC平台上进行了深度的本土化开发。这不仅显著加速了我们的研发进程，更能确保我们为中国市场量身打造专属产品。中国市场拥有独特的法规环境，例如在车速标准上与德国存在显著差异。依托本土供应商的敏捷响应，我们能够高效开发满足本地需求的产品。通过与华为、Momenta等伙伴的协作，我们得以率先在中国落地前沿技术，并最终将其推向全球市场。

记者：一汽奥迪刚完成了A6L e-tron和Q6L e-tron的上市，在押注了纯电这样一个新赛道的情况下，怎么平衡目前稳定的燃油车基盘？如何打消高端用户对“纯电奥迪仍然是一个转型产物”的认识？

一汽奥迪销售有限责任公司执行副总经理 郭永锋：中国是智能网联驾驶的巨大市场。在我看来，智能化已不再是可选项，而是刚需。但仍有部分消费者在纯电车型与燃油车型之间犹豫不决。因此，我们正努力更好地响应中国消费者不断变化的需求。这也是我们当前采取“油电混共进全智”战略的原因。我们同时布局 PPE 与 PPC 平台，以此兼顾网联化、智能化需求，以及用户对动力形式的不同选择。此外，正如石柏涛先生此前提到的，我们不仅与本土伙伴建立了深度合作，同时也坚守“突破科技 启迪未来”的核心价值。例如，通过与华为在燃油车型上的合作，诸多隐形但极具突破性的技术被应用到我们的燃油车上，如今我们的产品得以搭载了更先进的高级驾驶辅助系统。

在燃油车型上，我们也面临一些需要攻克的技术难题。以全新奥迪Q5L为例，该车配备了多达33个传感器，芯片数量也大幅增加，这无疑对车辆的电量需求与温控管理提出了极高的要求。在将前沿智能科技融入传统燃油车的过程中，我们成功攻克了这些挑战，在实现技术跃升的同时，完美兼顾了奥迪一贯的安全性、可靠性与卓越品质。这正是我们依托本土合作全力攻克的重大课题。我们正与德国团队紧密协作，让燃油车更智能，让电动车更豪华。我也在持续关注用户画像变化，尤其是随着多款新车上市。我很高兴看到我们正吸引更年轻、更多元的客群，包括越来越多的女性用户。在中国市场用户保有量突破千万大关之际，能看到这样的用户结构多元化，我深感欣慰。

记者：AUDI品牌在2024年11月发布。在过去一年半的实践中，你们最深的感受和思考是什么？接下来怎样进一步持续推进转型和发展？

上汽奥迪营销事业部总经理 施鹏泽（Stefan Pötzl）：过去这一年半的历程非常精彩。可以说，全新品牌的发布，是一场全力以赴的征程。我也从中深刻体会到：我们必须以更开放的姿态拥抱市场、顺应中国消费者的需求变化，绝不做任何妥协。这也是我们一直践行的路径。一年半前我们正式发布了新品牌，随后在去年9月推出了奥迪E5 Sportback，其今年3月销量在20万-30万元的中型纯电轿车中排名前三。此刻在展台上，大家已经能看到我们的下一款车型——一款极具魅力的大型旗舰SUV，它将于5月8日开启预售。我们正在全速前进，而这也正是我们应有的发展方式。让我倍感振奋的是，这段征程中的最新举措已于4月17日正式公布：上汽与奥迪将共同成立创新技术中心，为AUDI品牌在辅助驾驶领域持续深耕创新，这将为整个企业的技术研发与创新发展注入动力。

记者：如何在保证用户基盘的同时，又能够以新的产品触点去拓宽用户群体？

上汽奥迪营销事业部副总经理 谢施奇：今年3月，我们见证了诸多新品发布会与车型上市。如此密集的节奏，恰恰反映出市场的激烈竞争、高活跃度的创新和快速的发展节奏。因此在中国市场，我们必须更聚焦、更开放、更敏捷，更快速地响应市场变化与用户期待。这意味着我们将继续坚守在安全、品质与可靠性上的传统优势，同时在全新座舱体验与前沿技术领域持续发力。我们也正与本土伙伴深化合作，充分彰显我们深耕核心技术的品牌基因。

记者：上汽和奥迪将联合成立创新技术中心，从底层和根部做共同的研发，应该说是拉开了合资3.0时代的序幕。对于四环品牌来说，有没有本土规划或联合开发的进一步计划？

奥迪股份公司管理董事会市场及销售董事 石柏涛（Marco Schubert）：四环品牌也在不断地加深和本土合作伙伴的合作，而且我们现在是进入更多的互相学习的阶段，能够使得传统的燃油车型，还有四环品牌的电动车型，在技术方面进一步地贴近本土的需求。

记者：我知道魏思朗先生之前在其他区域市场的经历非常丰富。你对当前中国汽车市场有哪些见解？有哪些期望？

一汽奥迪销售有限责任公司总经理 魏思朗（Daniel Weissland）：我非常激动，也很高兴来到中国。这里是全球最具活力、最富创新精神的市场。中国市场实际上正在多个方面引领着全球未来的发展。我在这里见到的电动汽车，比我在之前工作过的任何其他地方都要多。我们也看到，这里的产品迭代周期比全球任何其他市场都更高效、更有活力。这就是大家所说的“中国速度”，它无疑正在重塑整个行业。我们进入中国市场已有38年多，积累了超过1000万用户，拥有深厚的积淀。我们具备坚实的基础，也拥有绝佳的机遇参与这场变革，而我也希望成为其中的一员。所以我真的非常激动能够来到这里。

记者：e-tron系列会不会有些车型完全由中国团队进行整套全链条的研发？