21世纪经济报道记者唐唯珂

邮轮病毒事件频发，汉坦之外又现诺如。

根据央视新闻报道，美国方面5月9日消息，美国疾病控制和预防中心（CDC）通报称，美国公主邮轮公司的“加勒比公主”号邮轮于4月28日从佛罗里达州劳德代尔堡启航，航行途中暴发诺如病毒聚集性疫情，共有102名乘客、13名船员报告出现感染症状。

诺如感染人数比例高

此次染病人数占船上人员比例较高，美方卫生主管部门已启动严格防疫管控预案。美国疾病控制和预防中心7日公布的数据显示，本次疫情感染人数占船上3116名乘客总数的3.3%，占1131名船员总数的1.2%。相关防控举措包括：加大全域清洁消杀频次、将病患隔离在客房休养、采集病例样本送实验室检测。

公主邮轮公司发言人表示，将严格遵循卫生部门建议，在本次航程结束后对整船开展全面深度消杀。邮轮方将全程配合美国卫生主管部门开展处置工作。据悉，该邮轮原定将在5月11日返回佛罗里达州的卡纳维拉尔港。

诺如病毒是引起急性胃肠炎的常见病原体之一，感染后常见症状包括腹泻、呕吐、腹痛、恶心等。密闭空间如邮轮、医院、校园等是疫情高发场所。美国疾病控制和预防中心指出，诺如病毒可通过人际直接接触、食用受污染食物、接触受污染的物体表面等途径传播。“加勒比公主”号邮轮驶离劳德代尔堡数日之后，船上乘客和船员胃肠道不适病例异常增多，随即发现疫情扩散苗头。

汉坦病毒关注持续升级

此前，一艘名为“洪迪厄斯”号的极地探险邮轮在大西洋航行期间，暴发了汉坦病毒聚集性疫情。截至目前，感染人数已增至8人，其中3例死亡。

根据央视网报道，中国台北市日前出现一例汉坦病毒致死病例，因与老鼠携带病毒有关，造成外界对老鼠横行传播疫病的担忧。

目前台北市已展开大清消，鼠饵站也加大投放，并推介鼠类侦防师，协助民众防治。

事实上，台湾疾管部门已经明确指出，今年的汉坦病毒疫情和所谓“鼠患”均未升温，台北市目前仅有一例，与往年同期差异不大。

此外根据健康报报道，记者8日从中国疾控中心了解到，本次疫情涉及的安第斯病毒目前在我国境内无自然宿主分布，也无人类感染病例报告。

根据中国疾控中心发布的健康提示，汉坦病毒是一组主要由啮齿动物携带的病毒，可引起明确疾病的汉坦病毒有20多种，不同种病毒引起的临床表现差异显著，主要分为肾综合征出血热和汉坦病毒肺综合征。其中，引起汉坦病毒肺综合征的病毒，主要包括新诺柏病毒、安第斯病毒等。

健康提示明确，汉坦病毒感染一般不引起人与人之间传播，日常社交、公共场所普通接触不会造成病毒传播。

减少人与啮齿类动物的接触，是预防汉坦病毒感染的主要策略，有效的措施包括保持家庭和工作场所清洁，及时清理杂物，避免直接接触鼠类及其排泄物、尸体；在野外露营，在农田、林区、工地劳作，进入久未有人居住的屋舍，避免接触各类野生动物及其排泄物或分泌物，避免坐在草丛或鼠洞附近；对啮齿动物尿液和粪便消毒处理等。