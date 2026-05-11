文/刘勇

编辑/张晓

字节跳动旗下AI助手豆包开始探索收费。

5月4日，苹果应用商店App下载页面显示，豆包将在免费版基础上，推出包含更多增值业务的付费版本，以满足不同用户的差异化需求。

收费标准上，最低档位“标准版”为连续包月每月68元，连续包年每年688元；加强版连续包月每月200元，连续包年每年2048元；专业版连续包月每月500元，连续包年每年5088元。

关于付费订阅机制，豆包官方向媒体回应称，“豆包始终提供免费服务，在免费服务的基础上，豆包也在探索推出更多增值服务，以满足不同用户的差异化需求。相关方案细节目前还在测试阶段，正式上线时会通过官方渠道发布完整信息。”

豆包将推出付费订阅模式的消息传出后，迅速在社交媒体上引发热议，#豆包同一个问题三个答案、#豆包笨还收费、#豆包错误率、#豆包把付费说的如此清新脱俗等词条登上微博热搜。

客观来看，豆包并非中国市场最早推出付费订阅模式的AI助手应用。现在主流的AI助手中，月之暗面的Kimi、科大讯飞的讯飞星火、智谱清言、360的纳米AI都推出了付费项目。百度旗下的文心早前也推出付费订阅模式，后来又切换回免费模式。

但很明显，几乎只有豆包的收费消息引来了更多争议。

原因很简单，豆包已经是中国市场用户数最多、用户群体最广泛、最出圈的AI应用，没有之一，甚至是断层领先。

Quest Mobile报告显示，今年3月，国内月活用户规模最大的三个AI App中，豆包居首，月活数量3.45亿，位列二、三位的千问和元宝，月活分别为1.66亿、5735万。

图/QuestMobile

因此，当豆包尝试收费，其面临的在产品层面的易用性与商业化层面的现实实操性之间的矛盾，自然而然会被放大。在不少用户眼里，也就是“吃相难看”“收割用户”。

此外，长期以来中国市场用户付费习惯未养成、豆包尚未完成的从易用到好用的体验升级等等，都成了豆包商业化尝试的层层阻碍。

01

最高5088元一年，豆包开始“收割”用户？

结合媒体报道，有接近豆包的人士透露，后者付费功能将主要聚焦于PPT生成、数据分析、影视制作等高算力消耗的复杂任务和生产力场景，免费版本则继续面向用户的日常轻量使用。

换言之，豆包不是一刀切地收起免费午餐，而是在免费的基本盘之上，为重度用户单独开了一扇门。

豆包其实在用订阅机制将用户分层——用免费版保持漏斗底部的规模优势，用付费版筛选出愿意为高价值能力买单的核心用户。

那么，豆包到底贵不贵？

中国市场，kimi、智谱清言、纳米AI入门档会员订阅的收费标准都为49/月，全球市场，ChatGPT Plus和Claude Pro月费约145元人民币，豆包200元的加强版与之处于同一价格带；

再来看专业版，豆包连续包月500元/月、连续包年5088元/年的价格，确实摸到了国内产品此前未曾触及到的标准，但也并非豆包独贵。比如Kimi最高等级的订阅项目Allegro连续包年价格为6788/年，ChatGPT Pro年费约2400美元（约合人民币16366元）。

图/Kimi App

摩根士丹利分析指出，豆包标准版每月68元略高于全球同类产品（约8美元/月），但与字节旗下视频生成应用即梦的定价基本持平，目标受众清晰指向创作者和知识工作者，而非广泛大众。

不过，对豆包而言，问题的核心从来不是定价本身高低与否，而是价值是否匹配。

花旗研究Innovation Lab今年3月对1800名受访者的调查显示，45%的受访者愿意为高级功能付费，可接受的月均订阅价格均值为48.3元，高于音乐和视频等典型数字内容订阅价格。也就是说，付费的心理门槛正在消解。

当然前提是——豆包得先证明，自己值这个钱。

而这恰恰是争议的源头。在社交媒体上，“豆包同一个问题三个答案”“豆包错误率”等热搜词条背后，指向的其实是一个更关键的问题：

豆包解决了易用的问题，但算不算真正好用、有用？

“如果生成的文案依然需要人工大改，如果时不时还会出现‘幻觉’胡言乱语，那我为什么要为半成品买单？”社交媒体上，有用户这样写道。

这代表了相当一部分理性用户的声音——他们并非绝对排斥付费，而是要求AI的能力必须与价格相匹配。一旦跨过收费这道门槛，用户对AI产品的容错率将大幅降低，体验稍有瑕疵便会引发强烈反弹。

换言之，从免费到付费，豆包迈出的这一步能不能走得通，关键在于自己的能力成色和进化速度。

02

3.45亿月活背后，豆包的护城河深不深？

讨论豆包为什么要收费之前，需要先理解一个基本事实：中国AI应用市场，豆包到底处在什么位置？

如上文所述，3.45亿的月活用户数据基本说明了一点，至少在中国市场，豆包不只是最大，几乎是“独大”。

但另一个事实是，对大多数用户而言，用豆包，迄今为止整体上都停留在轻量使用程度。

这也是豆包崛起的一个重要原因。豆包定位普惠型AI工具，覆盖工作总结、作业辅导、旅游规划、图像识别等多场景，强调零门槛交互，用户群体涵盖学生、白领、家庭主妇及老年人，获客成本为字节旗下所有亿级产品中最低。

客观上，这种“谁都能用、什么都能聊”的设计，让豆包天然具备了从一线城市到三四线城市的渗透能力。

图/QuestMobile

只是这也意味着，3.45亿月活用户，无形之中也给豆包带来了包袱。

其一，现在看起来，豆包的底色更像是一个生活助手，但这远远不够。

作为一个国民级应用，豆包不能只提供情绪价值和日常陪伴，它需要真正进入用户的工作流和学习流。

当一个产品日均Token消耗达到120万亿级别，而大量调用仍集中在免费、轻量的场景中时，字节面临的核心矛盾是：底层模型能力已经具备，但免费模式限制了这些能力被有效感知和交付的空间。

所以表面上豆包推出收费机制，深层次上是在做用户心智引导——告诉所有人，豆包不只是用来聊天、用来娱乐的，它可以是生产力工具。建立标准最快、最简单的方式就是定价。

另一方面，庞大的用户基数决定了豆包几乎无需再担心规模化的问题。

3.45亿月活意味着，即使15%的用户因为收费不悦而离开，剩余用户仍然大于除千问以外所有竞品月活之和。

况且，用户是否会离开，本质上取决于其他家能不能提供独特的差异化价值。目前阶段看下来，用户在基础问答层面各家的体验差距并不大到形成绝对壁垒，忠诚度依然脆弱。

豆包算得很清楚：收费的风险不是用户“走不走”，而是用户“走到哪里去”。如果别处不能提供明显更好的免费体验，那么用户就没有离开的理由。

最后，从商业逻辑上看，豆包收费不仅说得通，而且是终局必然，开启收费本质上只是时间问题。

据火山引擎披露的成本结构，单次推理的硬件折旧占比约58%，电力成本约29%，120万亿日均Token意味着庞大的硬件集群和持续攀升的电费账单。

火山引擎负责人谭待说得更加直白：“下一代模型能力更强，单Token成本会有所上升，能创造的经济价值也会同步提升。”高智能对应高消耗，高消耗对应高成本，高成本必须有人买单。

03

成为超级入口，豆包的更大野心

如果只把豆包收费理解为“成本扛不住了所以开始收费”，那就大大低估了字节跳动的叙事半径。

今年3月，豆包接入抖音电商，开启购物功能内测。用户提出消费需求后，精准匹配抖音商品卡片，点击即可进入商品详情页，全程在豆包App内完成下单，无需跳转抖音。

当然，前提是豆包与抖音通过账号体系关联，商品详情、交易系统、售后履约仍由抖音电商承接。

这套模式的核心在于，字节以最轻量的方式打通了AI与交易链路，将电商入口从抖音向豆包的对话框迁徙。一边是3.45亿月活的国民级AI应用，一边是GMV破4.4万亿的电商业务，二者打通，意味着字节已经不满足于把豆包当做一个AI助手。

把豆包接入电商和推出付费订阅放在一起看，字节的战略意图清晰得近乎直白：豆包正在被塑造成AI时代的超级入口。

虎嗅在分析中直接指出，字节正试图把豆包打造成AI时代的流量入口——一旦用户养成在豆包“一句话购物、点餐、订票”的消费心智，它便不再是工具型AI助手，而是整个互联网消费的入口。

这个“超级入口”的逻辑与微信当年的路径高度相似：从聊天工具出发，逐步叠加支付、购物、生活服务、内容消费，最终把用户的一切数字行为收束在一个App之内。

事实上，这也不只是字节一家的判断。

2026年开年，阿里千问宣布全面接入淘宝、支付宝、飞猪、高德等阿里生态；百度文心依托搜索和百度优选做AI导购。全球范围内，ChatGPT正在把GPTs和插件生态嵌入商业场景，谷歌则把Gemini深度整合进搜索、邮箱和办公套件。

图/QuestMobile

所有科技巨头都在试图回答同一个问题：当AI可以替用户完成越来越多的事情，谁掌握了用户与AI的第一个对话界面，谁就掌握了所有后续交易的入口。

从集团战略层面看，字节跳动的意图同样有迹可循。

摩根士丹利在研报中将豆包订阅服务视为“中国AI行业迈向商业可持续性的深具意义信号”。其同时指出，豆包的付费探索不仅是一家公司的商业决策，如果付费模式得到市场验证，其他仍维持免费的竞争对手将面临跟进还是坚守的抉择。

谭待此前在接受采访时也曾谈到大模型定价问题。在他看来，涨价只是部分厂商的市场行为，行业内同样有厂商在推进降价，核心分歧在于对Token价值的判断逻辑。

此番表态说明，字节内部对大模型商业化的思考早已跳出“收不收费”的二元框架，而是在构建一套基于能力差异的定价逻辑。

更根本的驱动力在于字节自身的发展阶段。抖音电商增幅放缓之际，字节跳动需要寻找下一个增长引擎。

现在，重任无疑给到了豆包。

当然，还是那句话，在这个宏大愿景实现之前，豆包眼下最紧迫的事，是证明自己不只是易用，而是好用，它起码要扭转部分用户心中“笨”的印象。