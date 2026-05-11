文丨泰罗

这可能是今年最激动人心的一项技术突破。

当全世界都因为霍尔木兹海峡而惶惶不可终日的时候，中国突然甩出了一个超级王炸。就在几天前，由广西玉柴集团联合各大科研院所共同研制的全球第一个高压直喷纯氨内燃机在江苏常熟成功点火。

这意味着什么？

意味着长途运输必须烧油的时代，可能要被彻底终结了。

最近这几年，家庭用的乘用车基本已经实现了从燃油到电动的过渡，但重型卡车的能源替代一直是个老大难。

在此之前，全世界都押宝氢能可以扛起这个大旗。但由于储存难度大、制备成本高，氢气始终没有得到大规模普及。

在这种情况下，全世界不约而同地盯上了氨气。一方面，氨气燃烧后只产生氮气和水，和氢气一样，不会带来污染，是真正的零碳排放。另一方面，氨气的成本优势非常明显，价格不仅远低于氢气，将来甚至可能还会比石油便宜。

谁掌握了它，谁就掌握了未来交通运输的命脉。

早在上个世纪，西方国家就试图打通这条技术路线，但直到今天也没有真正实现突破，因为氨气本身存在一个致命缺陷。它极难被点燃，而且燃烧速度非常慢。国外研究了几十年也只能是“混着烧”，也就是掺一大半柴油进去帮着点火。这样虽然比纯烧油好一点，但距离纯粹的零碳排放还有很大距离。

广西玉柴这一次之所以能震惊世界，是因为它彻底摆脱了这种“混烧”模式，实现了百分百纯氨燃烧。

具体原理是在发动机里集成一套小型“制氢系统”，利用发动机余热把一小部分氨气先转化成氢气。氨气不容易点燃，但氢气一点就着。利用氢气燃烧后产生的高温高压火焰去引燃高压液态氨，整个发动机就开始运转起来了。

这是人类历史上第一台真正意义上的重型商用车纯氨内燃机，它的问世绝不仅仅是又多了一条技术路径，而是将彻底改写发动机“西强东弱”的竞争格局。

自工业革命以来，发动机一直就是西方的天下，他们通过专利壁垒锁死其他国家上升的通道。但现在，中国终于等来了弯道超车的机会。按照官方给出的数据，玉柴集团这款纯氨内燃机的热效率高达50%以上，已经可以和现在最顶级的柴油机平起平坐。再加上氨气低成本、无污染的优势，纯氨内燃机未来注定会有强大的竞争力和潜力。以后地上跑的，天上飞的，海里游的，可能全都要换上中国的发动机。

这还不是最关键的。

我们一直担心的能源安全问题，可能也会因此得到极大解决。中国是一个典型的“贫油、富煤、少气”的国家，正因如此，国家这些年围绕能源转型做了一系列战略布局。

从风电、光伏，到核电、氢能源，再到如今的纯氨内燃机。目的就是要在石油之外重新开辟一套新的能源体系。风电和光伏普及后，中国对石油的依赖已经有所下降。

如果接下来氨能也可以大规模普及，能源可能就将不会再是中国的一个软肋。手握全世界80%的光伏，70%的风电，50%的氢能源，和三分之一的氨气。中国在新能源领域已经建立起了碾压性的产能优势和无法企及的产业链基础。

按照这条路径发展下去，实现能源自主，甚至掌握全球能源命脉，就只是时间问题。

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