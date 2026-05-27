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【SBS新闻快报】澳洲将改革就业服务体系 取消对求职者的一刀切模式

People on welfare payments will be directed into a new employment services system Source: Getty / Jenny Evans

2026年5月27日中午：根据澳洲联邦政府即将公布的改革措施，正在领取福利金并寻求就业支持的人士将被纳入一个新的就业服务体系。这一改革旨在提升系统公平性，并将求职者分流至三个不同的就业服务路径，以更有针对性的方式提供支持（收听播客，了解详情）。

Published 27 May 2026 12:42pm

Updated a few seconds ago 12:48pm

Presented by Xinyu Li

Source : SBS

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2026年5月27日中午：根据澳洲联邦政府即将公布的改革措施，正在领取福利金并寻求就业支持的人士将被纳入一个新的就业服务体系。这一改革旨在提升系统公平性，并将求职者分流至三个不同的就业服务路径，以更有针对性的方式提供支持（收听播客，了解详情）。

本期新闻要点：

澳洲将改革就业服务体系 取消对求职者的一刀切模式；

全国和解周：慈善机构呼吁倾听原住民声音；

专员敦促联邦政府尽快落实反种族主义框架；

燃料成本上涨叠加供应短缺 澳洲72%企业承压。

澳洲将改革就业服务体系 取消对求职者的一刀切模式

根据联邦政府即将公布的改革措施，正在领取福利金并寻求就业支持的人士将被纳入一个新的就业服务体系。这一改革旨在提升系统公平性，并将求职者分流至三个不同的就业服务路径，以更有针对性的方式提供就业支持。

联邦就业部长阿曼达·里什沃思将在周三向国家新闻俱乐部发表的演讲，届时她将公布一系列改革措施，包括建立三个不同层级的就业支持体系，并取消当前对求职者“一刀切式”的要求。

目前，在一项旨在促进就业的计划下，许多领取包括“求职者津贴”在内福利的人士，需要通过私营就业服务机构获取帮助。该体系每年耗资约20亿澳元，目标是帮助更多人获得有薪工作。

据澳联社报道，里什沃思将介绍，新的就业服务体系将分为三个层级。层级一的服务是为已做好就业准备的人士提供数字化的支持；层级二的服务，私营就业服务机构将协助参与者提升技能与信心，以重返就业市场；层级三的服务则专门面向那些面临复杂就业障碍、需要密集支持的人士。

里什沃思还将提出对“互惠义务”的改革，将引入更有效和公平而且成比例的要求。该系统目前要求相关福利领取者须完成特定的求职相关活动并参加指定预约，否则其福利金可能被暂停发放。

这一方面的要求一直受到批评，包括两份联邦监察专员的报告也指出这一问题：许多人因为未能满足求职活动的要求，其福利金被暂停发放，这种情况可能违反了相关法律。

全国和解周：慈善机构呼吁倾听原住民声音

在全国和解周（National Reconciliation Week）举行之际，一家慈善机构呼吁澳大利亚人倾听原住民的声音，并支持由原住民社区制定的解决方案。

全国和解周于每年5月27日至6月3日举行，澳大利亚和解组织表示：“这是了解我们共有的历史、文化和成就的时刻，也是每个人思索如何在澳大利亚实现和解并为此作出贡献的时刻。”

圣文森特·德·保罗协会主席马克·盖塔尼（Mark Gaetani）表示，该机构帮助的许多人都是原住民，这反映出在住房、收入及基本服务获取方面代际不利因素的长期影响。

专员敦促联邦政府尽快落实反种族主义框架

澳大利亚反种族歧视事务专员表示，联邦政府须迅速采取行动，尽快落实国家反种族主义框架。

一年半前，人权委员会发布了澳大利亚首份旨在消除各种形式种族主义的全国计划。该文件包含 63 项建议，涵盖职场以及法律、教育、医疗、媒体和艺术等不同领域。

在5月27日的参议院预算听证会上，反种族歧视事务专员吉里达兰·西瓦拉曼（Giridharan Sivaraman）表示，他仍在等待正式的回应。他表示，解决一切形式的种族主义至关重要。

燃料成本上涨叠加供应短缺 澳洲72%企业承压

根据澳大利亚统计局周二（5月26日）发布的新数据，总体来说，燃油价格上涨及供应问题已对72%的澳大利亚企业带来压力。

统计局商业统计负责人汤姆·莱（Tom Lay）表示，这一新的数据将有助于人们更好地理解霍尔木兹海峡受扰对澳大利亚企业造成的经济影响。

他说：“六分之一的企业的供应链受到干扰，其中运输、物流、农业和小企业受到的影响最大。”

超过三分之一（36%）的企业表示，过去四周收入出现下降；同时，超过四分之一（27%）的企业预计未来四周收入将会下降；半数企业报告称其运营成本上升，其中燃油价格以及运输与配送成本上涨是最常见的原因。

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