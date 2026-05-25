21世纪经济报道记者 孙诗卉

“我妈妈有甲状腺结节，爸爸有锁骨下动脉斑块，以前问过好几家保险公司，都说只能除外承保，或者直接拒保。但这次终于保成功了。”林先生向21世纪经济报道记者展示他的家庭保单时，语气里带着一丝庆幸。

“除外承保”就是保险公司在评估后，认为被保人某个特定部位或疾病的风险过高，因此在合同中明确约定，将来因此产生的所有医疗费用都不予赔偿，但身体其他部位的保障依然完整有效。

林先生的经历并非个例。《中国慢病人群健康保险保障创新发展报告》显示，我国慢病患者规模超4亿人，这意味着，每3个中国人中，就有1个在投保商业健康险时面临着更窄的通道、更高的门槛。

但这一局面正在改变。

2026年政府工作报告明确提出“加快发展商业健康保险”，“普惠金融”也被纳入金融业必须做好的“五篇大文章”之中。

当健康人群的保险渗透率逼近天花板，带病体这个曾被视为“高风险、难定价”的4亿人群体，正被推上商业健康险增量的主战场。

120亿市场背后：保障缺口仍在扩大

据《带病体保险创新研究报告2025》统计，2024年带病体保险市场规模达120亿元，同比增速为50%。而这一数据远未覆盖保障缺口。

江泰保险经纪董事长沈开涛近日在公开场合指出，我国带病体人群保障存在缺口，潜在保费规模达1.5万亿元。

而更值得关注的是结构性变化——医疗险已超越重疾险，成为商业健康险最大的板块，而带病体保险正是其中增长最迅猛的细分赛道。

带病体保险市场的爆发，本质上是供需两端共同作用的结果。

从需求端看，我国约4亿带病人群贡献了约60%的医疗支出，但其贡献的商保保费占比仅为5%左右。国家卫生健康委数据显示，我国约有1.9亿老年人患有慢性病，约75%的老年人同时罹患多种慢性病——这一保障缺口仍在扩大。

从供给端看，商业健康险正经历深刻的增长焦虑。2025年全年，我国商业健康险保费收入录得9973亿元，距离万亿关口仅差“一口气”。当健康人群被反复开发、百万医疗险进入高度同质化竞争，带病体成为为数不多的增量空间。

政策的推动力同样不可忽视。先是各地“惠民保”在政府支持下横空出世，此后更有一系列政策明确鼓励商保机构针对“带病体”、创新药、罕见病等推出更多特色产品。

市场的真空使得需求长期积压，并在2025年后集中释放。

进入2026年，带病体保险赛道迎来密集的产品发布期，头部险企纷纷以不同路径切入这一蓝海。

例如，太保寿险联合复旦大学推出“太保御甲无忧”，面向甲状腺癌术后患者，基于临床数据实现精准风险定价；平安健康险联合江泰保险经纪推出“泰享心安”，专为高血压、冠心病等慢病患者设计，以智能健康监测提供实时预警与健康干预；众安保险升级“众民保·中高端医疗险2026”，主打免健康告知，针对小额住院、术后康复、慢病用药三大痛点进行保障优化。

三条产品设计路径分别对应精准单病种、全场景服务、免健告普惠三种模式，但核心逻辑一致——从“保健康人”转向“保人健康”。

“不可能三角”的突围：精算、风控与服务

然而，带病体保险并非简单的“降低门槛”就能跑通。

在传统精算逻辑中，“高保障、低保费、多盈利”被视为难以兼顾的“不可能三角”。带病人群最大的痛点在于缺乏足够长周期、大规模的可靠经验数据。这意味着，带病体保险的经营必然是一场考验风控与服务能力的“马拉松”。

此外，逆选择风险是最大的隐忧。一位业内人士向21世纪经济报道记者指出，带病体进入保障必然会推高整体风险水平，为保持可持续性，保险公司必然通过提高保费或提高免赔额来风控，但这又会削弱产品的吸引力。在实际运营中，部分产品被观察到了超出预期的逆向选择行为：例如，有用户投保后等待期刚过，即安排结石、息肉等此前已确诊的择期手术，这类行为在产品设计之初便需纳入风控模型。

这意味着，带病体保险的发展，本质上是在“可及性”与“可持续性”之间寻找平衡点。过于激进可能导致赔付失控，过于保守则难以真正惠及目标人群。

从国际经验看，团险和政府补贴是两条可行路径。团险比个险更容易控制逆选择风险；而政府补贴则能吸引更多健康体加入，避免“死亡螺旋”。在国内，惠民保模式已初步验证了这一逻辑。

从产品形态看，带病体保险正从单一保障向“保险+服务”融合演进。将服务链条向疾病早筛、健康干预、就医协助和疾病管理等环节延伸，推动健康险从“事后赔付工具”向“主动健康管理载体”转型。

业内认为，带病体保险的市场天花板远未触及。随着数据积累、风控模型优化和健康管理服务深化，这一赛道有望从当前的120亿元规模，成长为数以万亿计的市场。但前提是，行业必须在“普惠”与“可持续”之间找到真正可复制的商业模型。