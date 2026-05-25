21世纪经济报道记者 孙诗卉

港交所披露易最新信息显示，经过一系列股权转让操作后，众安在线（06060.HK）创始股东欧亚平合计持股比例升至11.94%，一举超过中国平安（8.90%），时隔多年重返第一大股东之位。

这起看似突然的变动，实则是欧氏家族内部的股权整合。此次调整后，众安在线从“三马”合治转向以欧亚平家族为核心的主导格局。

与此同时，“三马”股权持续下降：蚂蚁与腾讯主动减持、中国平安的股权则因历史配售被稀释。

欧氏家族内部股权整合完成

此次变动的实质，是欧亚平与胞弟欧亚非之间的家族内部股权重组。

加德信投资有限公司此前由欧亚非实际控制，持有众安在线约1.34亿股H股。欧亚平则通过日讯网络持有约0.81亿股。兄弟二人持股合计约12.77%，但未合并至一人名下。

此番调整的核心在于股权穿透：欧亚平首先收购了加德裕（一家中间持股平台）的母公司Anytime Limited的全部股权。加德裕持有华信联投资68.75%股权，而华信联则持有直接持股主体加德信95.71%股权。通过这一系列穿透式收购，欧亚平间接取得了加德信的实际控制权。

与此同时，欧亚非在华信联的持股比例由50%降至31.25%，其在华信联成员大会的投票权已不足三分之一。根据相关规则，欧亚非不再被视为享有众安在线相关权益。

调整完成后，欧亚平通过加德信、日讯网络两家公司，合计持有众安在线约2.01亿股，持股比例由4.81%升至11.94%，超过中国平安的8.90%，成为第一大股东。

股权调整前后对比表：

21世纪经济报道记者孙诗卉整理

有市场分析人士指出，股权集中有利于提升公司治理的稳定性。此前分散的股东结构虽能体现“互联网保险第一股”的生态协同，但也存在决策效率不高、股东博弈复杂等问题。此次调整后，以欧亚平为核心的决策机制更为清晰，对公司的战略执行力或有正面影响。

“三马”持股持续调整

众安在线成立于2013年，由蚂蚁集团、腾讯、中国平安等9家企业联合发起设立，是国内首家互联网保险公司。成立之初，蚂蚁集团出资1.99亿元，持股19.9%，为第一大股东；腾讯和中国平安各出资1.5亿元，各持股15%，并列第二大股东。“三马”合计持股近50%，构成众安在线的核心股东层。

2015年，众安在线启动首次增资扩股，“三马”股权首次被稀释。2017年，众安在线在港交所上市，总股本大幅扩张，“三马”持股比例进一步下降至13.54%、10.21%、10.21%，合计持股比例已缩减至33.96%。

而真正的转折发生在2022年以后。随着监管环境趋严，蚂蚁集团、腾讯开始聚焦主业，优化投资组合，收缩投资版图。

蚂蚁集团作为早期的最大股东，减持力度最大。2022年进行了首次减持，持股比例由13.54%降至10.37%。2025年，蚂蚁集团再度减持3375.48万股，套现约6.54亿港元，持股比例降至7.63%。截至目前，蚂蚁集团持股比例已进一步降至6.43%。

腾讯也经历了较大比例的减持。众安在线2024年年报显示其持股比例仍有8.09%，但到2025年，持股比例已降至4.84%，在2025年年报的主要股东行列中消失。

相比之下，中国平安的股权减少主要是被动稀释，并未主动减持。截至目前，中国平安持股比例为8.90%，是“三马”中持股最高的公司。

与此同时，优孚控股等原始股东也在持续退出。2025年4月至6月，优孚控股减持2261.02万股，至2026年4月末已不再现身股东名录。

“众安系”的资本棋局

值得注意的是，欧亚平对“众安系”的布局，远不止上市公司层面的股权整合。

为开展海外市场金融科技及保险科技业务，众安在线全资子公司众安科技与欧亚平控制的百仕达共同出资，于2017年12月在香港成立了众安国际，初始持股比例分别为51%、49%，众安在线为控股股东。

随后数年间，众安国际的控制权在众安科技与百仕达之间交替。值得注意的是：百仕达由欧亚平控制，众安科技是众安在线的全资子公司，而众安在线亦由欧亚平实际控制。这意味着，控制权的交替实际上是在欧亚平控制的两个平台之间进行。

业内分析人士对21世纪经济报道记者指出，这种控制权在两个平台之间的交替，可能存在以下几方面的考量：一是可以改善众安在线财务报表；二是百仕达作为香港上市公司，融资渠道更为多元，可为众安国际引入更多资本资源；三是有助于保持控制权的灵活性。

在众安科技之外，另一个值得关注的主体是众安信科。2025年1月，这家由众安科技孵化的企业已在港交所递交上市申请，目前仍在排队中。若众安信科成功IPO，欧亚平控制的“众安系”上市公司将再添一员。

股权调整后的新格局

回顾众安在线的十年发展史，欧亚平的角色颇为特殊——他是首任董事长，却从未是持股最多的股东。此次通过家族股权整合“回归”第一大股东，其象征意义和实际意义同样重要。

从公司治理角度看，股权集中有利于提升决策效率。分散的股东结构曾是众安在线“互联网保险第一股”的标签，但也带来了决策权分散、战略推进不易等问题。此次整合后，欧亚平家族的话语权进一步强化，有望推动公司战略更加聚焦和连贯。

从经营业绩来看，2025年，众安在线实现总保费357.35亿元，同比增长6.9%；实现保险服务收入334.85亿元，同比增长5.5%；连续第五年实现承保盈利，承保综合成本率优化至95.8%。

从业务结构来看，健康生态总保费达126.82亿元，同比增长22.7%；数字生活生态总保费159.73亿元，创新业务占比达41.1%，同比增长37.2%；汽车生态总保费27.6亿元，同比增长34.6%，其中新能源车险总保费同比激增约206.2%。

股东层面的尘埃落定，是众安在线从创业阶段走向成熟期的一个观察切片。随着股权结构逐渐清晰，公司治理也将进入新阶段。