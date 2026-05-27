21世纪经济报道 记者郭聪聪

进入2026年，银行业数据安全领域的监管风暴骤然升级，罚单数量与金额双双激增，百万级罚单更是频频出现。

21世纪经济报道记者依据企业预警通数据统计，截至2026年5月26日，央行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局及其派出机构共向银行开出涉及数据安全与个人信息保护的罚单56张，罚款金额超7000万元，已接近2025年全年3700万元的两倍。

更值得关注的是，百万级罚单频现。在被罚的56家机构中，有24家银行领到百万元以上罚单，其中5家被罚金额超过300万元；而2025年全年，该类违规的超百万罚单仅有1起。从被罚机构结构看，农商行、农信社合计占比高达71%，成为“重灾区”。

这一数据的背后，更折射出监管逻辑的深刻转变：从“事后追责”到“事前问责”，从“合规检查”到“体系化治理”。银行在数据安全领域的“裸奔”状态，正在被逐步暴露。

三大隐患指向信息“裸奔”风险

从罚单内容来看，当前银行数据安全违规行为主要集中在三类：“未经同意查询个人信息”、“违反信用信息采集、提供、查询管理规定”、“数据安全管理规定缺失或管控不足”。

博通分析金融行业资深分析师王蓬博向21世纪经济报道记者解释道：“这几类违规在性质上有本质区别，‘未经同意查询’属于具体操作违规，违反信用信息管理规定，说明该银行在流程控制失效；而‘数据安全管理制度缺失’则暴露顶层设计缺陷。其中制度缺失或管控不足对客户信息安全威胁最大，因其导致系统性风险，使其他合规措施难以有效落地。”

具体来看，“未经同意查询个人信息”成为被监管查处的高频违规事由之一。2025年9月泰州高港兴福村镇银行因该项违规被罚款20.5万元，江苏长江商业银行也因“提供个人不良信息未事先告知本人、未经同意查询个人信用信息”等9项违规被罚款约141万元。

进入2026年，在涉及数据安全与个人信息保护的罚单中，此类违规事由暂未出现。一位城商行的业务负责人告诉记者：“这两年来，行内已经对征信查询权限做了全面梳理和收紧。现在所有查询都必须有明确的授权依据，不会再出现客户经理在系统里‘顺手’查一下客户征信等信息的情况了。”

信用信息全链路管理失效是另一大高发案由。光大银行重庆分行在2026年4月因“违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定”等7项违规被罚208.6万元；同月，邯郸银行亦因此类违规被罚款190.37万元。

前述业内人士坦言：“信用信息全链路管理失效，实际上是流程不顺畅与责任模糊引起的。”他表示，因为数据的采集、查询、报送是分属不同条线，一旦缺乏统一的数据治理架构，就容易出现各管一段、无人兜底的局面。”

数据安全管理规定缺失与系统管控不足，则是覆盖范围最广的一类隐患。2026年5月，中行福建分行就因“违反数据安全管理规定”等7项违规事由被罚315万元，此前2月，北京农商银行也因“违反数据安全管理相关规定”一项事即被罚款100万元，零售金融部与运行维护中心两名责任人员各被罚14万元。

前述业内人士表示，“数据安全类罚单更像是前置内容，虽然不直接等于泄露客户信息，但暴露的是银行机构的合规风险。”

从内部倒卖到第三方外包，多个信息泄露案被判

数据安全关系到每一个公民主体，银行作为海量个人信息的存储者和处理者，理应筑牢数据安全防线。近期，多起银行数据安全违规引发的信息泄露案件相继宣判，暴露出银行在内控管理和第三方合作中存在的风险。

北京紫华律师事务所律师崔壹然指出，银行掌握的客户信息极为敏感，不只是姓名、手机号、身份证号，还包括账户、流水、征信、资产负债、交易习惯等。银行必须在权限控制、查询留痕、异常预警、离职权限收回、外包机构管理等方面做实内控。从刑事角度看，内部人员违规查询、出售、提供客户信息，严重时可能涉嫌侵犯公民个人信息罪。

近期一起银行内部人员倒卖客户信息、内外勾结泄露数据的刑事案件被公开宣判。判决显示，2023年9月，新疆某银行职员小王利用职务便利，擅自登录银行客户管理系统，导出6000多条包含法定代表人姓名、身份证号、联系电话等内容的客户信息。这一行为导致多名受害人信息被非法使用，小王最终因侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑3年、缓刑4年，并处罚金5000元。

除了内部员工作案，也存在第三方合作人员泄露客户信息的案例。

小梦是某公司驻克拉玛依办事处员工，被指派协助银行工作人员开展电子银行营销业务。在业务协助过程中，小梦利用职务便利将获得的客户手机号码及验证码通过抖音、微信群等平台非法提供给他人获利，倒卖2500余条信息，导致多名银行客户信息泄露，后果严重，最终被依法追究刑事责任。

为降低运营成本、提升业务效率，银行会将营销、催收、系统开发等业务外包给第三方，却往往疏于对外包人员的权限管理和行为监控，却给不法分子留下可乘之机。

第三方合作带来的数据安全风险也已引起监管部门的高度关注。2026年5月，泉州银行因8项违规被泉州金融监管分局合计处以625万元罚款，其中就包括“第三方合作数据安全风险管控不到位”，目前这笔罚单也成为年内银行业数据安全相关罚单中金额最高的一笔。

当银行将数据业务外包或与第三方机构共享时，数据防护的“责任链”被拉长，任何一个末端环节的纰漏都可能成为信息泄露的源头。

监管逻辑升维：从“合规检查”到“体系化治理”

可以看到，进入2026年，监管层对银行数据安全的处罚逻辑正在升维：监管不再等到客户信息泄露才出手，而是只要发现管理不到位、权限管控不严、数据报送不准确，就可能启动处罚。

这一转变最直观的体现是罚单数量与金额的双双激增。截至目前，年内涉及数据安全与个人信息保护的罚款金额已超7000万元，接近2025年全年罚款的两倍。

更值得关注的是百万罚单频现。在被罚的56家机构中，有24家银行领到百万元以上罚单，其中5家被罚金额超过300万元。而2025年全年，银行业该类违规行为的超百万罚单仅有1起。

事实上，这一趋势在2025年已初露端倪。崔壹然告诉本报记者，其团队长期跟踪监管罚单，最新一期《金融领域犯罪紫皮书》显示，2025年数据安全相关罚单共计434张，同比增加40.9%。这些罚单的案由不仅集中在客户信息保护不到位，还涉及EAST数据报送不准确、普惠金融数据虚增等监管报送数据治理层面的问题。

从2026年数据安全类罚单的被罚机构结构来看，农商行、农信社占据绝对高频区间，合计占比71%；城商行次之，占比14%；股份行分行占比9%；国有行分行占比3%。

王蓬博对此表示，中小银行罚单占比高，反映出其在技术投入、人员培训和内控机制上方面存在明显短板，缺乏专职数据安全团队和成熟的风险管理体系。但他同时指出，国有大行和股份行同样被罚，说明数据安全问题具有行业普遍性，根源在于全行业对数据资产的管理理念尚未从被动合规转向主动治理，重视程度明显不足。

崔壹然则从另一个角度拆解风险。她指出，在其研究观察中，农村银行业机构涉刑比例较高，这背后反映出的是公司治理、内控机制和风险文化上的薄弱环节。“这些案件未必都直接与数据安全相关，但风险逻辑是相通的。基层员工直接接触客户与业务，如果权限管理粗放、监督机制缺失，就容易从一线滋生问题。”

监管的升维并非孤立发生。在2026年4月，中央网信办、工信部、公安部联合公告部署个人信息保护系列专项行动，明确将金融领域列为重点治理对象，覆盖银行、保险、证券、征信、支付等相关机构及互联网助贷平台，重点整治以风控名义收集非必要的敏感信息的行为。

王蓬博表示，管理前移意味着银行需将数据安全嵌入业务全流程，合规成本短期内必然上升，尤其对资源有限的中小机构压力更大。但从长期看，这会倒逼银行重构数据使用模式，推动从以产品为中心向以客户数据权益为中心转型，进而影响获客、风控和运营的整体逻辑。