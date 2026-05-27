21世纪经济报道记者李金萍 深圳报道

5月26日，《深圳市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（以下简称《规划纲要》）正式公开发布。

据《规划纲要》，“十五五”时期深圳的地区生产总值（GDP）要超过5万亿元，年均增速力争保持在5%以上，人均GDP翻一番。

这意味着未来五年，深圳GDP有望实现超1万亿元的增量。

同期，上海的目标是地区生产总值年均增速力争达到5%左右；北京地区生产总值年均增长目标为4.5%-5%，未来五年北京将新增超万亿元的经济增量。

GDP五年增长1万亿元，深圳的经济动力来自哪里？

首提战略支柱产业

产业是城市发展的核心，深圳是工业第一城。《规划纲要》提出，到2030年，深圳战略性新兴产业增加值占GDP比重达45%，现代服务业增加值占服务业增加值比重达到78%。

华南理工大学工商管理学院二级教授、广东省“十五五”发展规划专家委员会委员张振刚向21世纪经济报道记者表示，深圳设定上述目标，源于其深厚的产业积淀，主要体现在三个方面。

一是拥有基础扎实、布局完善的产业集群。深圳已构建起从传统制造到未来产业的全链条产业矩阵，在新一代电子信息、新能源汽车（以比亚迪为代表）、高端装备等领域具备全球核心竞争力。

二是集聚实力雄厚的企业梯队。深圳现有约1400家国家级专精特新“小巨人”企业，数量位居全国前列，成为城市经济未来增长的核心生力军。

三是高端平台与龙头企业双向牵引。依托鹏城实验室等重大科研平台，华为、腾讯、中兴、比亚迪等行业龙头企业以及头部创投基金的支撑带动，深圳形成了“产学研用金服”深度耦合的优质创新生态。

从具体部署来看，深圳将继续巩固优势领域产业地位，全力巩固提升新一代电子信息、新能源汽车、新能源、高端医疗器械等优势产业，硬基础、软基础齐发力，到2030年，战略性新兴产业增加值超2.3万亿元。

在“硬基础”方面，“十五五”期间，深圳将建成投产一批重大工业项目，包括方正微宽禁带半导体产业化基地、比亚迪全球研发中心等强链补链、迭代赋能项目，论证实施龙华能源科技城等夯基保障项目。

在“软基础”方面，《规划纲要》强调“围绕制造业关键环节培育优质服务业骨干企业，大力发展服务型制造、平台经济等新业态”。

《规划纲要》针对电子信息这一深圳特色产业作出明确部署，提到“推动制造业数智化转型”“锻造软件信息特色优势”，聚焦国产操作系统和应用软件改造。到2030年，信息传输、软件和信息技术服务业增加值突破8000亿元；深圳实时可用算力规模超150EFlops，国产芯片部分指标和算力集群达到国际先进水平，形成能力强大、支撑全面应用的大模型底座。

此外，深圳将大力发展一批新兴支柱产业，包括人工智能终端、低空经济、具身智能机器人、商业航天、海洋经济等。

值得注意的是，当国内多数城市仍将抢抓未来产业作为核心发展目标时，深圳已率先推动优质未来产业提档升级，将其培育为城市新兴支柱产业。

中国商业经济学会副会长宋向清向21世纪经济报道记者表示，深圳将AI终端、低空经济等明确为“新兴支柱产业”，标志着这些赛道已跨过技术验证期，进入规模化放量的关键拐点，但并非完全成熟的传统支柱，结合增量贡献、产业链完整性、技术成熟度、场景规模化等支柱产业硬指标来看，深圳上述产业处于“技术可行、市场萌芽、规模爬坡”的成长中后期阶段。

以《规划纲要》中着墨较多的低空经济为例，宋向清告诉记者，当前低空经济从“示范”到“支柱”仍面临空域管理体制改革滞后的最大堵点，低空空域划分碎片化、审批流程繁琐、跨部门协同机制不完善，适飞空域占比偏低，无法支撑大规模、常态化飞行，直接制约低空经济场景落地与产业运力释放。

张振刚认为，深圳要实现产业增量目标，不仅需要明确的规划，还必须配套构建促进增长的长效机制。一是深化四链融合。推动科技创新与产业创新深度联动，实现创新链、产业链、资金链、人才链全方位耦合，培育产业持续发展的内生动力。二是健全多元支撑体系。完善标准、空间、制度、创新、产业、人才六大体系，为新技术、新产品、新业态、新模式落地赋能，打造共创共赢的产业生态。三是强化平台赋能。发挥国家级高新区、产业园区的要素汇聚、创新策源、产业辐射作用，加速科技成果转化，推动高端创新要素高效集聚赋能。

外贸迈向5万亿元

外贸是深圳区域经济发展的又一张王牌，2025年深圳外贸顶压前行，表现亮眼，全年进出口总额达4.55万亿元人民币，蝉联内地“外贸第一城”。今年前4个月，深圳累计进出口总值1.82万亿元，同比增长31%，同期上海、北京进出口总值分别为1.22万亿元、1.1万亿元，深圳外贸增速与体量优势显著。《规划纲要》提出，到2030年，深圳外贸进出口总额目标提升至5万亿元人民币。

外贸增长来源在哪里？《规划纲要》提出将以产品创新、制度创新和业态模式创新全面开拓国际市场，持续创新升级贸易方式和机制，推动货物贸易优化升级、服务贸易创新发展。

从具体布局来看，一是巩固货物贸易优势地位。《规划纲要》提出，到2030年，高新技术产品出口占比超50%。

高技术产品正在成为拉动深圳外贸增长的重要动力。近年来，深圳新产业、新产品不断涌现，从绿色产业的“新三样”到“新新三样”，深圳货物贸易正在不断升级。前4个月，深圳3D打印机、数字照相机出口规模均居内地外贸城市首位，占全国同类商品出口总值的85.8%和70.3%；深圳锂电池、电动汽车、光伏产品等“新三样”产品出口424.7亿元，同比增长29.7%。

二是提升服务贸易能级。《规划纲要》提出，到2030年，知识密集型服务贸易占比提升至50%。2025年，深圳服务贸易进出口总额突破万亿元大关。

“十五五”期间，深圳将重点打造十大服务贸易优势赛道与特色品牌，包括软件外包、游戏出海、跨境金融、跨境旅游、国际物流、国际会展、知识产权、建筑服务、创意设计、涉外法律服务。

三是培育贸易新业态新模式。《规划纲要》提出到2030年，跨境电商、市场采购和保税维修等外贸新业态进出口规模达5000亿元。

跨境电商成为深圳外贸新业态的一张名片，数据显示，2025年，深圳跨境电商进出口规模领跑全国，连续四年位居全国大中城市第一。今年前4个月，深圳跨境电商海外仓出口额达749.4亿元，对全市整体出口增长的贡献度超五成。

“十五五”期间，深圳将培育发展新型保税业态，推进前海综保区扩区至深圳宝安国际机场空港片区，布局融资租赁、保税研发、保税检测、保税维修等业态，支持企业开展高技术含量、高附加值的区外保税维修试点，促进保税燃料加注、保税展示交易等加快发展；大力拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点，创新发展数字贸易、离岸贸易等新业态。

打出消费增长三张王牌

消费是拉动经济的三驾马车之一，深圳是全国七座万亿消费城市之一。

深圳消费领域正在形成三大发展王牌，本次《规划纲要》也聚焦特色优势领域，重点布局。

一是首发消费，过去5年，深圳新增各类首店新业态店等超3500家，首发经济数量和质量位居全国前列。区别于传统单一的首店引进模式，《规划纲要》明确，“十五五”期间，深圳将规划建设国际品牌首发经济集聚区，集聚全球知名品牌落地布局亚洲首店、中国首店及创新概念店，力争到2030年累计新引进各类首店、旗舰店、新概念店5000家。

国研新经济研究院创始院长朱克力向21世纪经济报道记者表示，深圳将首发经济目标确定为打造国际品牌首发集聚区，国内多数城市发展首店经济，普遍依靠财政补贴引进网红品牌，侧重短期人气引流，发展模式粗放、可持续性不足，极易陷入同质化低价竞争。深圳以集聚区建设为核心，集聚全球首发资源，持续导入前沿消费理念、潮流设计标准与高端商业生态，推动传统商贸消费加速向品质化、高端化、国际化转型，实质上是以高端消费开放，带动现代服务业升级、城市能级跃升，依托大湾区门户优势，构建链接全球的潮流消费策源地，实现从商品消费集散地向全球商业资源配置地的根本性转变。

朱克力表示，深圳推进国际品牌首发集聚区，政府层面需要调整考核与扶持逻辑，弱化单一招商数量指标，聚焦首发频次、品牌能级、产业赋能、消费提质等核心实效。减少对短期场景改造的低效补贴，将资源倾斜至策展体系搭建、买手生态培育、专业人才引育等核心领域。统筹搭建全年常态化的首发发布平台，打造系统化首发日历，形成不间断的潮流发布氛围。同时联动本土科创与时尚产业，推动国际首发资源与本土品牌双向赋能，培育本土首发力量。通过完善全链条商业服务体系，让首发经济依靠市场活力自主运转，真正实现去虚向实、长效可持续。

二是入境消费，在5月18日国新办举行的新闻发布会上，深圳市副市长罗晃浩表示，深圳通过完善网络、数智赋能和丰富供给，打造高效便捷的离境退税服务体系。2025年，深圳办理离境退税6.8万笔，较2024年增长14倍，对应退税商品销售额同比增长3倍。

“十五五”期间，深圳提出拓展入境消费，打造粤港澳大湾区免税购物中心。除了做强已有的免税经济，深圳还提出发展口岸经济，《规划纲要》提出培育发展口岸经济，打造口岸商圈，优化机场商业布局，提升蛇口邮轮母港商业功能。

目前，我国消费结构正从“商品为主”向“商品 + 服务”并重加速转变，服务消费正在成为消费增长的核心引擎。

数据显示，2025年，我国服务消费占比达46.1%，虽仍低于商品消费，但增长潜力巨大。对比‌经济合作与发展组织‌（OECD）成员国60%-70%的平均占比，我国至少还有4-20个百分点的增长空间。同时，服务消费增速持续领跑商品零售，今年前4个月，全国服务零售额同比增长5.1%，增速较商品零售额高出0.4个百分点。

“十五五”期间，深圳围绕服务消费也着墨颇多，包括基础型服务消费提质扩容，打造米其林、黑珍珠等高端餐饮汇聚的“吃在深圳”品牌，支持中高端酒店、连锁酒店、民宿等住宿服务特色化品质化发展，鼓励发展高品质养老托育服务，引导家政企业向员工制转型升级。做优做精教育、培训等发展型服务消费，鼓励职业院校联合企业开展职业培训和继续教育服务，支持非学科类校外培训机构开发多元化兴趣类校外培训服务。激发改善型服务消费活力，促进文旅休闲消费，做大做强邮轮游艇旅游、滨海旅游、入境游，支持动漫游戏电竞产业发展，打造高质量网络文学、微短剧、影视等精品项目。健全消费品和服务消费标准体系。到2030年，累计净增限额以上批零住餐业经营主体8000家。