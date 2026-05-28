21世纪经济报道记者 闫硕

5月27日凌晨，歌手曾沛慈在社交平台发文，坦言自己因急性咽喉炎和鼻炎严重到“连吞口水都能感觉到咽喉的肿胀”。

这一消息迅速引发网友关注，而更令人揪心的是，与曾沛慈同住《乘风2026》（浪姐）宿舍楼的阚清子、孙怡、谢楠、范玮琪等多位艺人，近期也出现了咽喉肿痛、声音嘶哑、反复流鼻血等症状。

随之网传的细节更是将舆论推向高潮：该宿舍楼2026年3月仍在施工装修，4月6日便安排艺人入住，通风期仅5天。春夏高温加速了装修污染物的释放，而节目组为防止偷拍长期紧闭门窗，进一步加剧了室内污染的累积。

一时间，“浪姐宿舍甲醛”话题冲上热搜，网友们在关注艺人健康的同时，也对甲醛危害和急性咽喉炎的防治产生了强烈的关注。截至发稿，节目组未公布第三方权威检测报告，也未回应艺人健康问题。

科学认识甲醛这一“隐形杀手”

提到甲醛，很多人的第一印象是“新装修房子里的刺鼻味道”，但这其实是对甲醛最常见的误解。

中国疾控中心科普指出，甲醛本质上是一种无色无味的气体，在低浓度情况下几乎闻不到任何气味。只有当浓度达到一定程度后，它才会与空气中的水氧分子发生反应，生成具有明显刺激性气味的醛酮类有机化合物。

而我们进入新居时闻到的所谓“甲醛味儿”，大部分其实是苯、甲苯、二甲苯等苯系物，以及氨气、氡气和 TVOC（总挥发性有机物）的混合气味，是油漆味、汽油味和异味的组合体。

但这并不意味着甲醛没有味道就没有危害。短期接触高浓度甲醛，首先会对眼、鼻、咽喉等黏膜组织产生强烈的刺激作用，导致眼睛红肿、流泪、嗓子干痛等症状。长期接触低浓度甲醛的危害则更为隐蔽和严重，它可能引发慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合征，导致新生儿体质降低、染色体异常，甚至会增加鼻咽癌、白血病等恶性肿瘤的发病风险。

江阴疾控中心科普指出，甲醛被世界卫生组织国际癌症研究机构明确列为一类致癌物，其对人体的致癌性已经得到充分证实。尤其对于孕妇、儿童、老人等免疫力较弱的人群，甲醛的危害更为严重，可能对他们的生长发育和身体健康造成不可逆的影响。

更需要警惕的是，人体对甲醛的嗅觉阈值高于国家规定的室内空气质量标准限值，济宁市疾控中心聂重重指出，这就导致了“超标无异味”的情况存在，仅靠鼻子判断室内是否安全，存在极大的健康隐患。

面对甲醛污染，很多人会尝试各种“网红除醛方法”，比如摆放竹炭包、绿萝、柚子皮、绿茶，或者购买所谓的“除醛罐头”等高科技产品。但事实上，这些方法的效果都非常有限，只有活性炭有一定的吸附效果，但在其达到饱和状态或温度升高后，污染物会二次释放。

中国疾控中心指出，真正科学有效的除醛方法其实非常简单，即开窗通风。根据研究数据，刚装修完的房屋至少应保证5—6个月的通风时间；对于老人、孩子等免疫力较低的人群，新居最好通风一年再入住。

通风时要注意，开窗幅度最好开到10厘米以上，每次通风时间不少于半小时，同时要把橱柜、抽屉等储物空间的门都打开，让里面的污染物也能充分释放。此外，夏季是甲醛释放量最高的季节，利用高温加速污染物挥发，再配合通风，能达到事半功倍的效果。

除了开窗通风，还有一些辅助方法可以增强除醛效果。甲醛易溶于水，因此可以在通风的同时多开加湿器；新购买的窗帘、布艺沙发罩等织物，在使用前可以用清水充分清洗，以减少房屋内甲醛的挥发量。

急性咽喉炎不只是“嗓子疼”

此次曾沛慈出现的急性咽喉炎，是一种常见的耳鼻喉科疾病，但很多人对它的认识还停留在“上火嗓子疼”的层面，殊不知如果处理不当，它可能会引发严重的并发症，甚至危及生命。

汕尾中山医院耳鼻喉科主任向辉介绍，急性咽喉炎是咽喉黏膜、黏膜下组织和淋巴组织的急性炎症，冬春季节最为多见。它通常由病毒或细菌感染引起，多数继发于急性鼻炎、急性鼻窦炎、急性扁桃体炎等上呼吸道感染。除了感染因素外，受凉、疲劳、化学气体或粉尘的刺激、吸烟过度等，都会导致人体免疫力降低，从而诱发急性咽喉炎。

急性咽喉炎的发病人群较为广泛，成人和儿童都可能患病，其中男性发病率相对较高，免疫力低下的儿童和老年人更是高发人群。它最显著的特点是起病快、病情急。人体免疫力在夜间通常会有所下降，因此很多急性咽喉炎患者都是在夜间突然发病，可能早上还没有任何症状，半夜就出现剧烈的咽喉疼痛，甚至呼吸困难。

急性咽喉炎的症状主要分为局部症状和全身症状两部分。局部症状是最突出的表现，患者初起时会感到咽部干燥、灼热，随后出现明显的疼痛，吞咽和咳嗽时疼痛会加剧，严重时连吞口水都像“吞刀片”一样难受。部分患者还会出现声音嘶哑、讲话困难的情况。如果炎症累及会厌部，导致会厌肿大，就会堵塞气管空间，引起吸气性呼吸困难。

全身症状则因人而异，一般来说成人的全身症状较轻，主要表现为畏寒、发热、全身乏力、关节酸痛、头痛、食欲不振等，根据感染程度的不同，可能出现高烧或低烧。

此外，东莞松朗医院眼/耳鼻咽喉科主任张赞松提醒，急性咽喉炎如果没有得到及时治疗，病毒或细菌可能会顺着下呼吸道蔓延到肺部，引发肺炎。因此，如果出现咳嗽、咳痰、发热等症状持续不退，一定要及时就医，筛查肺部感染风险。

对于症状较轻的急性咽喉炎患者，张赞松指出，多数可在7—10天内自愈，期间只要注意多休息、多喝水、保护嗓子，避免吃质地粗糙或辛辣刺激性的食物即可。如果咽喉疼痛比较明显，可以尝试以下5种方法缓解不适：

口服止痛药：对减轻成人急性咽喉炎的疼痛非常有效，但要注意避免与其他感冒药，尤其是复方感冒药同时服用，以免药物成分过量。

盐水漱口：将一啤酒瓶盖大小的食盐加入250毫升温开水中充分溶解，将盐水含在口腔和舌根处20—30秒后吐出，最后用清水漱口。盐水可以冲洗咽喉黏膜，起到杀菌、缓解炎症的作用。

蒸汽润嗓：烧一杯开水，将杯口对准咽喉部位熏蒸，也可以使用专用的蒸汽仪。注意水温要控制在60℃以下，建议每天2次，每次20分钟左右。

保证饮水：成年男性每天应喝1700毫升水，女性每天喝1500毫升水。也可以适量饮用一些清热润燥的茶饮，帮助缓解疼痛和炎症。

含服咽片：将咽喉片含在舌根靠近咽喉的部位。但需要注意的是，很多润喉片都含有碘，虽然能抑制细菌，但过量使用可能会刺激口腔黏膜，建议在医生指导下服用。

此次“浪姐宿舍甲醛”的话题，也给公众敲响了警钟：室内空气质量与呼吸道健康息息相关，新装修的房屋一定要保证足够的通风时间，切勿急于入住。同时，公众也要正确认识急性咽喉炎，既不要忽视它的危害，也不必过度恐慌，掌握科学的识别和应对方法，便能在疾病来临时从容应对。