21世纪经济报道记者贺泓源、实习生徐鸿儒

中国电影的董事长席位迎来空缺。

5月25日，中国电影公告称，公司董事会近日收到傅若清的函。 根据组织安排， 傅若清因年龄原因， 不再担任公司第四届董事会董事长、 董事， 以及董事会战略与社会责任委员会主任委员等职务。

同时，根据工作需要， 傅若清将继续担任公司董事会艺术委员会主任委员职务， 为董事会开展相关工作提供专业咨询与决策建议。

“任职期间，傅若清先生带领公司推出一系列讴歌时代精神、 抒发人民心声的精品力作， 全面激发创作生产活力； 深化电影发行放映机制改革， 为电影市场扩容增效提供有力支撑； 加快高格式电影技术研发应用， 实现科技创新和产业创新深度融合； 持续完善中国特色现代公司治理，品牌影响力和市场竞争力显著跃升。”中国电影在公告中如此评价傅若清。

需要注意的是，傅若清的原定任期到期日在2028年10月10日。

还要看到，眼下，中国电影正在调整周期。

在2026年一季度，该公司营收同比下滑14.30%至8.52亿元；净亏损1.14亿元，上年同期亏损额为1.4亿元。

这与中国电影市场波动相关。

国家电影局数据显示，2026年春节档票房为57.52亿元，这一规模跌回8年前。此外，观影人次也在明显收缩。2026年春节档观影人次为1.20亿，上年为1.87亿。

在今年北影节相关论坛上，光线传媒董事长王长田就表示，接下来电影行业可能会出现很大的变化。“首先是投资会减少，产出数量会减少，比如电影的数量会减少，我觉得做好掉一半的数量上的准备。”他说。

“目前电影行业的良性发展趋势核心在于重新定义电影、定位电影。过去，电影收入的90%至95%来自票房；接下来，电影将成为IP的源头，更多收入将来源于版权运营、 衍生品开发等， 这些非票房收入的比重会逐渐提高，最终超过票房收入，这也是全球电影行业普遍的状况。以往由于电影票房的高速增长，大家忽略了其他的电影相关产品与收入来源的开发，现在需要补上这一课。” 在4月22日的机构调研中，王长田提到。

回到中国电影来说，随着傅若清的离任，这家公司去向何方值得关注。

5月27日，中国电影报收14.53元/股，跌幅0.14%。

监管

聚焦直播带货、外卖等 市场监管总局部署整治“内卷式”竞争

5月27日，央视新闻记者了解到，市场监管总局部署各地市场监管部门自5月至12月开展信用赋能整治“内卷式”竞争专项行动。此次专项行动明确以下四个方面重点任务。在直播带货、外卖行业及重点工业产品生产等“内卷式”竞争高发易发领域开展“双随机”专项抽查，并通过国家企业信用信息公示系统公示抽查结果，强化信用约束。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格下降

5月27日，据农业农村部监测，截至当日14:00，全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.75元/公斤，较前一日下降。

中老铁路今年运输进口水果突破10万吨

5月27日，新华社记者从中国铁路昆明局集团有限公司获悉，今年1月1日至5月25日，中老铁路累计运输进口水果10.79万吨，同比增长超30%。

食品饮料

会稽山等在绍兴成立远年酒业公司

企查查APP显示，绍兴会稽山远年酒业有限公司成立，经营范围包含：食品销售；酒类经营；食品进出口；日用百货销售等。企查查股权穿透显示，该公司由会稽山等共同持股。

天猫618酒水133个品牌翻倍增长

5月27日，据界面新闻消息，天猫618开卖至今，酒水品牌爆发，133个品牌实现翻倍增长，189个品牌增长超过50%。其中头部品牌引领增长，人头马增长217%、郎酒增长41%、喜力增长19%、茅台王子酒增长61%、马爹利增长47%。

朝日啤酒调整即饮低度酒战略

据朝日啤酒披露，其正调整即饮低度酒的业务战略，决定把重点转向高单价产品，称将推出“比啤酒更贵”的即饮低度酒新品，目标是使即饮低度酒系列产品销售额在2030年提升至目前的五倍，达到500亿日元，借此追赶三得利和麒麟啤酒。

今年一季度浙江抹茶出口量大幅增长

据央视新闻报道，数据显示，2025年统计的42个茶饮品牌中，27个推出了抹茶产品，占比超六成；收录抹茶新品102款，在含茶产品中的占比从2024年的6.3%升至7.6%。国内需求增长，抹茶的出口量也大幅增长。数据显示，今年一季度，浙江抹茶出口1241.97吨，货值1.4亿元，同比增长7.3倍。据悉，中国是全球最大的抹茶生产国，2025年，全国抹茶产量突破1.2万吨，占全球近70%。

餐饮

大鱼寿司一门店后厨清洁操作不当，公司致歉

5月26日，大鱼寿司发布致歉声明称，近日一门店后厨清洁操作相关视频引发大家关注。对于清洁流程中的操作不当行为，公司深感抱歉。公司将对所有门店进行卫生规范及食品安全培训。对该档口已进行深度清洁，并对全店餐具进行深度清洁。

海底捞上线“严选小铺”

据海底捞披露，其近期在北京区域的部分门店上线了“严选小铺”业务。据了解，海底捞严选小铺于2026年3月在北京区域启动试点，定位为门店配套的增量业务。该业务以门店场景为核心，打造新型餐饮式零售模式，商品涵盖榴莲千层蛋糕、芝士卷等冷链产品，以及安格斯牛肉馅饼、虾滑馄饨等依托海底捞现有食材供应链和中央厨房体系开发的零售产品。

电商零售

京东：没有竞购英国线上零售商The Very Group的计划

5月27日，据界面新闻消息，有消息称京东正在评估竞购英国线上零售商The Very Group，潜在交易金额约20亿英镑（约合人民币182.8亿元）。5月27日，接近京东人士向界面新闻记者表示，公司没有竞购The Very Group的计划。此前，京东已经推进对德国消费电子零售集团Ceconomy的收购。

亚马逊：2025年公司在英国投资200亿美元

5月27日，据媒体消息，亚马逊表示，该公司2025年在英国投资超过150亿英镑（约合200亿美元）。该投资使亚马逊有望实现在截至2027年底的三年内在英投资400亿英镑的计划。

产品岗裁员50%？美团相关人士回应：不实

5月27日，据21世纪经济报道消息，社交平台有消息称，美团产品岗将裁员50%。对此，21快讯记者从接近美团人士处了解到，此为不实消息。

拼多多净利润下滑

5月27日，拼多多公布2026财年第一季度财报。财报显示，当期，拼多多营收1062亿元，同比增长11%；归属于普通股股东的净利润为125亿元，同比下降15%。

美宜佳探索餐饮型门店

据界面新闻，美宜佳计划探索新店型，一个重要方向是餐饮型门店。按照规划，这类门店的鲜食餐饮占比将达到40%以上，围绕早餐、咖啡、午餐、下午茶、晚餐、夜宵等“一日六餐”需求组织商品。

物流货运

青海至越南全程集装箱国际货运班列首发开行

5月27日，据新华社消息，一列满载近千吨聚氯乙烯的“中亚班列（西宁—胡志明）”从青藏铁路西宁双寨物流中心缓缓驶出，将经广西凭祥口岸出境，全程铁路运输约3200公里，终点为越南胡志明市展棒车站。这是青海省在已常态化开行越南方向国际货运班列的基础上，面向胡志明市首次开行的集装箱国际货运班列，标志着青海面向东南亚的物流通道运行更加稳定、成熟。

旅游出行

第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”试航凯旋

5月27日，据新华社消息，在经过12天11夜的试航后，第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”凯旋，靠泊在中船集团上海外高桥造船5号码头，全船149项试航项目悉数通过严苛验证。

前4个月我国跨区域人员流动量为232.1亿人次

5月27日，新华社记者从交通运输部获悉，今年前4个月，我国跨区域人员流动量为232.1亿人次，同比增长2.1%。其中，公路人员流动量为213.1亿人次，同比增长1.7%；水路客运量为8220万人次，同比增长7.4%。

美妆个护

屈臣氏集团或年底前在香港及伦敦两地上市

5月27日，据媒体消息，李嘉诚旗下长江和记实业有限公司正推动其零售旗舰——屈臣氏集团于2026年下半年在香港与伦敦两地IPO。此次上市目标估值约300亿美元（折合人民币约2034亿元），预计募资规模约20亿美元（折合人民币约136亿元）。

传媒

小红书中长视频月度发布量破千万

5月27日，据小红书发布的《视频创作者趋势观察报告》，平台中长视频生态已形成规模化体量，月度发布量突破千万级别，今年4月平台中长视频消费时长同比增长43%。

咪咕成为2026美加墨世界杯持权转播商

5月27日，咪咕官微宣布中国移动咪咕公司与中央广播电视总台达成合作，成为2026美加墨世界杯持权转播商。

小红书拿下美加墨世界杯相关权益

5月27日，红星资本局从知情人士获悉，小红书已拿到今年美加墨世界杯相关权益。

高考期间AI功能将受限？豆包、元宝、百度文心等多方最新回应

5月27日，据21世纪经济报道消息，国内多家主流AI平台相继就“高考期间限制相关功能”作出回应。豆包明确禁用拍题答疑，腾讯元宝延续“不答题”策略，百度文心与科大讯飞尚待确认。科大讯飞工作人员表示，目前尚未接到确切消息，但强调“只要是大模型，应该都会有所限制。”

快手一季度利润下滑

5月27日晚间，快手发布2026年第一季度财报。财报显示，2026年一季度，快手营收为337.2亿元，相较于去年同期的326.08亿元同比增长3.4%；经调整净利润为33.7亿元，相较于去年同期的45.8亿元下降26.3%。

腾讯控股回购114.9万股

5月27日，腾讯控股发布公告称，公司于2026年5月27日斥资5.01亿港元回购114.9万股股份，每股回购价格为433.6-442港元。

大麦娱乐业绩增长

5月27日，大麦娱乐发布2026财年业绩报告。财报显示，截至2026年3月31日，大麦娱乐收入80.24亿元，同比增长20%；归母净利润约7.05亿元，同比增长94%。

消费电子

三星电子劳资协议通过 罢工风险暂时解除

5月27日，总台记者获悉，当地时间27日上午，据三星电子方面消息，日前进行的三星电子内部投票结果于当天公布。此前劳资双方达成的暂定协议在内部投票中获73.7%赞成通过，三星电子劳工大罢工风险暂时平息。

Q1全球DRAM市占排名：三星继续领跑 长鑫存储份额升至7.7%

据上证报中国证券网消息，5月27日，CFM闪存市场数据显示，2026年一季度全球DRAM/NAND Flash市场规模达1371.4亿美元，环比增长81.6%，同比增长245%，再创历史季度新高。具体来看，三星一季度DRAM销售收入达382.14亿美元，环比增长98.4%，市场份额为40.5%。长鑫存储一季度DRAM销售收入达73.09亿美元，环比增长115.1%，市场份额进一步提升至7.7%，排名第四。