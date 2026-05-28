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罕见“蓝色微月”周日现身澳洲夜空 最佳观赏时间公布

澳大利亚民众本周日晚将有机会观赏到罕见的“蓝色微月”。 Source: Getty / Andrew Merry

澳大利亚民众本周日（5月31日）晚将有机会观赏到罕见的“蓝色微月”（Blue Micromoon），这一现象结合了“蓝月”和“微月”两种天象，看起来会比平时满月略小。“蓝色微月”是什么？为什么罕见？最佳观赏时间是什么时候？（收听播客，了解详情）。

Published 28 May 2026 4:40pm

By Niv Sadrolodabaee

Presented by Nicole Gong

Source : SBS

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澳大利亚民众本周日（5月31日）晚将有机会观赏到罕见的“蓝色微月”（Blue Micromoon），这一现象结合了“蓝月”和“微月”两种天象，看起来会比平时满月略小。“蓝色微月”是什么？为什么罕见？最佳观赏时间是什么时候？（收听播客，了解详情）。

澳大利亚民众将在本周日晚看到罕见的“蓝色微月”天象。这一现象同时结合了两种不同的天文现象——“蓝月”（Blue Moon）与“微月”（Micromoon）。

悉尼天文研究所（Sydney Institute for Astronomy）博士后研究员劳拉·德里森（Laura Driessen）告诉 SBS 新闻，这次满月将非常明亮。

“它亮得惊人，就像天然的光污染一样，”她说，“比夜空中最亮的恒星还要高出数万倍。”

什么是“蓝月”？

首先需要知道的是，这次月亮实际上并不会变成蓝色，“蓝月”这个名称也与英文俗语“once in a blue moon”没有直接关系。

德里森解释说，“蓝月”主要分为两种：季节性蓝月（seasonal blue moon）和日历蓝月（calendar blue moon），而这次属于“日历蓝月”。

“它并不是蓝色的，这只是一个名字。”她说。

“而且我们现在对于‘蓝月’的定义其实相当新，不到100年历史。”

所谓“日历蓝月”，是指同一个自然月中出现第二次满月。今年5月早些时候已经出现过一次满月，因此本周的满月成为“蓝月”。

而“季节性蓝月”则是指一个天文季节中的第四次满月里的第三次满月。

德里森表示，大约每隔几年，地球就会在一年中“多出”一次满月。

什么是“微月”？

这次天象更加特别之处在于，它同时还是一次“微月”。

月球绕地球运行时，与地球之间的距离并不固定。

“月球轨道上距离地球最近的位置称为近地点（perigee），而最远的位置则称为远地点（apogee）。”德里森说。

“当满月恰好发生在接近远地点的时候，我们就称之为‘微月’。”

由于月球离地球略远，因此看起来会比普通满月稍微小一点。

据估计，这次“微月”比平均满月小约6%。不过，肉眼几乎察觉不到差异。

“人眼基本无法分辨区别，除非你把普通满月和微月的照片放在一起比较。”德里森说。

“对我们来说，它依然会是一轮非常美丽的满月。”

最佳观赏时间是什么时候？

澳大利亚民众将在5月31日（周日）晚上看到这次“蓝色微月”，而且整晚都适合观赏。

由于满月发生时，月球位于地球与太阳相对的一侧，因此月亮会显得格外明亮，并持续整夜可见。

德里森表示：“无论你是夜猫子，还是习惯早起的人，只要外面天黑、天空晴朗，你几乎不可能错过它。”

如果想选择最佳观赏时刻，可以关注晚上6点45分左右，因为那将是月亮达到“最圆”状态的时间。

在哪里可以观看？

好消息是，观赏这次“蓝色微月”并不需要前往特定地点。

“只要你能看到夜空，而且天气没有多云，全澳大利亚都能看到。”德里森说。

不过，专家建议，如果想获得更好的观赏体验，最好选择远离城市灯光污染、较为黑暗的地点观看。

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