21世纪经济报道记者贺泓源、实习生徐鸿儒

幸运咖正在成为乳企的重点客户。

6月2日，据伊利集团披露，幸运咖的王牌产品“雪球幸运冰”系列，正是伊利冷饮与幸运咖共创出品。

伊利提到，在合作中，伊利冷饮与幸运咖携手攻克了冰淇淋球易塌、造型不持久，冰淇淋与茶底、咖啡融合不佳，严守食品安全关，产品口味单一在内的四大核心挑战。

5月30日，据幸运咖披露，针对拿铁奶咖系列，其正用君乐宝旗下悦鲜活牛奶取代常温奶。

背后是，蜜雪集团正在加码对幸运咖的投入。

4月，蜜雪集团向21世纪经济报道记者披露，在规模达成万店之后，幸运咖今年明确聚焦“提质增效”战略，稳扎稳打向前推进，并将更多资源投入到门店质量管理与单店营收的提升。

具体来看，幸运咖预计投入3亿元的资源用于品牌营销，重点投入到小程序及APP、空间体验、视觉设计、包材升级等多方面。此外，计划投入约2亿元专项资金用于门店设备升级与技术支持，全力支持加盟商健康运营。

产品方面，幸运咖计划围绕鲜豆、鲜奶、鲜果、现场制作的“三鲜一现”原则，对咖、奶、果、糖等核心原料做全面系统的品质升级。

同期，幸运咖宣布，迪丽热巴、梁朝伟出任品牌全新代言人。这是一种系统性投入。

显然，狂奔的幸运咖正成为乳企的重要增量客户。

但要看到，相对蜜雪集团，乳企们要弱势很多。有头部新茶饮品牌高管就向21世纪经济报道记者透露，该公司用非常低的价格锁定了头部乳企奶源。

背后是，乳业需求收缩，亟需打开B端市场。据欧睿数据，2024年我国液态奶行业规模为3442亿元，对应2011—2021年CAGR为7.2%。此后，液态奶行业需求阶段性承压，2022—2024年CAGR（复合年增长率）为-4.2%。尼尔森IQ数据显示，在2025年，乳品全渠道增速为-8.6%。

此种局面下，头部乳企间的B端争夺战将加剧。

“正是奶价的下滑对冲了咖啡豆上涨，我们也不会只采购某一家，会按各家优势来谈判。”谈到与乳企关系时，有头部咖啡品牌高管说。

消费人事

水井坊聘任干晓峰为总经理

6月2日，水井坊发布公告称，经公司董事会提名委员会审查并提名，同意自2026年6月1日起聘任干晓峰为公司总经理，任期同本届董事会。周志铭自2026年6月1日起不再代行总经理职责。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格上升

6月2日，据农业农村部监测，截至当日14:00，全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.78元/公斤，较前一日上升。

商务部：牛肉保障措施项下自澳大利亚进口的牛肉已达规定数量的90%

6月2日，商务部发布关于2026年度牛肉保障措施执行提示信息（四），牛肉保障措施项下自澳大利亚进口的牛肉于2026年6月1日已达到商务部公告2025年第87号明确的该国家规定数量的90%。根据商务部公告2025年第87号，在牛肉进口数量达到规定数量100%的第3日起(含当日)，将在现行适用关税税率基础上加征55%关税。

国务院：完善生猪产能综合调控机制

6月2日，国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，其中提出，完善生猪产能综合调控机制，推进畜禽养殖节本提质增效，加快发展饲草产业，推动草原畜牧业转型升级，提高奶业竞争力。扎实开展第四次全国农业普查。

食品饮料

哈根达斯中国内地门店业务将授权给包含柠季在内的投资集团

6月2日，通用磨坊公司宣布，已与投资者集团达成最终协议，将其在中国内地的哈根达斯门店业务授权给包含柠季在内的投资者集团。作为协议的一部分，受让方将获得通用磨坊的独家许可，在中国内地的冰淇淋门店及礼品业务中独家使用哈根达斯品牌。通用磨坊将继续拥有并运营哈根达斯在中国的零售和餐饮业务。

白酒消费税纳税申报新规施行

据中国证券报消息，6月1日起，《国家税务总局关于调整消费税纳税申报表有关事项的公告》施行，白酒生产企业须新增填写《白酒消费税计算明细表》和《白酒生产企业关联销售单位信息报告表》。专家表示，新规推动信息申报更加规范透明，有效规制关联销售定价，提升白酒消费税征管效能。

餐饮

日本鸡肉价格创新高 炸鸡店和烤串店成本激增

6月1日，据新华社援引日本媒体消息，一项最新调查显示，日本鸡肉价格近期持续上涨，创2003年开始相关统计以来新高。不少炸鸡店、烤串店经营成本激增，生意受到影响。

茉莉奶白正式跨界零食赛道

近日，茉莉奶白全渠道上线首款零食系列——小零“脆”，正式布局零食赛道。

电商零售

京东折扣超市全国开店数量达11家

6月2日，北京商报记者从京东获悉，京东折扣超市全国第11家门店已确定进驻安徽省淮南市田家庵区万达广场，计划于6月底正式营业。目前，京东折扣超市已在北京、河北、江苏、安徽等多地落地10家门店。

全国首家网上离境退税商店在京落地

6月2日，央视《第一时间》记者获悉，近日起，国内首家网上离境退税商店在北京正式落地。离境退税的消费场景从“线下”走向“线上+线下”并行。

天猫：618成交破亿品牌数增长40%

6月2日，天猫发布618战报。截至5月31日，天猫618第一阶段，超40000个品牌成交额翻倍，破亿品牌数同比增长40%，破亿且双位数增长的直播间同比增长50%。

山姆回应在售双汇产品打码：属于日常运营方式

6月2日，有消费者称其在山姆会员商店购买的一款培根芝士香肠卷商品其品牌页面标注着“ARGAL”字样的商标，但商品显示图片区域，则把该商品的生产地址及公司打码隐藏了，拿到商品后发现背面生产商是郑州双汇。对此，山姆向界面新闻回应称，山姆在售双汇相关产品均不涉及此前舆情涉事的双汇子公司工厂。山姆APP商品页对产地、批次、日期等易变动信息做遮挡标注属于日常运营方式，并没有因为双汇事件作出临时调整。

网传“泡泡玛特乐园落地上海浦江郊野公园”系不实信息

6月2日下午，据“浦江郊野公园”官微信息，上海闵行浦江郊野公园运营管理有限公司发布辟谣说明：近日网传“泡泡玛特乐园落地浦江郊野公园”系不实信息。双方曾就自动贩卖机入驻有过初步意向，后因场地条件受限，未达成实际合作。

物流货运

快递领域首个国际标准化机构在中国成立

6月2日，据国家邮政局消息，国际标准化组织创新物流技术委员会快递服务标准委员会（ISO/TC344/SC2）成立大会在浙江杭州举行，国家邮政局局长赵冲久，国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任邓志勇，浙江省人民政府副省长何中伟出席大会并讲话，国家邮政局副局长陈凯主持会议。

中欧班列“中通道”今年通行量突破2000列

6月2日，据央视新闻消息，一列满载55个集装箱的中欧班列，经二连浩特铁路口岸出境，开往波兰马拉舍维奇，这是今年以来经二连浩特铁路口岸通行的第2000列中欧班列。截至6月1日，二连浩特铁路口岸中欧班列运送货物19.37万标箱、182.66万吨，同比分别增长10.94%、27.46%。

运动服饰

李宁与库里达成长期合作

6月2日，李宁品牌正式宣布，与美国篮球运动员斯蒂芬·库里及库里品牌达成长期合作。双方将以品牌共建为基础，围绕多品类专业运动装备开发、体育文化推广与新一代年轻运动群体链接，共同探索李宁品牌与库里品牌全球化发展的更多可能。

旅游出行

长龙航空主板IPO获受理

6月2日，上交所官网显示，浙江长龙航空股份有限公司主板IPO获得受理。招股书显示，长龙航空是唯一以杭州萧山国际机场为主基地的客货综合公共运输航空公司，公司主要从事中国境内、港澳台及国际航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。本次冲击上市，长龙航空拟募集资金约20亿元，扣除发行等费用后，拟投资于A320系列飞机引进项目、备用发动机购置项目、补充流动资金。

滴滴一季度利润转亏

6月2日，滴滴发布2026年第一季度财报。一季度营收为587亿元，同比增长10.3%；归属于上市公司的净亏损为12亿元，2025年同期为盈利24亿元，同比转亏。

携程与中国签证申请服务中心达成全球战略合作

6月1日，据携程黑板报消息，携程集团与中国签证申请服务中心签署全球战略合作协议。双方将整合全球签证服务网络、平台资源与服务能力，共建线上线下联动的全球入境服务体系。

香港机场快线全面开通银联移动支付

6月2日，银联国际宣布，港铁机场快线正式开通银联移动支付服务。至此，银联支付全面覆盖港铁重铁线路。在香港机场快线，银联用户可通过云闪付APP扫码乘车、银联信用卡闪付通行，或使用绑定银联信用卡的Apple Pay、Huawei Pay等手机Pay产品“挥”机过闸。

浦东国际机场口岸今年出入境人员突破1500万人次

据上观新闻消息，截至6月2日凌晨，上海浦东国际机场口岸今年出入境人员总量在全国空港口岸中率先突破1500万人次，较去年提前5天，约占全国空港口岸出入境人员总量的四分之一，稳居全国空港口岸首位。

高德与新加坡旅游局官宣合作，将推出首个海外扫街榜

6月2日，高德地图与新加坡旅游局(Singapore Tourism Board)在北京签署战略合作备忘录，双方将联合打造首个海外国家旅游局共建文旅榜单——新加坡扫街榜，根据新加坡旅游局数据显示，2025年中国赴新游客为310万人次；据高德地图数据，同期访问过新加坡相关地点的高德用户数也超过了300万人次。

6月5日起中国内地航线燃油附加费将下调

6月2日，新华社记者从中国国航等航空公司获悉，自6月5日0时起销售的中国内地航线客票，燃油附加费将下调。

文远知行携手Uber落地西班牙首个Robotaxi服务

6月2日，据文远知行WeRide官微消息，文远知行WeRide与优步Uber宣布，计划在马德里推出西班牙首个商业化Robotaxi试点服务。这是文远知行与Uber首次携手进入欧洲市场，马德里也将成为文远知行Robotaxi驶入的全球第十二座城市。

2025年全国A级景区接待游客75.1亿人次

6月2日，文化和旅游部发布2025年文化和旅游发展统计公报。公报显示，2025年末，全国共有A级景区16994个，直接从业人员173.9万人。全年接待游客75.1亿人次，实现旅游收入5544.9亿元。

文娱

博纳影业：股东中信证券投资及其一致行动人拟合计减持不超3%股份

6月2日，博纳影业发布公告称，公司合计持股7.63%的持股5%以上股东中信证券投资有限公司及其一致行动人金石智娱股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）、信石元影（深圳）投资中心（有限合伙）、青岛金石暴风投资咨询有限公司，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过4119.92万股，即不超过公司总股本的3%，减持金额将根据减持时市场价格确定，但不低于公司最近一期经审计的每股净资产，减持原因为自身资金需要。

2026暑期档电影票房破亿元

据网络平台数据，截至6月2日17时17分，2026年暑期档总票房（含预售）突破1亿元。

快手平台：AI发展带来新职业达15个

据人民财讯消息，6月2日，快手发布《2025年度快手企业社会责任报告》。报告显示，平台累计催生189个新职业，其中由AI发展带来的新职业达到15个，涵盖AIGC应用师、提示词工程师、AI导演、人工智能训练师等多个方向。

阅文战略投资艺画开天28.22%股权

6月2日，阅文集团发布关联交易公告，公告显示，阅文将战略投资艺画开天28.22%股权，代价约为人民币4亿元。