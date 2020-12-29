字节跳动发布扶贫白皮书

字节跳动发布扶贫白皮书20年12月29日 | 打印文章 | 转发给好友 | 类别: 商业与社会
字节跳动扶贫日前发布《信息普惠 助力脱贫——字节跳动扶贫白皮书（2017.11-2020.11）》。
白皮书显示，过去三年字节跳动扶贫累计帮助256622名建档立卡贫困人口增收，共有来自554个国贫县的14587个活跃商家通过抖音等平台获得收入。据统计，2019年11月到2020年11月，字节跳动全平台帮助国贫县销售商品19.99亿元。同时，字节跳动全平台帮助465个国贫县商家年销售额突破百万。
2017年11月到2020年11月，字节跳动全平台来自国贫县的图文/视频内容总数超过2.41亿条，累计曝光4661.91亿次。
此外，过去三年，字节跳动扶贫推出“扶贫达人培训计划”，提供免费培训，帮助提升贫困地区青年的新媒体运营技巧。截至2020年11月，该计划已经为来自全国536个国贫县的77923名乡村青年提供培训，帮助其带动家乡脱贫。
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