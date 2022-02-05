《资本滩》蔡俊

今年1月，上交所发布了《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》。其中，践行ESG理念被重点提及。

所谓ESG，是集合Environmental(环境)、Social(社会)和Governance(公司治理)的评价体系缩写。相比过去，该体系更为丰富、全面，可多层次衡量企业是否具备可持续发展能力。

目前，我国经济模式已进入高质量增长的阶段，ESG的提出与实践早已不止于上市公司层面，而是关乎国家前景，涉及到众多战略级的话题，如碳中和、科技兴国、共同富裕等。身处于时代浪潮中，每一家上市公司都正在或应该拥抱ESG。

ESG是一个理念，也是一个机会。无论哪个行业，其自身发展逻辑、未来发展战略都与ESG息息相关。到目前为止，A股已有多个上市公司在实践ESG理念。他们来自不同的行业，已经在践行ESG理念的过程中塑造品牌、创造价值、连接社会。

E-资本市场掀起环保热潮

ESG的首字母为E，指代环境保护。双碳背景下，环境问题逐渐社会被重视，并成为全球大势。

值得注意的是，近些年资本市场也刮起一股环保热潮。比如深交所的子公司深圳证券信息有限公司，就推出了国证ESG 300指数。该指数以低碳特征的业务为标准，建立了一套独立的评价体系。

之后，不少基金公司也参考国证ESG 300指数，发行ESG投资基金产品。

其中，南方基金相继推出过南方ESG主题股票基金、南方中证新能源ETF及联接基金、南方新能源产业趋势混合基金等。这些基金通过追踪、测算4000家上市公司的碳排放数据，来选择投资相关标的，并最终带来不错的回报。

这里面，建筑业成为资本践行环保投资理念的焦点。如中南建设(000961.SZ)，作为首批国家房屋建筑施工总承包特级资质企业中的唯一民企，其不仅实力雄厚，还积极践行ESG理念。

据统计，中南建设的建筑板块在节能、绿色建筑领域拥有50余项国家专利。建设项目的过程中，公司不断深化采用NPC(预制装配)技术，该技术和传统工艺相比，不仅缩短工期近三分之一，而且每平方米耗水量减少63%，木模板使用量还减少87%，建筑垃圾产生量也减少91%。

不断践行环保理念，让中南建设不断稳步推进项目，其价值也被机构发现。仅在2021年上半年，公司就完成杭州、南京、绍兴等多个重大基建项目的封顶、贯通。报告期内众多机构股东持有其股份，包括全国社保基金、易方达、交银施罗德、东方证券资管等。

S-社会责任的三个内涵

ESG的第二个为S，指代社会责任。不平凡的2021年，让大众看到了企业多维度的内涵。过去，上市公司以业绩为向导，但面向未来，上市公司要承担社会安全、国家战略、共同富裕等社会责任。

社会安全方面，是指稳定大众生活，不发生事件性风险。2021年，部分行业因各自原因引发社会层面的担忧，甚至很多与大众生活息息相关。对此，各行业与公司能否立得稳、站得住，已经关乎到系统性安全。

2020年8月，地产行业的重磅政策“三道红线”出炉。之后，不少房企被爆出发生相关风险。不过，也有房企立足稳健发展的策略，积极转型，给大众吃下定心丸。

比如禹洲集团(01628.HK)在2021年中报表示，公司已关注到房地产行业已进入到深刻变革和转型阶段。对此，公司严控自身负债情况和融资成本。报告中，公司净负债比率也得到了有效控制，较2020年底的85.8%下降5.38个百分点至80.42%；现金状况良好，足以覆盖短期债务。

国家战略方面，我国坚持发展科技兴国，并在资本市场推出科创板，以及在其他板块加强企业的科技含量。

这里面，医药行业被提升到前所未有的高度。2022年2月，《“十四五”医药工业发展规划》发布，与“十三五”相比，医药行业从“重要产业”一跃上升为“战略性产业”，并涉及规模效益、创新驱动、产业链稳定等方面。

作为国家创新药龙头，恒瑞医药(600276.SH)承担该领域攻坚克难的责任。目前，公司在国内外共开展240多个临床项目，其中包括国际多中心临床23个。仅2021年上半年，公司累计研发投入25.81亿元，同比增长38.48%，研发占销售费用比重达19.41%。

共同富裕方面，2021年见证了我国扶贫事业的成功。其中，不少企业积极出力，并将其落实为战略的行动，把公益行动长期化、制度化，惠及更多区域和大众。

2021年3月，携程集团(09961.HK)推出了以携程度假农庄为核心的一系列乡村振兴计划。按照规划，到2025年，公司将累计打造10家标杆性质的乡村度假农庄，规模化赋能100家乡村度假农庄。2021年，公司已完成建设2家自营店和6家联营店，并计划今年聚焦福建、江苏，寻找更多适合的乡村旅游目的地。

G-信息披露带动回馈股东

ESG的末字母为G，指代公司治理。长期以来，对股东负责一直是上市公司的基本素养。不过，由于信息的不对称，一些上市公司出现过内部风控不完善、回馈股东较少等事件。因此，公司治理的关键点，在于充分的信息披露。

作为消费类行业，白酒、乳制品、软饮料等领域因上市公司众多承担了更多的社会关注。在信息披露逐渐完善的背景下，这些领域的上市公司不断夯实规章制度，披露的完善点不止于业绩层面，产品的推成出新也受到瞩目。

以承德露露(000848.SZ)为例，2021年上半年公司营收13.6亿元，同比增长36.44%，净利润2.83亿元，同比增长38.14%。业绩的高增速有赖于产品的革新，有投资者在调研时提问公司是否在研发代糖的爆款饮料，承德露露表示，“公司遵循以消费者为中心的产品定位，代糖是公司研究的其中一个方面，我们还会进一步研究无糖、降脂、低热量、复合型高蛋白等符合健康理念的产品。”

信息充分披露，是做好上市公司治理的重要一环。而通过分红、派息等方式回馈股东，是上市公司治理成功的重要体现。

比如平安银行(601318.SZ)已连续多年向股东分红。今年1月，在回答投资者提问时，平安银行表示，过去五年公司的现金分红总额年复合增长率达32.8%，且2021年中期分红同比增长10%。同时，公司在回答今年是否会继续分红时也透露，“本行分红方案综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素制定。”