奇幻動作冒險遊戲《奇納：靈魂之橋》（Kena: Bridge of Spirits）迎來續作。開發團隊 Ember Lab 於今（13）日早晨「State of Play | February 12, 2026」宣布《Kena: Scars of Kosmora》（暫譯：奇納：科斯莫拉之痕）將於 2026 年登 PS5 與 PC 平台，首支宣傳影片揭開新篇章序幕。

首作《奇納：靈魂之橋》2021 年 9 月上市後，以細膩動畫風格與感人劇情獲得好評，如今 Ember Lab 表示，續作描寫一位更加老練、聲名遠播的「靈魂嚮導」，奇納不再只是協助亡者解脫的少女，她將運用自身力量幫助仍然活著的人們。

在《奇納：科斯莫拉之痕》中，奇納已隨著歲月成長，成為備受認可的靈魂嚮導。為了尋找困擾自己一生的「病苦」真相，她踏上前往神祕島嶼「科斯莫拉」的旅程。這座島嶼擁有多元文化與風貌各異的地區，但在繁盛表象之下，卻埋藏著來自悲劇過往的大量祕密。

然而，科斯莫拉並非平靜之地。奇納在島上遭遇強大的精靈襲擊，象徵靈魂嚮導身分的法杖遭到粉碎。

對靈魂嚮導而言，法杖不僅是溝通與引導靈魂的工具，更是自身存在的象徵，奇納的法杖同時維繫著她的生命，失去法杖後為了生存，她不得不接受科斯莫拉流傳已久、卻早已被遺忘的靈魂嚮導技藝：透過鍊金術操縱元素之力，嶄新的力量將成為本作戰鬥與探索的重要核心。

續作中元素精靈夥伴將扮演更為關鍵的角色。牠們不僅是陪伴玩家旅程的可愛夥伴，還會隨著時間與羈絆加深而成長，解鎖全新能力。每一種精靈都與不同元素屬性相連，並與散佈於世界各地的其他精靈有所聯繫。

目前官方僅公開其中一種精靈（可愛狐狸），並表示這僅是整體設計的一小部分，更多細節將在日後陸續揭曉。

至於戰鬥面向，受到污染、需要淨化的靈魂依然存在。不過為了讓玩家明確感受到奇納在技術與能力上的成長，開發團隊加入全新元素玩法，強調策略性與深度。包括元素附魔、全新戰鬥技能，以及靈魂夥伴能力的運用，都將成為對抗強敵與史詩級頭目戰的關鍵。

《Kena: Scars of Kosmora（暫譯：奇納：科斯莫拉之痕）》預計於 2026 年在 PlayStation 5 與 PC 平台推出。更多後續情報將於日後公開。