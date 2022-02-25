九曲生科:开源证券股份有限公司关于与佛山市九曲生态科技股份有限公司签署持续督导协议公告 时间：2022年02月25日 18:11:09 中财网 原标题:九曲生科:开源证券股份有限公司关于与佛山市九曲生态科技股份有限公司签署持续督导协议公告

开源证券股份有限公司

关于与佛山市九曲生态科技股份有限公司

签署持续督导协议公告

佛山市九曲生态科技股份有限公司（以下简称“九曲生科”），于

2016年

7

月

11日在全国 中小企业 股份转让系统挂牌。股票简称：九曲生科，股票代码：

837887。

通过与九曲生科友好协商，开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）

拟承接九曲生科持续督导主办券商工作，对其履行持续督导职责。本公司成立了

专门的项目小组，对九曲生科自挂牌以来的公司业务、公司治理、财务及信息披

露情况进行了必要的核查。经核查，本公司同意承接其持续督导主办券商工作。

本公司已与九曲生科签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国

中小企业 股份转让系统就九曲生科变更主办券商事项出具无异议函之日起生效。

全国 中小企业 股份转让系统于

2022年

2月

22日向九曲生科出具了《关于对主办

券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述《持续督导协议

书》于

2022年

2月

22日起生效。

本公司声明：本公司已对九曲生科公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以

来的信息披露情况进行必要的调查，将自《持续督导协议书》生效之日起开展持

续督导工作并承担相应的责任。

开源证券股份有限公司

2022年

2月

25日

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