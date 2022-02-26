[码头仓库改造loft工业风联合办公空间设计]

该联合 办公空间设计 改造位于建于近两个世纪前，Cais da Rocha do Conde de Óbidos是这个河岸码头的中心，幸运的是，这个码头继续保持着长期的活动和改造。该项目包括对两个具有非常不同特点的旧物流仓库的改造。第一座是用实心砖墙建造的，悬挂着由4个金属桁架组成的屋顶。里面还有一个铁制的夹层，铺有木质地板，有待翻新。

第二个是一个宽敞的空间，有一个宽大的拱形天花板，建在一个由6个双极几何的金属拱门组成的结构中，具有双重高度。该空间被划分为一组5/6个办公室，由一个社区食堂、会议室、茶水间和卫生设施提供服务。我们的想法是将这两个非常不同的体量组合成一个平衡的集合。

该解决方案包括新的天棚沿着旧仓库的砖墙立面延伸，并越过第二个体量的顶部，成为大型拱形仓库的新夹层。主入口根据物流的起源获得了深度和规模。空间的原始处理仍然忠实于仓库的外观，呈现材料的真实性质（结构和其他元素），没有不同的装饰或装饰品。

该项目提醒我们，港口仍然是里斯本的心脏。对周围环境的影响，结合附近的其他干预措施，无疑是不可磨灭的。港口管理部门与市政厅合作，将河岸视为一个需要深度修复的区域，以最大限度地发挥其在城市中的作用和意义。

为此，它被解释为港口活动与其他类型的服务和办公设施的共存将是重要的，在沿河岸的战略差异化管理。这些仓库的翻修以一种非常明显的方式展示了这种共存。这清楚地表明，混合使用，如果考虑周全，可以丰富城市的网状结构，并有助于其再生。

对城市经济活动的影响。众所周知，城市的这个区域已经有了自己的生命，多年来驱逐了边缘职业的退化。经济影响是显而易见的，并带来了公共区域的恢复。在工程结束后，随着最近新租户的入住，其差异是相当明显的。甚至更多，当建筑方案将空间从码头延伸到拱形仓库的内部，违反了公共道路的死胡同。

可持续性。这一干预措施可以作为一个成功的典范，因为它重塑和复兴了一个绝对颓废的结构，并作为结果迅速受到房地产市场的欢迎，更具体地说，受到办公室租赁市场的欢迎。社会获得了一种新的文化意识，从环境、生态和景观可持续性的角度，面对和重视最不可能的修复工程。

介入。该项目首先建议对建筑进行改进和翻新。然而，由于选择了打破公共小巷的尽头，建筑获得了新的生命：码头向内部的连续性促进了两个体量之间更明显的衔接，主入口得到了重视，死胡同被中和

通过与现在的关系来重估建筑的历史价值的承诺，可以在项目的建设性解决方案中看到，在某些情况下是创新的，例如：。

在所有新的金属结构元素中使用原钢。

承担建筑的结构元素。

新的隔墙采用自然色的隔音陶瓷砖，不使用灰泥或石膏。

五个内部楼梯是用钢筋混凝土建造的。

所有基础设施的安装都在视线范围内，使用电缆、盒子、电气设备和照明设备，全部采用黑色和镀锌钢垫，还包括雨水排水管，涂有自然色的镀锌层，主要的排气管、通风管和暖通管采用镀锌管道（Spiro型）在视线范围内。

更换窗框，再次采用透明玻璃和铁的设计，与原来的设计相协调，在某种程度上，在与西区相邻的建筑中仍然可以看到生铁框架系统。

用自然色的金属波纹板替换红色金属板的屋顶。所有这些选择都有助于增强原有建筑及其周围的环境。