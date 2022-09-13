海能达(002583):控股股东及其一致行动人股份质押及部分股份解除质押 时间：2022年09月13日 18:22:31 中财网 原标题: 海能达 :关于控股股东及其一致行动人股份质押及部分股份解除质押的公告

证券代码：002583 证券简称： 海能达 公告编号：2022-063 海能达 通信股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人股份质押及部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海能达 通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生及其一致行动人翁丽敏女士与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行(以下简称“ 浦发银行 ”)办理了股份质押及部分股份解除质押的手续，具体如下：

一、股东股份质押的基本情况

股 东 名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 陈 清 州 是 25,340,000 3.34% 1.40% 是 否 2022 年9月 8日 2023 年9月 7日 浦发 银行 生产 经营 翁 丽 敏 是 11,440,000 65.00% 0.63% 否 否 合计 36,780,000 4.74% 2.03% - 二、股东股份解除质押的基本情况

股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 质押起始 日 质押解除 日 质权 人 陈清 州 是 25,340,000 3.34% 1.40% 2020年9 月8日 2022年9 月8日 浦发 银行 36,780,000 4.85% 2.03% 2022年9 月5日 2022年9 月13日 翁丽 敏 是 11,440,000 65.00% 0.63% 2020年9 月8日 2022年9 月8日

合计 73,560,000 9.47% 4.05% - 三、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股 东 名 称 持股数 量（股） 持股 比例 本次质 押及解 质押前 质押股 份数量 （股） 本次质 押及解 质押后 质押股 份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未 质押 股份 比例 陈 清 州 758,936, 457 41.79 % 542,050, 302 505,270, 302 66.58 % 27.82 % 505,270, 302 100% 77,778,5 66 30.66 % 翁 丽 敏 17,600,0 00 0.97 % 11,440,0 00 11,440,0 00 65.00 % 0.63% 0 0.00% 0 0.00 % 合 计 776,536, 457 42.76 % 553,490, 302 516,710, 302 66.54 % 28.45 % 505,270, 302 97.79 % 77,778,5 66 29.93 % （1）控股股东及其一致行动人本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。

（2）控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金。

（3）控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 295,876,455股，占其持有本公司股份总数的 38.10%，占公司总股本的 16.29%，对应融资余额为64,400万元；未来一年内到期的质押股份累计数量498,310,302股，占其持有本公司股份总数的64.17%，占公司总股本的27.44%，对应融资余额为137,300万元。

（4）本次控股股东及一致行动人的股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（5）股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》、《解除证券质押登记申请确认书》。

特此公告。

海能达 通信股份有限公司董事会

2022年9月13日

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