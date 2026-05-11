南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵 报道

5月11日，韩国综合指数再创历史新高。截至收盘，韩国综指涨4.32%即324.24点，报7822.24点，年内累涨达85.62%，继续牛冠全球。

韩国综指再创新高，背后离不开两大权重股——三星电子和SK海力士的强力拉动。当天，SK海力士和三星电子股价分别涨11.5%和6.33%，均再创历史新高，年内累计涨幅达到188%和137%。这两大存储芯片巨头股价飙升，背后推手正是本轮由AI基建狂潮驱动的“存储芯片超级周期”。在AI热潮下，芯片厂商难以跟上激增的市场需求，市面上“存储荒”愈演愈烈。

在此背景下，罕见的一幕上演：全球科技巨头竞相向SK海力士抛出橄榄枝，愿出资为其建厂、采购设备，以抢先锁定存储芯片货源。与此同时，SK海力士股价上涨也催生了财富效应，例如“天价分红”、首尔租房市场罕见上涨等。

虽然这轮芯片股的暴涨，背后是前所未有的产业需求支撑，但热潮之下，部分投资者开始生出担忧，一旦HBM（高带宽存储器）价格出现松动，或实际需求增速放缓，其股价将面临较大的回调风险。更令人警惕的是，韩国综合指数目前已然站在极高的估值水位，任何风吹草动都可能引发连锁抛售。

（由AI基建狂潮驱动的“存储芯片超级周期”为SK海力士带来显著的财富效应。资料图）

客户向SK海力士抛“橄榄枝”

当前，存储芯片仍是全球资本市场的“硬通货”。5月11日，韩国股市开盘后半导体板块迎来了爆发式上涨，SK海力士股价盘中涨幅扩大至12%，报188.8万韩元，市值一举突破9000亿美元大关。

然而，在AI引爆存储需求以及行业产能调整等多重因素的影响下，全球“存储荒”愈演愈烈。近期，有消息指出，全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出“橄榄枝”，纷纷提出为其投资新建生产设施、采购昂贵生产设备。存储芯片行业向来以剧烈的周期性波动著称，因此这类提议在该行业是极为罕见的。

这些科技巨头们的意图，从SK海力士的表态中可见端倪。4月，SK海力士与三星均表示，当前存储芯片的供应短缺仍将持续。这主要是由于AI需求引发的“结构性增长”意味着产能扩张需要时间。SK海力士还指出，客户要求签订长期合同以锁定供货量的请求“正在急剧增加”。

法国里昂商学院管理实践教授李徽徽向21世纪经济报道记者表示，这场抢货潮并非普通的客户备货，而是AI产业链权力结构的深层转变。过去，存储芯片是典型的周期品，客户按季度议价；如今，HBM（高带宽存储器）及先进DRAM（动态随机存取存储器）已成为AI算力交付的核心瓶颈。即便GPU性能再强，若HBM供应不足，整机柜、数据中心乃至云服务都无法按计划上线。所以，科技巨头愿意出资参与产线建设，甚至协助采购ASML的EUV设备——其本质并非财务投资，而是为换取未来两到三年的算力确定性。

“这不仅说明需求端压力巨大，更关键的是，客户害怕错过AI基础设施的扩张窗口。”李徽徽强调，从“芯片厂追客户”到“客户追产能”，正是本轮韩国半导体行业价值重估的最核心动因。

对于这些大型科技公司一反常态的举动，对外经济贸易大学金砖国家研究中心副主任谭娅认为，这些举动旨在绑定SK海力士的供给。她向21世纪经济报道记者表示，客户竞相争取长期供应安排，反映了需求端的巨大压力，但并非唯一原因——更关键的是AI需求的高确定性、先进存储供给的高度集中、产能扩张周期长以及关键设备稀缺等多重因素的共同作用。谭娅进一步表示，由于全球科技公司们担心未来高带宽存储器、服务器内存和企业级存储成为算力扩张瓶颈，因此愿意通过预付款、长期合约、共担设备投资等方式绑定SK海力士的供给。

然而，面对这些科技公司的提议，SK海力士却存在顾虑——一旦接受客户的资金，就可能被“绑定”在特定买家身上，并被迫以更低的价格供货，以换取更稳定的长期收入。对此，谭娅认为，海力士或判断存储芯片，尤其是高带宽存储器和服务器内存仍有较大涨价空间。若接受客户出资，则需承诺长期供货、优先交付乃至预先约定价格，这将限制其在供不应求阶段通过市场竞价获取更高利润的能力。因此，海力士并不急于接受客户注资，反而体现出其对自身产能的稀缺性和议价能力抱有较强信心。

多家机构的判断也从侧面印证了SK海力士的判断。此前，包括瑞银、摩根大通、野村证券在内的国际大行均预测，DRAM短缺将至少持续至2027年。

芯片财富效应持续到何时？

这轮存储超级周期带来了超乎寻常的财富效应。

近日，一则“SK海力士韩国员工人均奖金将达610万元人民币”的消息冲上社交平台热搜。该消息源于国际投行麦格理证券的预测。该投行认为，若SK海力士2027年营业利润达到447万亿韩元，按营业利润的10%和去年年末约3.5万名员工总数简单计算，分红总规模将达到约44.7万亿韩元，人均可发放奖金约12.9亿韩元，接近610万元人民币。虽然SK海力士没有直接回应奖金规模，但该公司表示，随着AI半导体竞争全面加剧，人才已成为核心竞争要素。为此，公司致力于通过具竞争力的薪酬待遇吸引优秀人才，以保持长期竞争优势。

SK海力士员工凭借震惊全球打工人的绩效奖金，还一举跃升为韩国相亲市场的“顶流”。与此同时，这些SK海力士员工等高收入群体的购房选择，助推了首尔楼市和租房市场，其中，租房市场的涨幅已创下10年半以来的历史新高。有报道称，沿着SK海力士的通勤班车路线，多个区域的房价也在飙升，形成了“班车站点板块”。

“韩国半导体产业高度集中，像利川、龙仁等海力士产业聚集区，本身住房供给就相对有限。当高收入工程师、合作企业员工以及相关产业人口持续流入时，会迅速推高当地租金和房价。”上海交通大学国际与公共事务学院副教授朴龙向21世纪经济报道记者表示，韩国当前房地产政策的核心仍是抑制整体需求，但半导体核心区域由于就业与产业高度集中，依然存在较强的住房需求和价格上涨压力。

谭娅也表示，韩国租房市场可能受到区域性影响，其效应将集中体现在半导体产业聚集区。SK海力士员工薪酬的提升虽不足以左右全国房地产市场，但足以改变利川、清州、龙仁、京畿道南部等地的租房供需格局，尤其是优质公寓、通勤房及家庭型住房。她分析称，韩国住房市场本身较为敏感，2024年自有住房率约为56.9%，即超过四成家庭依赖租赁市场。因此，当海力士员工的奖金、分红及股票财富增加后，其租金承受能力相应提高，或提前进入购房、换租市场，从而推高局部租金。

由SK海力士股价飙升所带来的财富效应受到广泛关注。只是，历经股价多轮上涨后，韩国综合指数的估值已经站上高位，市场上关于韩国综指是否会回调的猜测未止。

目前，机构观点对韩综指的走势看法仍较为乐观。摩根大通将韩国KOSPI综合指数的目标点位大幅上调至9000点，甚至10000点，核心逻辑在于AI基建狂潮驱动的存储芯片超级周期，韩国总统李在明的公司治理改革举措以及工业板块增长因素。高盛上周也将Kospi目标位上调至9000点，理由是韩国拥有亚洲市场最强劲的盈利扩张动能。

李徽徽认为，当前韩国股市的上涨有盈利和出口支撑，并非单纯情绪炒作。短期来看，SK海力士弹性更强，因其在HBM领域的业务更为纯粹；三星的机会则在于HBM追赶、存储涨价及估值修复，但仍需应对工会问题、组织效率以及高端产品兑现等挑战。芯片狂潮能否持续，关键取决于四方面：美国云厂商的AI资本开支是否继续上修；HBM4的良率与交付是否顺利；长期合同能否守住价格底部以及AI应用端的收入能否证明高资本开支的合理性。

他提醒称，韩国股市仍有望被芯片板块带动，但其指数对三星电子和SK海力士的依赖度过高，“一旦AI资本开支放缓、存储价格松动或三星罢工风险发酵，市场调整也将十分迅速。”

朴龙同样指出，韩综指能否在中长期保持强势，还要看全球AI投资是否放缓、美国科技企业资本支出是否出现变化，以及HBM会否供给过剩。