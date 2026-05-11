21世纪经济报道新质生产力研究院 综合报道

早上好，新的一天又开始了。在过去的24小时内，科技行业发生了哪些有意思的事情？来跟21tech一起看看吧。

【巨头风向标】

阿里未参与DeepSeek融资

据媒体报道，国内AI公司深度求索（DeepSeek）正进行其首轮大规模外部融资，目标金额高达500亿元（约合73.5亿美元）。但行业人士对记者透露，阿里巴巴和字节投资DeepSeek的概率很低，腾讯最终出手的可能性大于阿里巴巴，有望成为参与此轮融资的头部大厂之一。目前，多家公司均未做出回应。

微信转账灰度测试“组合支付”

微信近期在iOS和安卓双端更新，其中出现了一项备受关注的新功能——“组合支付”。目前，借助“组合支付”功能，用户在好友转账界面输入金额后，点击付款方式旁边的“更改”按钮，在付款方式选择页面的右上角即可找到新增的“组合支付”按钮。点击进入后，用户可以同时勾选零钱、零钱通、多张银行卡等多个支付渠道，并自由设定每个渠道的具体扣款金额。目前该功能仅限转账收银台使用，并正逐步开放中。

汉邦高科子公司拿下GPU大单

汉邦高科发布公告称，全资子公司与北京启明星汉科技有限公司签署《高性能GPU设备采购及集成维保服务合同》，合同含税金额约27.83亿元，占公司2025年经审计营业收入的1515.13%。据公告，此次签署的合同，内容涉及服务器等设备、软件及集成服务，由汉邦高科子公司北京汉邦高科数智科技有限公司组织供货、安装调试、维修维护等项目实施工作。公司称，星汉科技围绕计算平台服务项目开展本次采购，项目需求明确，业务背景清晰，其合作方为天阳科技，整体项目具有较强的商业基础、客户需求支撑和履约保障条件。

比亚迪与神州租车开展闪充合作

比亚迪官宣与神州租车在深圳签署闪充中国战略合作暨10万台采购框架协议。官方表示，本次签约进一步拓展了双方的合作维度。根据协议，比亚迪与神州租车将围绕“闪充中国战略”开展深度合作，在全国范围内符合条件的神州租车门店铺设比亚迪闪充桩设施，构建覆盖广泛、高效便捷的充电服务网络，共同提升用户出行体验。同时，双方签署了10万台的车辆采购框架协议，进一步巩固比亚迪在神州租车新能源车队中的核心地位，助力其持续扩大绿色运力规模。

中科曙光联手百余机构共建“太空云”生态

在第二届空天信息技术大会上，中科曙光与中国科学院空天信息创新研究院、中科星图等百余家单位，共同发布《共建“太空云”生态倡议书》。中科曙光方面表示，曙光将依托核心计算部件、高性能集群及一体化算网等前沿技术，深度参与天基信息服务系统建设，并可为“太空云”提供算力调度与运营支撑，实现算力弹性组网与智能调度，构建开放、可扩展的“太空云”服务平台，最终携手产业伙伴让用户可像使用地面云服务一样便捷调用天基算力资源。（财联社）

8家车企否认因“锁电”被监管约谈

近期，新能源汽车OTA（远程升级）“锁电”问题引发关注。所谓“锁电”，指的是一些车企未经消费者同意，通过OTA远程升级或到店软件更新等方式，私自修改车辆电池管理系统的参数，限制动力电池充电的上限、放电深度、充放电功率等，从而导致续航缩水、充电变慢、性能下降等情况出现。特斯拉、小鹏集团、理想汽车、极氪、广汽埃安、比亚迪、蔚来、问界等多家新能源车企有关负责人对记者表示，未因“锁电”被监管部门约谈。“比亚迪网络举报中心”微信公众号发文表示，“近期，网络上出现‘比亚迪被约谈、立案’相关不实传言，该内容纯属虚假谣言”。（上海证券报）

泰坦股份：高端电子布喷气织机尚处于研发阶段

泰坦股份发布公告称，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于异常波动。公司关注到近期电子布织机概念受市场关注度较高。截至目前，公司高端电子布喷气织机尚处于研发阶段，未形成任何销售收入，亦存在研发进展不及预期等风险，特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

通鼎互联：海南康宁仅作为公司的光棒供应商

通鼎互联发布公告称，公司股票于2026年5月6日至8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成异常波动。公司注意到近期市场对光纤光缆行业关注度较高，光纤产品短期价格波动的可持续性具有不确定性，对公司未来业绩的影响需结合未来市场环境及公司业务开展情况进行综合判断，同样存在不确定性。公司用于光纤生产的原材料光纤预制棒，主要由康宁（海南）光通信有限公司提供。截至目前，海南康宁仅作为公司的光棒供应商，不存在其他合作模式。目前光纤市场景气度同比提升，公司将根据市场需求适当增加产能释放。但光纤复产及扩产需要综合考虑光纤市场价格、供需关系、光棒的供给能力等多方面因素。

天阳科技切入算力赛道

天阳科技发布公告称，公司与北京启明星汉科技有限公司、杨兵、赵凯签署《项目合作协议》。协议主要涉及算力服务项目，预计采购投资金额为35亿元至40亿元。天阳科技将通过股权转让、联合投入和收益分成等模式与项目方共同推进该项目，旨在切入算力租赁领域。公告显示，合作方启明星汉已与终端客户签署了《计算平台服务协议》，约定由启明星汉为终端客户提供算力服务，服务（锁期）期限为60个月。双方合作围绕启明星汉获取的订单展开。其中，启明星汉主要负责算力采购及租赁业务，天阳科技则负责提供该项目所需的全部设备采购资金，采购投资金额在35亿元至40亿元之间，资金来源包括天阳科技自有资金及天阳科技或项目公司融资取得的资金。

我国第四代自主超导量子计算机上线

记者从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行，5月9日起开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”主要技术参数为：搭载单核180个计算比特超导量子芯片，在单芯片架构上实现百比特级量子计算，具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特，单比特逻辑门保真度99.9%，双比特逻辑门保真度99%，读取保真度99%，另有251个耦合量子比特。“本源悟空-180”由我国自主研发，全链条自主可控。（上海证券报）

哈啰回应员工聚会脚踩青桔美团

近日，一张哈啰员工合照在网络流传，引发热议。照片显示，多人骑在哈啰单车上，前方青桔和美团单车倒在地上，众人集体竖起大拇指。该图片疑似由哈啰某北方区域员工发布。对此，哈啰回复称，近期社交平台流传的一张我司员工聚会照片，照片中的行为与企业一直倡导的价值观不符，不能代表公司员工的整体风貌。对此，我司已展开内部调查。公司始终尊重行业伙伴，倡导健康、理性的行业氛围。

【最芯见闻】

SK海力士回应员工奖金传言

近日有消息称，SK海力士韩国员工人均奖金将达610万人民币。该消息源于国际投行麦格理证券的预测，该投行认为，若SK海力士2027年营业利润达447万亿韩元，按营业利润的10%和去年年末约3.5万名员工总数简单计算，分红总规模将达到约44.7万亿韩元，人均可发放奖金约12.9亿韩元，接近610万人民币。SK海力士回应称，由于今年与明年的年度业绩尚未确定，奖金规模也无法预测。该公司同时表示，已在总部层面建立了一套新制度，即以营业利润的10%作为资金来源，每年发放一次绩效奖金。（财联社）

传苹果公司与英特尔达成协议 后者将为苹果设备生产芯片

据报道，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。知情人士表示，两家公司之间密集的谈判已持续一年多，并于近几个月敲定了正式协议。目前尚不清楚英特尔将为哪些苹果产品生产芯片。（财联社）

索尼与台积电官宣合作开发下一代图像传感器

索尼半导体解决方案与台积电宣布，双方已签署一份不具法律约束力的基本意向书，计划在日本成立合资公司，共同开发和生产下一代图像传感器。根据公告，该合资公司将由索尼持股过半并担任控股股东，开发与生产线将设于索尼位于熊本县合志市的新建工厂。合作将结合索尼在图像传感器设计方面的专业积累，以及台积电在工艺技术与先进制造能力方面的优势。合资公司的相关投资将与索尼对长崎现有工厂的新增资本支出协同推进，并根据市场需求分阶段实施，前提是获得日本政府的相应支持。此外，双方还将探索在汽车、机器人等“物理AI”应用领域的合作机会。

【上市资本流】

“小米系”具身智能公司获数亿元B+轮融资

通用具身智能科技公司小雨智造宣布，其已于近日完成数亿元B+轮融资，本轮融资由北汽产投、复星锐正和建发新兴三家新进投资方联合投资。本轮融资中，小雨智造获得了多家老股东的追投，首次追投的华业天成和贵州科创天使基金，此前刚在B轮分别完成了领投和跟投；黎万强、滴滴等老股东则是在多轮追加的基础上继续投资，黎万强更是四轮追投。黎万强更知名的身份，是“小米联合创始人”。公开资料显示，黎万强2000年加入金山软件，2010年联合创办小米，主导MIUI系统的研发与运营，后于2019年11月离职后任小米集团高级顾问。小雨智造成立于2023年，致力于打造“一脑多形”的通用机器人大脑及工业应用产品。

象帝先获新一轮融资

象帝先计算技术（重庆）有限公司宣布，完成新一轮融资的首批投资签约。本轮融资由北京智路资产管理有限公司与钧鑫投资管理有限公司联合领投，广州粤港基金等公司以及部分老股东参与投资。此前，象帝先已完成与中信建投证券改制上市财务顾问协议的签约，计划于2026年内完成股份制改造，全面加速IPO进程。

首都在线：向特定对象发行股票申请获深交所受理

首都在线发布公告称，公司于2026年5月8日收到深交所出具的受理通知，深交所对公司报送的向特定对象发行股票申请文件核对后决定予以受理。该事项尚需通过深交所审核及证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。