【大成報記者杜忠聰/臺南報導】11月23日下午兩點是2022台南城市論壇的最後一場，壓軸的主題來到了「健康永續城市」所帶來的幸福生活，也重啟論壇討論永續的初衷，一個城市的健康關乎所有生活在這塊土地上的居民，而一座城市、一棟建築以及一個人，三者之間要如何健康與永續？台南城市論壇從建築出發，進行了不同面向的討論與歸納。

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第七場台南城市論壇的主持人，邀請臺南市政府都發局局長莊德樑，身為府城與建築設計相關的執政單位，莊德樑分享道：「台南市都市設計審議委員會，總會看見業界對於臺南這座城市的各種提案，也進一步讓人更有興趣去了解實務上的新思維，而我們也看見這幾年，臺南的建築技術與觀念都產生了許多革命性的變化。」莊德樑表示，每個人的日常都會與建築有著緊密的連結，尤其現代人幾乎有大半的時間都待在不同的室內環境中，建築物也更進一步地影響著人們的生理與心理。

本次論壇主題圍繞在ESG，分別是由環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）概念，這個概念在2004年由聯合國全球契約組織（UN Global Compact）提出，即為企業永續經營的績效指標。由ESG出發進而談論到以建築為主，如何連結世界的思維。莊德樑表示：「台灣也逐漸地融入國際社會，我們本身就該對地球環境盡心，尤其國際的趨勢潮流也圍繞在人權與環境與碳權，盼台南能從自身出發，以建築新思維連接國際。」

此次活動的引言人邀請到建築產業學院教父江哲銘教授，引言了聯合國十七項可持續性指標，最重要的居住空間健康建築在台灣如何推動發展。他以學者角度提供了對此次講座的概論，江哲銘笑稱已將五十年的經驗累積注入在這次的簡報中，當中提及了自1970年石油危機開始，每一個世代談論健康與永續關鍵字，皆是全世界急著去處理的事件和核心。江哲銘說：「最早一開始是因為氣候的變遷提出了綠建築標章，而前幾天剛好是2022年聯合國氣候變化大會（COP27），這次的大會結論我歸結在氣候賠償，已經再次將重點回歸到人權、社會與健康福祉，ESG本身就是在談健康永續的生活，而我相信未來的建築產業都匯跟這幾個字有關。」

接著迎來第一場的主講人–台灣幸福健築協會理事長邵文政，以永續的幸福新「健」築為主題，分以八項重點：（一）室內空氣品質與健康綠建材標章、（二）GD綠裝修認證、（三）台灣一級診斷士的專業診斷與改善技術、（四）台灣在地的健康建築國際認證、（五）永續循環理念與校園環境教育、（六）疫後時代的防疫型建築理念、（七）邁向2050年的淨零循環型建築、（八）永續幸福新健築源於智慧府城…等議題進行分享。

首先，健康永續的議題著重在室內的空氣品質，邵文政說：「人的身體要健康，最重要的就是室內空氣的品質，尤其人類又長時間地待在室內，室內的空氣品質狀態也會受到建材的影響，所以我們也推動了健康綠建材的認證標章，請大家也不要小看甲醛還有所謂「新房子」的氣味，因為光是把空氣做得乾淨，那就是一件困難卻又深刻影響的事情。」

長期在教育環境研究的他，也提到自己曾經檢測過最髒室內空氣的位置，竟然是在幼稚園的教室裡，邵文政說：「大家以為關起門窗，開分離式冷氣就沒事了，但真的不是如此，那些看似光鮮亮麗的地板、油漆塗層至兒童的玩具，種種都受到了甲醛TVOC的危害，連室內的二氧化碳濃度都嚴重超標，那次的檢測也讓我們對此有深刻的思考。」

邵文政針對台南府城的議題，也提出了循環經濟建築的重要案例，就落腳在台南歸仁高鐵特區的台糖循環聚落。該社區強調循環經濟，以友善環境的理念開發，規劃了智慧安全管控、智慧電、水網與自耕食材等環境維生系統，未來將與科學城整體智慧設施及綠能技術串聯。邵文政說道：「建築系統與人體系統結構相當相似，而人體結構同時也相似於地球結構，我們希望永續觀念能從府城出發，甚至能將這一個學習觀念輸出世界。未來建築在不動產界的趨勢，我相信就是用得少，過得好！盼大家在後疫情時代一起推動永續幸福建築。」

經過了理念型的分享，第二場來到了台南在地的實務經驗分享，第二位主講者是百慶建設施鴻圖董事長，以幽默風趣的節奏帶領與會者從大環境到小環境思考永續。

施鴻圖一開頭說道：「我很喜歡種樹，我希望多植樹來建構永續環境，我甚至覺得每一種樹都很重要，種樹除了能淨化空氣，更能對城市降溫也能匯碳，一座沒有樹的城市就像沒有靈魂一般。」台南是個以歷史悠久著名的城市，長久以來生活剪影與建築風格大不相同，同時也造成了不同時代所累積的問題，施鴻圖說：「台南以古都聞名，許多巷弄都是美的，但到底要如何有價值地保存？以及如何對都市永續和觀光才能加分？而同時我們也不能只關注一棟建築本身，更需要探討的是周邊的環境。」

對於建築的實務探討，施鴻圖說：「台灣是一個多熱與多濕的島嶼，許多思維不能跟寒冷國家一樣，不能只一味地仿造外觀和造型，然而忽略了最基礎的氣候條件不同，在台灣更應該思考斷熱、除濕與遮陽等節能要求。」面對即將來臨的零碳建築規約，施鴻圖呼籲：「建築的要求成本一定會繼續上漲，但我們必須要開始改變思維，因許多工法、材料不斷地求新求變，必須要不斷學習才不會被淘汰。」

壓軸登場的2022台南城市論壇，在第七回的末場圓滿結束，數字七也象徵著一個循環，就像是智慧與永續的ESG，未來ESG在台灣將成為必然的趨勢，就像江哲銘教授所言，認為ESG的最高指導哲學就是「用的少，過得好」的幸福感，如何在資源減量中尋覓生活的儉樸，並在去物質化往精神化的昇華路徑中繼續思索，台南城市論壇的句點，認為無論是處在地球何方，肩負何項產業都該思考如何同時照顧地球也照顧人類。