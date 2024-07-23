巴黎奥运会将于星期五(7月26日)开幕，美国有望赢得最多奖牌。尽管在总奖牌数上，中国不太可能超过美国，但中国被看好能与美国竞争金牌榜的首位。

奥运会是杰出运动员的赛场，同时也是各国展现地缘政治影响力和国家自豪感的代表场域。

国际市场调查研究公司尼尔森(Nielsen Corporation)旗下体育数据分析供应商Gracenote Sports的预测指出，美国将在本届奥运会赢得112枚奖牌，包括39枚金牌、32枚银牌和41枚铜牌；中国将赢得86枚奖牌，包括34枚金牌、27枚银牌和25枚铜牌。

Gracenote追踪并分析了巴黎奥运会前所有奥运项目国际比赛的情形和成绩。

在2021年东京奥运会的奖牌榜上，美国是奖牌榜和金牌榜榜首，中国双双屈居第二。

国际奥委会不针对国家进行排名，通常由专门机构或各国媒体自行排列。

美国在奖牌榜上名列前茅并不令人惊讶，若与预期相符，这将是美国连续第八次在夏季奥运会上赢得最多奖牌数。1992年巴塞罗那奥运会上，由刚解体的前苏联国家组成的独联体联合队获得了总奖牌数第一。

美国上次在夏季奥运会丧失金牌榜霸主地位，则是2008年的北京奥运会。当时中国倾举国之力筹办奥运会，特别训练了一批夺金运动员，如愿夺得金牌榜首位。

根据Gracenote分析预测，在美国和中国之后，按照总奖牌数和金牌数排名，后续依次为英国(63枚奖牌、17枚金牌)、法国(60枚奖牌、27枚金牌)、澳大利亚(54枚奖牌、15枚金牌)、日本(47枚奖牌、13枚金牌)、意大利(46枚奖牌、11枚金牌)、德国(35枚奖牌、11枚金牌)、荷兰(34枚奖牌、16枚金牌)、韩国(26枚奖牌、9枚金牌)。

接下来的第11到20名分别为加拿大(21枚奖牌、7枚金牌)、匈牙利(20枚奖牌、7枚金牌)、巴西(18枚奖牌、8枚金牌)、西班牙(18枚奖牌、5枚金牌)、波兰(17枚奖牌、3枚金牌)、丹麦(14枚奖牌、5枚金牌)、土耳其(14枚奖牌、4枚金牌)、新西兰(14枚奖牌、4枚金牌)、乌克兰(13枚奖牌、2枚金牌)、埃塞俄比亚(12枚奖牌、6枚金牌)。

地主国通常会在自己主办的奥运会上投资更多，且运动员在熟悉环境中比赛也有所助益，这些因素时常使地主国的奖牌成绩大有斩获。

根据预测，法国今年的金牌数将是东京奥运会的三倍。这次的奖牌将镶嵌着埃菲尔铁塔铁材。上次创下58枚奖牌纪录的日本，这次几乎肯定会有所下降。

中国泳队的兴奋剂丑闻阴影

由于中国游泳运动员兴奋剂检测阳性事件仍未落幕，中国游泳队在今年奥运会中的成绩都会受到公众质疑。

有23名中国游泳运动员在东京奥运会前的国内比赛兴奋剂检测中呈阳性，世界反兴奋剂机构(WADA)当时接受了中国当局称是食品污染的说法，允许中国队继续参加奥运会比赛，并对此事秘而不宣。

此案于今年4月遭媒体披露后引发轩然大波，美国联邦政府正对该案展开刑事调查。

据报道，23名被检测阳性的中国运动员中有11人将参加本届奥运会，其中几人再次成为夺牌热门人选。

此外，巴黎奥运会还存在一个不确定因素，即俄罗斯和白俄罗斯运动员的参赛情况。过去两年，由于乌克兰战争，他们缺席了大多数国际比赛。根据国际奥委会(IOC)的规定，通过审核的俄罗斯和白俄罗斯中立运动员虽获准参赛，但若赢得比赛，奖牌不得计入任何国家的奖牌榜。

三年前，有超过300名俄罗斯运动员参加东京奥运会，这次的总人数可能只有十几人。

(本文依据了美联社的报道。)