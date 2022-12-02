【健康醫療網／記者吳儀文報導】非洲烏干達自今年9月爆發伊波拉疫情，至今疫情仍未消退，世界衛生組織（WHO）11月發出緊急聲明，呼籲國際正視「世紀病毒」在烏干達所引起的危急現況，並做好預防、應對。對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前國內機場相關的防疫措施，應該可以有效阻擋伊波拉病毒進入國內。

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烏干達伊波拉疫情WHO發出緊急聲明 若感染有哪些症狀？

伊波拉病毒目前有Bundibugyo、Zaire、Sudan、Reston、Taï Forest5種類別，過去雖然也曾在各地區現蹤過，不過這次在烏干達造成疫情的屬於較罕見的Sudan伊波拉病毒，且疫情擴散相當快速，世界衛生組織也因此發出緊急聲明，呼籲各國正視烏干達疫情並加以防範。

伊波拉病毒平均有4-10天的潛伏期，感染初期會突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等症狀，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血等現象。重症感染者常會伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。

伊波拉病毒如何傳播？ 該如何預防？

目前，伊波拉病毒仍沒有疫苗可以提供民眾預防接種，不過伊波拉病毒傳染途徑為接觸傳染，直接接觸到感染者或其屍體的血液、體液，或間接接觸被感染者體液污染的環境都有可能會被伊波拉病毒感染。因此，需避免接觸感染者的血液、體液以及可能被污染的環境。

此外，伊波拉病毒不會經由水、蚊蟲叮咬傳播，至今也尚未有藉由空氣微粒傳播的案例。雖然根據疾管署資料顯示，伊波拉病毒的致死率平均約有50%，且依過去疫情經驗約有25%-90%致死率，但周志浩表示，伊波拉病毒不是飛沫、空氣傳染，目前所做的防治措施應該是可以有效阻擋伊波拉病毒進入國內。

針對伊波拉疫情國內有哪些防範？ 指揮中心解答

而對於烏干達伊波拉疫情擴散，國內有哪些防範措施？周志浩表示，目前國內機場已經設有發燒篩檢站的檢疫關卡，伊波拉病毒感染的常見症狀，發燒、倦怠、肌肉痛、腹瀉等等，絕大部分都可以在機場的檢疫關卡被篩檢出來。

周志浩也表示，雖然烏干達伊波拉疫情嚴重，不過烏干達離台灣相當遠，非洲過去其實也不時有伊波拉疫情傳出，這幾年醫療體系整備、民眾個人衛生也不錯，在機場絕大部分都可以把感染者篩出來，因此目前還不需要太過擔心。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55984