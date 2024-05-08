營養師表示，紅蘿蔔富含β胡蘿蔔素，其進入人體後，會轉換成維生素A，維持上皮組織的正常代謝，保持呼吸道細胞膜完整性及上呼吸道的抵抗力等。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台大最新研究發現，長期暴露細懸浮微粒（PM2.5）中，恐增肺腺癌風險。營養師張益堯表示，當空氣品質不良時，外出佩戴口罩是基本措施；室內空間內也建議使用空氣清淨機，在飲食上，可吃富含多醣體、Omega3脂肪酸、β胡蘿蔔素、槲皮素、蘿蔔硫素5類食材護肺，從內而外抵抗空氣污染的危害！

室內外皆可能有污染物，張益堯在臉書粉專「張益堯營養師/西餐廚師/橄欖油品油師」發文舉例，像是塵埃、花粉、過敏原、汽機車與工廠的排放廢氣等戶外空氣污染物，亦或是室內環境中的廚房油煙、燒香及香菸煙霧、清潔劑、油漆粉刷、裝潢家具中的甲醛等有機化合物，都是構成空氣污染的危機，統稱為PM2.5。

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張益堯進一步說明，PM2.5粒徑小，可深入肺泡，並可能抵達細支氣管壁，干擾肺內的氣體交換，若長期暴露於PM2.5，恐引發心血管疾病、肺氣腫、肺癌、肝癌、血液疾病等危害，尤其易感性族群會受到更大的危害。

那麼該如何預防PM2.5？張益堯建議，當空氣品質不良時，外出佩戴防護口罩是最基本措施之一，其可大大降低空污危害；若在室內空間，則建議使用空氣清淨機，也可降低呼吸道不適。另外，在飲食上，可多攝取保養肺臟的5大類食材，從內而外的抵抗空氣污染的危害！

●多醣體—山藥、香菇、白木耳：除了能提升免疫機能外，還有潤滑呼吸器官的作用，對於氣管、肺臟保健都有正面效益。

●Omega3脂肪酸—深海魚（鮭魚、鯖魚、秋刀魚）、亞麻仁籽油：幫助降低空氣污染對身體造成的氧化壓力，同時減少促發炎細胞激素的發炎反應。

●β胡蘿蔔素—紅蘿蔔、南瓜、芒果：β胡蘿蔔素進入人體後，會轉換成維生素A，而維生素A能維持上皮組織的正常代謝，保持呼吸道細胞膜完整性及上呼吸道的抵抗力，並舒緩支氣管炎和氣喘症狀。

●槲皮素—洋蔥、蘋果皮、莓果類：槲皮素的抗氧化能力比維生素C還高，特別能幫助清除空氣污染產生的自由基。

●蘿蔔硫素—青花菜苗、苜蓿芽：存在於芽菜類中的蘿蔔硫素可加強肝臟解毒酵素（如P450）的活性，有助提升代謝力、幫助身體排出污染物，遠離癌症風險。

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