大同醫院今（7）日舉辦世界氣喘日活動，提醒患者遵從醫囑長期治療追蹤，並避開可能誘發因子。（大同醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕每年5月的第1個星期二為世界氣喘日，氣喘雖然是常見的呼吸道慢性發炎疾病，但每年仍奪走全球45萬人性命，台灣每10人就有1人有氣喘問題，高雄市立大同醫院今（7）日舉辦世界氣喘日活動，提醒患者要長期治療追蹤，避開可能誘發因子。

根據衛福部調查報告，台灣12歲以上氣喘病人過去1年內曾發作的有21.6%，約每5位氣喘病人就有1位氣喘控制不佳，其中21%未定期回門診追蹤、15.1%曾因氣喘發作緊急就醫。

請繼續往下閱讀...

大同醫院胸腔內科主任張旭良指出，在季節交替、氣溫變化劇烈的季節，患有氣喘等呼吸道疾病的人需格外注意。氣喘主要病症例如喘鳴、呼吸短促、胸悶及咳嗽等，可能因運動、過敏原、刺激物、天氣變化、空氣污染或病毒感染而產生變化。但每位病人的症狀嚴重程度不一，也會隨著時間而改變，有些症狀可能會自行恢復或經由藥物治療而改善，但也可能反覆發生急性發作的情形，少數氣喘病人更可能因氣喘急性發作而造成生命威脅。

氣喘治療方式以藥物為主，常用的藥物包括吸入型類固醇、吸入型支氣管擴張劑或白三烯素受體拮抗劑，用來舒緩氣喘症狀、減輕氣管發炎和預防氣喘發作，但有些病人甚至需使用生物製劑才能控制。另外避免過敏物質的接觸，例如花粉、塵螨、寵物皮毛、黴菌等，可以降低氣喘急性發作的情況。有抽菸習慣的病人更應戒菸，減少呼吸道的刺激，而適度的運動，可以增強身體素質，提高免疫力，改善心肺功能，對氣喘亦有助益。

大同醫院院長傅尹志表示，氣喘需要長期治療，在良好的控制下，可大幅減輕症狀，若控制不良往往增加發作的頻率。因此遵從醫囑，正確且規律使用吸入型藥物，避開可能誘發氣喘的因子，正是治療氣喘的重要方針。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法