美中两国的新任气候特使将于周三（5月8日）和周四(5月9日）在华盛顿举行首次面对面会谈，领导双边工作组讨论，以加快具体的气候行动。

一些分析人士警告说，世界上最大这两个二氧化碳排放国之间的政治和经济紧张局势可能会阻碍气候方面的进展。

本周的会谈将在拜登行政当局对中国制造的电动汽车进行调查的背景下举行，拜登行政当局还呼吁提高从中国进口的太阳能电池板的关税以保护国内生产商。

美国总统乔·拜登（Joe Biden）的国际气候政策高级顾问约翰·波德斯塔（John Podesta）和中华人民共和国气候变化特使刘振民以及两国相关官员将召集本周的工作组会谈。

美国国务院表示：“会议将重点关注《阳光之乡声明》（Sunnylands Statement）中确定的领域，包括能源转型、甲烷和其他非二氧化碳温室气体、循环经济和资源效率、低碳和可持续的省/州和城市，以及森林砍伐，等等。”

《阳光之乡声明》

2023年11月，时任美国总统气候特使约翰·克里（John Kerry）和中国前气候变化问题特使解振华，在加利福尼亚州阳光之乡行会晤，重申共同应对气候危机的承诺。

据分析人士说，该协议侧重于许多竞争不那么激烈的领域。

“例如，双方首先同意将甲烷纳入其2035年气候目标，该协议强调了促进至少五个碳捕集、利用和封存（CCUS）大型合作项目的目标，”总部位于华盛顿的威尔逊中心（Wilson Center）中国环境论坛（China Environment Forum）主任吴岚（Jennifer Turner）说。

“碳捕集、利用和封存”是一种捕获燃煤电厂等来源的二氧化碳排放并重复使用或储存，以使其不进入大气的过程。

在《阳光之乡声明》中，美国和中国还表示，两国决心结束塑料污染。

“两国一直在谈判桌上讨论《全球塑料条约》（Global Plastic Treaty），但都没有将塑料作为双边谈判的一部分。就像在能源领域一样，我们也是塑料垃圾超级大国，我们在这个领域采取的行动也可能改变游戏规则，”吴岚周二告诉美国之音（VOA）。

电动汽车和太阳能电池板

然而，两位气候特使可能会避开电动汽车作为气候合作的领域，因为电动车已经成为一个巨大的矛盾领域。

拜登行政当局表示将调查中国制造的汽车，理由是其潜在的国家安全风险，以及对它们收集

拜登在一份声明中说：“中国的政策可能会用其汽车充斥我们的市场，对我们的国家安全构成风险。”

美国官员还批评中国在太阳能电池板和锂离子电池方面的过度生产。今年4月，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，中国对清洁能源的补贴和工业产能过剩“损害了美国企业和工人，也损害了世界各地的企业和工人”。

2023年10月，负责欧盟27国贸易政策的欧盟委员会对中国制造的电池电动汽车的潜在扭曲性补贴展开调查，调查可能导致额外加征关税。

调查目前仍在进行中。

中国官员表示，拜登行政当局的行为具有歧视性。他们要求美国“停止泛化国家安全概念”，并“停止歧视打压中国企业”。

中国外交部发言人毛宁3月1日在北京举行的一次例行记者会上说：“我要强调的是，中国汽车在全球广受欢迎，靠的不是所谓‘不公平做法’，而是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。”

她称美国的调查是“大搞贸易保护主义”，并表示，“这种把经贸问题政治化的做法只会阻碍美国汽车产业发展”。