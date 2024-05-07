模特兒「宋哥」宋依璇。（伊林娛樂提供）

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可怕外送！宋哥遭傳染食物中毒 愛女一晚「狂吐8次」

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕模特兒「宋哥」宋依璇因為個性幽默，經常上綜藝節目，被稱為「女版沈玉琳」。已婚育有二女的她，近日訂購甜點，沒想到吃出問題，小女兒一晚吐了8次；醫師診斷為食物中毒。而宋哥也吃了女兒的甜點，沒想到自己也開始腹瀉。她補充，醫師告訴她，「應該是諾羅病毒。」

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模特兒「宋哥」宋依璇近日分享自己與孩子吃甜點，不料雙雙染腸胃型病毒。（翻攝自臉書）

衛福部食藥署表示，諾羅病毒主要透過糞口途徑傳染，如：透過與病患分享食物、水、器皿、接觸到病患的嘔吐物、排泄物或病患曾接觸的物體表面、吃到或喝到污染的食物或飲料。易受污染的食品有即食食品、沙拉、三明治、冰品、水果及生鮮魚貝類。

症狀部分，主要症狀有噁心、嘔吐、腹部絞痛和水樣不帶血腹瀉。全身性的症狀有頭痛、肌肉酸痛、倦怠等，部分病患會有輕微發燒的現象，症狀通常持續24到72小時。治療則採支持性療法，只要適時、適切的補充水分及電解質，病患多會自然康復，且少有後遺症。

針對病毒性腸胃炎部分，衛福部疾管署解析，在感染期間，感染病毒性腸胃炎期間應注意補充水分與營養，必要時補充電解質。建議可透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物刺激腸道蠕動，加劇腹瀉的情況，但同時也必須注意營養的攝取，以幫助腸胃道細胞的修復。另外，須特別注意個人衛生，經常且正確地洗手，並避免接觸傳染，以防將病毒傳染給家人或朋友。

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