雷丁創始人舉報縣委書記 踢爆中共GDP造假內幕

【新唐人北京時間2023年01月20日訊】雷丁汽車創始人李國欣近日在社交媒體上發視頻，實名舉報山東省濰坊市昌樂縣委書記王驍虛報GDP 數據以搏政績。此事件震動了中國整個新能源汽車行業，輿論譁然。

1月14日傍晚，雷丁汽車創始人李國欣通過雷丁汽車官方帳號，發布一份舉報信及其本人出鏡的舉報視頻，實名舉報濰坊市昌樂縣現任縣委書記王驍「一把手霸權」，指控王為搏政績，逼迫雷丁虛報企業工業產值及銷售產值。

李國欣在舉報信中曝出以下兩方面的內幕：

其一，自2022年3月起，昌樂縣縣委書記王驍逼迫雷丁等當地大企業，虛報企業工業產值和銷售產值數百億元（人民幣 下同）。

根據李國欣的舉報，從2022年3月到12月份，雷丁汽車集團實際營業額為20.5億元，但王驍逼迫雷丁虛報到67.28億元，而雷丁汽車被迫按照王驍的要求多報了46.83億元。

舉報信稱，因虛報營業額屬犯法行為，雷丁去年前兩月並未配合。但地方政府決定企業生存，在王驍逼迫下，雷丁汽車不得不屈從。

其二，昌樂縣政府和王驍不再給雷丁提供擔保。

據稱，2022年7月，雷丁本已獲得外部資金32億元的融資，但樂昌縣政府和縣委書記王驍一直不肯給雷丁提供續貸支持，「極大影響了公司發展投資機構的信心」，使得融資的資金未按照約定如期到位，而王驍既不給貸款，也不給一個退出方案，導致雷丁現處於停工停產的困境。

舉報信寫道，「然而令我們意想不到的是，2022年7月，由昌樂縣政府擔保用於收購野馬汽車的貸款陸續到期後，現任縣委書記王驍卻不給我們續貸，近半年以來我多次求縣委書記王驍幫助，甚至提出只要企業能活下來，我願意把企業的一半股份無償轉讓給政府，幫助解決企業的貸款問題，但到現在依舊沒有得到王書記的任何答覆。」

據公開的資訊，2019年1月，在昌樂縣政府為企業提供了13億擔保貸款的協助下，雷丁汽車收購野馬汽車，成為濰坊市唯一具有新能源汽車資質的企業。2021年4月，雷丁汽車的第一輛新車芒果在昌樂下線，並在2021年取得了3萬輛訂單的成績。

李國欣實名舉報縣委書記的消息迅速在互聯網上傳播開來。1月14日深夜，「濰坊發布」微信公眾號發布消息稱，針對雷丁汽車集團創始人實名舉報濰坊市昌樂縣委主要負責人一事，山東省已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況。

不過，相關調查已進行5日，至今官方沒有發布任何調查結果。

針對這個事件，芝加哥大學（University of Chicago）助理教授路易斯·馬丁內斯（Luis Martinez）告訴美國之音，自己對此完全不意外。

他說：「我們知道，中國諸多方面的數據可信度都有問題，包括經濟成長率以及其他諸如污染等官方數據，最近啟人疑竇的還有新冠疫情的死亡人數。」

馬丁內斯表示，中共政府把經濟成長率作為考核省市、縣城地方官員績效的決策標準之一，這是促使地方官員虛報經濟表現的一個很強的誘因。而基於中國的經濟結構，地方政府握有核發執照或招標發包等實權，所以，只要官員一施壓，企業或個人通常很難不屈服。

他說，學術界雖然知悉中共政府的統計數據常有兜不攏的地方，但卻對中共官方到底是如何灌水虛報的套路不甚了解。如果李國欣的指控屬實，將有助於進一步揭開中國的GDP數據是如何灌水的內情。

微信公眾號「無敵后羿」針對李國欣實名舉報事件發文慨嘆：「魚死網破的背後，又是一曲『中國式失敗』的悲歌！」

文章表示，許多新能源汽車發展靠的是講故事和補貼，可隨著補貼紅利的消失和市場競爭白熱化，潮水逐漸退去，雷丁汽車不得不「裸泳上岸」。

文中寫道，「雷丁公司本以為可以依附於政府資本，完成商業的拼圖，沒想到拼到一半，政府不願意拼了，或者說，出不起這個錢了，局面尷尬，進退失據，矛盾激化，成敗瞬息。」

文章直言，雷丁公司提到的「業績造假」，其實早已是大家心知肚明的事實，「造假也不是一年兩年的事兒，更不是只有一個人、兩個人知道的事兒，但這個假卻能一直造下去，為什麼？因為上下同欲者勝。心裡明白，心照不宣，而且心心相印」。

（記者黎明綜合報導/責任編輯：文慧）

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