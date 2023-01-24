【民眾網黃楸玲／台北報導】

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1月24日臺灣西半部地區受到大陸冷氣團南下，引起強烈東北風，中部沿海地區出現9至11級強陣風，也引發了大範圍的地表揚塵現象。其中彰化二林空氣品質測站在上午9時測到PM10達1,072微克/立方公尺的高值，下風處的雲林、嘉義及臺南等地測站的測值也陸續有上升，估計要到1月24日晚間風速減弱後揚塵才會趨緩。

因應此情形，彰化縣、雲林縣及臺南市環保局已立即展開應變作為，除了在相關區域加強灑水外，也呼籲民眾盡量避免外出，如要外出時也要加強自身呼吸防護。

環保署表示，秋冬時節中南部地區為乾季，河川水量減少，農地裸露地也增加，因此當強陣風來襲時，就容易有揚塵發生，甚至影響視線。

環保署即預報1月24日可能因風速較強引發揚塵並影響空氣品質，因此即使仍在年假中，雲林、彰化、臺南等地方政府環保局及第四河川局還是能因應空品狀況迅速展開應變。

包含通報工業區、大型工廠、營建工地、做好灑水等污染防制工作；在濁水溪周邊沿岸道路加強洗街及霧砲抑塵、裸露地覆蓋，以及透過縣市府各局處管道，轉知護理、兒少等社福機構等，提醒自我防護。另環保署也針對部分出現高值測站周邊地區在AQI大於200時發布細胞廣播，加強提醒民眾。

環保署表示，春節期間多數工廠休假、工地停工，污染排放已較平日大幅減少，但還是可能因為氣象、眾多車潮、節慶燒金等原因造成局部地區空氣品質不良，呼籲民眾多利用空氣品質監測網或「環境即時通」手機APP查詢最新空氣品質變化，並多使用大眾交通運具，減少燃放鞭炮，祭祀也可改採「以功代金」、「以米代金」等方式，共同維護空氣品質。

2023年1月24日全國各空品區空氣品質指標（官網圖）

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