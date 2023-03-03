面对疫情过后经济恢复的希望，中共当局对2023年的经济增长目标似乎变得越来越具有雄心，很可以将其定在6%的高位。

路透社星期四 (3月2日) 报道，四位消息人士表示，中国很可能将增长目标定在6%，另外三人则认为会定在5%到5.5%之间。这些人士都不愿透露姓名，因为这些讨论是闭门进行的。所有七位消息来源人士都没有涉及最终的决定过程。

报道说，与去年11月讨论建议的4.5%到5.5%增长目标相比，以上数字都表明中国政策制定圈内不断增加的乐观情绪。最近的数据显示，中国经济在疫情严厉封控冲击后的恢复速度比预期的要好。

中国经济增长速度的最终目标也可能是一个范围，将会在3月5日开始的全国人大年度会议上宣布。

报道援引其中一位消息来源说，“今年的增长目标可能在5%到6%。我们需要实现经济复苏，提振就业和信心。这些是我们需要考虑的关键因素。”

不过，报道表示，其中一位推动更温和增长目标的消息人士警告说，房地产业仍旧在下跌，而在外贸可能拖累今年经济增长的情况下，要填补这个缺口是困难的。

报道表示，其中四位消息人士说，中国政府可能在今年的全国人大会议上宣布更多的刺激措施，以减少房地产业疲软及全球出口需求降低带来的影响。

他们表示，为刺激增长，政府预计今年将财政预算赤字扩大到约占GDP 3%的程度，并发行四万亿的特别债券来支撑投资支出。

报道说，预计由前上海市委书记李强领导的新经济领导团队急于展现他们的能力，促成更多的经济增长，创造更多的就业，并缓解地方政府的经费紧张。

中国2022年经济增长率同比仅上升了3%，远低于当局制定的5.5%的目标，也是一次最严重的未能达到增长目标的情况。这主要是因为严厉的“清零”防疫封控重创经济、房地产业暴跌以及全球对中国出口需求的下降。

一些经济学家争辩说，制定具有雄心的年度增长目标是适得其反的，而政策制定者应当聚焦结构改革，改善任何经济扩张的可持续性。

不过，金融时报近日报道说，新的研究显示，中国的房地产市场目前就像日本20年前那样充满泡沫。研究表明，如果中国不小心处理，可能会走上新一波“日本化”的轨道。

报道说，花旗集团的一个分析团队上周表示，中国的问题是，当今局势与日本房地产泡沫后时代“惊人的相似”。随着中国人口像日本多年前开始的那样出现减少，两国各自的人口形势应当对中国有所警示。1990年以后，随着35至54年龄段人口的降低，日本的房地产价格指数下降。花旗集团的报告主要是警示中国银行系统面临的潜在风险。

此外，中国国内自媒体“新华裔”周三发表评论文章，称中共二十届二中全会公报谈到国内外形势时非常不乐观，指中国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，必须准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。

文章称，且不说美国全面禁止向中国出售芯片技术和产品，一个“气球”事件甚至发展到美众议院两党一致（零票反对）谴责中国“间谍气球”，口气罕见严厉。同时，美国指责中国（考虑）向俄罗斯提供致命性武器，还指责中国的和平方案是为俄罗斯拉偏架。

此外，文章援引美国在台湾问题及南中国海问题上频频采取与中国针锋相对的遏制措施，中美之间“不确定难预料因素”随时可以发生，中美之间发生激烈碰撞是大概率的事情，中美之间擦枪走火不再是意外的事情。

文章称，中美之间已经看得见“风高浪急”，再往前走，就是“惊涛骇浪”了。在这种国际形势影响下，特别是在美国制裁下，中国国内经济形势也不乐观。