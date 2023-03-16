美容保養達人提出「早C晚A」的保養法後，Ｍ編一直收到許多希望更深入此美容法，白話來說「早C晚A」就是早上使用維他命C達到美白，晚上保養使用含有維他命A衍生物，在夜間幫助肌膚修護抗老。，此保養法特別適合肌膚暗沉需要美白，同時又有抗老化需求，Ｍ編最近的摯愛Erwachen醒寤「極光淨白精華」PLUS「全能撫紋活效安瓶」，奉行「早C晚A」保養，兩者完美搭配美白、修護、發光all in，一週打造青春無瑕美肌 ！

by 花漾543 - 2023/03/16 更新

資深美容編最完整解說，什麼是保養達人最高段的「早C晚A」保養法！

身為敏感肌Ｍ編最近肌膚準備迎戰換季溫差，而且常常需要熬夜、重度3C使用更加是肌膚老化殺手，各種肌膚問題接踵而來到底該怎麼解？Ｍ編奉行「早C晚A」保養，具有修護和改善肌膚毛孔細紋的維他命C，再加乘A醇抗老功效，Ｍ編直接奉上保養懶人包，姐妹們必須速速筆記的保養觀念，才能讓兩者保養交替達到1+1＞2加乘保養效果到最大值！

具有非常優異抗老效果的維他命C，用在白天保養強化肌膚抵禦紫外線和光老化傷害，全面防護外在環境傷害。同時具有美白效果，讓肌膚越來越勻淨亮白。 Ｍ編特別強調用維他命C並不會讓皮膚反黑，反而是怕曬黑的人一定要加強防曬，才是最正確的觀念！ 近期討論度爆高的維他命A衍生物A醇，已是許多愛美人士的抗老聖品，最常見的問題：我的膚質適合使用嗎？「不是濃度越高越好」，專家表示必須檢視自我的肌膚耐受力，從最低濃度開始使用，使用後肌膚適應期會出現泛紅、刺痛、脫皮，必須大量加強保濕。 尤其是敏感肌膚要特別注意，建議開始使用A醇，可以先從少次低濃度開始使用、並加強肌膚保濕，仔細觀察肌膚使用後是否持續有乾燥脫皮的狀況！肌膚耐受力增加，才能逐漸增加次數與使用量。

最近接觸到Erwachen醒寤這個品牌，「Erwachen」源於德文，代表覺醒、甦醒的意義，源自德系芳療啟發，品牌精神以堅持用天然植萃來源成分協同特選科技成分，打造簡單高效零負擔的保養產品，正適合現現代人的肌膚無時無刻受到在環境污染＆各種壓力 造成後天敏感的狀況，最重要的呵護肌膚同時兼顧身心靈平衡，Ｍ編於等到「早C晚A」的最強神組合，趁早了解「早C晚A」保養法，全面抵禦環境對肌膚的老化傷害，打造青春美肌新境界！

用過就回不去！ 重磅新品「全能撫紋活效安瓶」，獨家黃金雙A醇高效安全，24小時不間斷封印美肌安瓶！

身為美容編輯的使命就像神農氏嘗白草，各品牌一推出新品就馬上為大家親自試用，Ｍ編用了Erwachen醒寤「全能撫紋活效安瓶」，跟以往用過的A醇真的完全不一樣！

安瓶3大特色：最關鍵的獨家黃金雙Ａ醇雙重劑型聯手，首先0.14%黃金雙Ａ醇關鍵濃度0.14%溫和超有感，是可以天天使用的安心濃度，已經讓Ｍ編用過立即愛不釋手，利用獨特天然植物蠟包裹封存精華活性，使用時每一滴都溫和釋放到肌膚上，完全沒有產生刺激問題，光速注入釋放膨潤飽滿能量到肌底，難怪效果立即可見隔天原本暗沉粗糙的肌膚超有感變得柔嫩光滑，宛如24小時接力不間斷拋光，肌膚細紋瑕疵變淡，細緻到會發光！

Ｍ編加碼點評『逆齡音波科技』 媲美醫美的專利科技成分「音波六胜肽」，封印年輕肌質！

最狂的是近似於醫美等級的音波六胜肽，讓肌膚恢復平滑柔順線條，明顯感受到走山鬆弛的輪廓線被向上緊緻拉提，臉部老化、細小紋路自動消失，智能隱匿老化痕跡，緊緻無瑕肌膚肌齡立減10歲，蘊含神經醯胺全面安撫修護，牢牢鎖住肌膚水分，強化肌膚屏障，德國洋甘菊舒緩成分緩解敏弱肌刺激。

極致抗老拋光與溫和細緻的保養效能，相互平衡且達到極大化，不只速速重返年輕肌質，敏感肌也可以天天用超安心！不得不說，Erwachen醒寤「全能撫紋活效安瓶」真心讓太驚豔！

Ｍ編加碼保養美容專家柳燕老師的居家按摩手技-愛心按摩法，讓臉部更緊緻超發光！安瓶壓約兩下用量，利用三指腹：食指＋中指＋無名指，加強在暗沉、斑點、紋路部位按摩。

Step1：從下巴處按摩至嘴角，畫一個小愛心Step2：從臉頰滑至眼下，畫一個中愛心；Step3：從雙頰到額頭處按摩，畫一個大愛心。三步驟都要先由下至上，由內而外，最後可以定在紋路明顯之處，向上提拉加強撫平！超實用技法，你一定要試試看～

日間保養交給極光淨白精華，給肌膚最強效安全的2% 極光淨白C ，抗老、白皙、防護、保濕通通GET

環境傷害不只加速老化，肌膚暗沉、缺水粗糙、膚況不穩，讓膚況動不動傲嬌鬧脾氣，「橙花向日葵極光淨白精華」不只是單純養膚美白，更是打造無瑕健康的發光青春肌。

極光淨白科技的三大高效能精準對抗層層瓦解黑色素：1防護：添加多種天然植萃精華，從肌底源頭抑制黑色素生成，強化肌膚對環境傷害防禦力。2阻斷：從肌膚根源阻斷黑色素上傳到肌表，才能真正抑制黑斑、膚色變黑。3淨白：淡化已經生成的黑色素，使膚色恢復勻亮白，守護肌膚預防光老化。

1滴6種淨白效果 ! 膚況全面淨白升級成燈泡肌

所有妳夢寐以求的完美肌膚：包含膚觸光滑、膚質亮白、肌膚強健、膚色光澤度、膚色均勻、黑色素淡化，溫和高效又舒適肌膚一用就知道！完全不必擔心任何趨光性反黑問題，反而肌膚越用越穩定。

值得一提一提的是極光淨白精華的橙花香氣來自歐洲貴族最愛的公主之花， 優雅清香，保養同時安撫情緒、釋放壓力 、撫平內心焦慮情緒，日間保養成為每日最期待讓身心靈充飽滿滿活力正能量的每一天！

Ｍ編開箱保養實測一週ＢＡ使用對比超驚人！

極光淨白精華＋全能撫紋活效安瓶「早C晚A」保養，使用一週後肌膚狀態對比：平滑細緻度、毛孔狀態、提亮及澎潤效果五顆星。

有使用和沒使用的上妝後的服貼度對比，拿下口罩後，持妝度真的超重要！不要讓超囧的掉漆脫妝拉垮顏值，Ｍ編強烈建議真的必須提前手刀收下「極光淨白精華＋全能撫紋活效安瓶」雙強打造的超狂持妝金鐘罩，安穩度夏很可以！

用對「早C晚A」，幫妳穩穩HOLD住膚況在最好的狀態！溫和速效呵護肌膚光速，Ｍ編完全放心把最在乎的膚質交給極光淨白精華＋全能撫紋活效安瓶me time保養時光！

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。