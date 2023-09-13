服禁藥 前世界第一遭重罰 球星博格巴被禁賽

【新唐人北京時間2023年09月15日訊】最近這段時間，世界體壇連爆興奮劑醜聞。前女子網壇「世界第一」、兩屆大滿貫冠軍得主、31歲的哈勒普（Simona Halep）因服用違禁藥物，遭禁賽4年處罰。現效力意甲豪門尤文圖斯的30歲法國球星博格巴（Paul Pogba）在興奮劑檢測中，睪酮呈陽性被禁賽，正等待進一步處罰。

哈勒普遭禁賽4年處罰

去年美網，當時世界排名第九位的哈勒普首輪不敵斯尼古爾，爆冷出局。隨後，羅馬尼亞人宣布接受鼻部整容手術，提前結束了2022賽季。國際網球誠信機構不久就發布官方聲明稱，哈勒普在美網期間的興奮劑檢測中，顯示尿液中有禁藥——羅沙司它（Roxadustat）的成分，遭到臨時禁賽。之後，哈勒普要求對B瓶尿樣進行檢測，結果依然為陽性。

哈勒稱，自己非常震驚，並透露尿樣中興奮劑含量極低。她辯解說，自己從未在知情的情況下，服用任何違禁藥物：「在我的整個職業生涯中，作弊的想法從未掠過我的腦海，因為它完全違背了我所接受的所有價值觀。」

哈勒普曾在2018年法網和2019年溫網，兩次奪得大滿貫女單冠軍。她的世界排名最高曾排在世界第一。她表示，在自己職業生涯近20年時間裡，參加了數百場比賽，贏得過兩座大滿貫冠軍，進行了200次的血檢和尿檢，但是直到2022年8月29日之前，自己的檢測結果都是陰性。

這起禁藥調查持續了一年多。國際網球誠信機構（ITIA）日前宣布了調查結果，決定對哈勒普處以禁賽4年的處罰，禁賽期從2022年10月7日至2026年10月6日。哈勒普立即聲明將向國際體育仲裁法庭提出上訴，她的兩任前教練達倫‧卡希爾以及莫拉托格魯都表示了對她的支持。

國際網球誠信機構表示，哈勒普有兩次違反了網球反興奮劑計劃（TADP），第一次是在2022年8月29日美網期間，她對違禁藥物——羅克杜司它呈陽性；第二次是她違反運動員生物護照計劃。生物護照項目是指通過對運動員本人的生物指標的縱向分析，在不需要檢測出具體使用了何種禁用物質或方法的情況下，直接判定運動員興奮劑違規。由於哈勒普一直缺席比賽，她的運動員「生物護照」今年5月被發現存在問題，這造成了對她的另一項獨立指控。

在聽證會上，哈勒普表示，自己服用了受污染的補充劑，從而造成了尿檢陽性。ITIA接受了這一論點，但是從檢測濃度分析來看，如果是誤服，樣本不可能達到那樣高的濃度。WTA官方之後重申：「對於球員來說，了解並遵守網球反興奮劑計劃的規則是至關重要的。」

禁賽將於2026年10月6日結束，考慮到屆時她將35歲「高齡」，而且又離開球場4年，其職業生涯基本上結束了。她也成為自俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）因服用禁藥被禁賽15個月以來，因服用違禁藥物被禁賽的網壇最大牌球星。莎拉波娃在2016年涉禁藥被禁賽，之後她試圖回歸，但實力大不如前，於2020年退休。

博格巴被查出服用禁藥

意甲新賽季首輪，尤文圖斯對陣烏迪內斯比賽後，並沒有出場比賽的法國中場博格巴藥檢，睪酮呈陽性。這種化學物質可以提高男性運動員的運動表現，目前已被多個項目列為禁藥。

目前，博格巴已被禁賽，他可以申請對藥檢結果進行分析，如果結果仍然呈陽性，他將面臨著國家反興奮劑法庭的審判，除非雙方達成認罪協議，否則服用興奮劑的球員通常會被禁賽2年，如果被確認為故意服用禁藥，禁賽期可延長至4年。

據意大利媒體《米蘭體育報》報導，博格巴是誤食了來自美國的「補充劑」，而美國的興奮劑標準與意大利不同。「補充劑」是博格巴的朋友推薦給他的，尤文圖斯的隊醫與此事無關。

今年30歲的博格巴司職中場，出道於曼聯青訓營。去年夏天，自曼聯第二次以自由身加盟尤文。上賽季，法國人僅代表「斑馬軍團」出戰10次，總共只有161分鐘；同時這位「玻璃人」也錯過了卡塔爾世界盃。本賽季，他為尤文替補出場了2次，時間只有52分鐘。

目前，博格巴的身價已經從其巔峰時期的一億歐元，跌至1500萬歐元。服用藥物的禁賽時間，最低也要兩年時間。如果違規坐實的話，尤文可以同法國人提前解約，節省下3000萬歐元的費用。

在博格巴之前，意甲上一位涉及禁藥的案例是亞特蘭大球員帕洛米諾，他被禁賽了四個月，也錯過了代表阿根廷男足征戰卡塔爾世界盃。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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