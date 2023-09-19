上周末，59岁的萨米·阿尔巴（Sami Albah）和他的姐妹在利比亚的老家德尔纳为兄弟的婚礼做准备。

阿尔巴是一名建筑工程师，他的姐妹从美国飞来参加婚礼，住在他位于山坡上的公寓里。

洪灾当晚，雨下得很大，他们听说有一场大风暴即将来临。但对于这座以风景如画的山丘、谷地和海景而闻名的地中海城市来说，这样的天气并不罕见。他们都去睡觉了。

周日（9月17日），阿尔巴站在公寓楼的屋顶上说：“我们当时很高兴他要结婚了。”

在他说话的时候，在下面的街道上，志愿者们正在瓦砾中搜寻尸体，新近无家可归的人们正在寻找食物和水。

当阿尔巴和姐妹还在睡梦中时，他们的另一个姐妹和她丈夫、四个孩子和孩子们的祖父母正在附近山谷的家中休息。当暴风雨的洪水吞没了他们的三层楼房时，他们撤离到了楼顶，以为这样就安全了。

但是在屋顶上，他们遭遇了超过头顶10米的巨浪，然后全家人都被汹涌的洪水卷走了。不知过了多久，阿尔巴的连襟在离家约700米的地方醒来。他的妻子、孩子和父母都不见了。

从那时起，阿尔巴和他的连襟一直在寻找，起初是寻找亲人，现在是寻找亲人的尸体。

阿尔巴说：“在我姐妹的四个孩子中，我们只找到了两个女孩。我们埋葬了这两个女孩。”

洪水过后

据官方估计，当他们找到所有尸体时，这座人口约为12万的城市的死亡人数可能会超过1.1万。当地领导人估计，最终死亡人数可能达到2万。

在屋顶上，阿尔巴继续讲述他的故事，他说像他家这样的情况并不罕见。阿尔巴说，来自德尔纳山谷的幸存者都有难以承受的损失和恐惧，堪比好莱坞灾难片。

阿尔巴解释说：“许多人熬过了死一般的时光，眼睁睁地看着人们......被洪水冲走，却没有办法去帮助他们或试图帮助他们。他们只能帮助自己心爱的人。他们把孩子抱在怀里，眼睁睁地看着汽车和建筑物连里面的人一起被洪水冲走。”

他补充说，每天都有志愿者找到更多失踪者的遗体，恐惧也在成倍增加。

阿尔巴说：“明天我又会听到新的亲人的死讯，这样我就会忘记今天听到的消息。我们无法承受所有这样的损失。”

未来后果

他补充说，预计损失还将继续。

德尔纳的志愿者们正在努力预防大洪水可能引发的疾病，但一些官员表示，已经有多达150人因污染的水而中毒。

数以万计的人已经逃离，分析人士担心，利比亚过去十二年多次战争遗留下来的地雷在洪水中漂移，给流离失所的人带来更多危险。

阿尔巴说，对于那些仍留在家中的人来说，这座城市的未来看起来无比暗淡。主要的供电、供水和排污管道被损坏或摧毁，整个街区被冲入大海或化为废墟。由于道路和桥梁被毁，甚至连穿越城市都很困难。

当他的两个侄女下葬时，阿尔巴和他的姐妹错过了葬礼，因为现在开车到城市的另一边需要两个多小时。

阿尔巴说，目前人道主义援助正在陆续抵达，但随着冬季的来临，预计援助会逐渐减少。人们在街上露营，挤在别人家的房子里，缺少电力、燃料、清洁水和食物。

他说：“我们失去了挚爱。我们失去了所有的朋友、所有的街道、所有的商店和所有的记忆。”

他继续说，当他们被天灾的重压压得喘不过气来的时候，想象任何未来都感觉很奇怪。

他说：“我不知道该从哪里开始，又该到哪里结束。我们正在努力寻找希望，也许我们的姐妹会被找到，我们可以在下葬之前见到她。”