中国国务院前总理李克强10月27日病逝后，日本官方表示哀悼，肯定其在日中关系发挥重要作用。专家认为，今后日中经济关系中的政治风险将进一步增加，并指出日本相当担心今后台湾有事的可能性大幅提高。

努力营造日中友好氛围的温和派

日本首相岸田文雄10月27日向中国国家主席习近平和国务院总理李强发送唁电，对前总理李克强的去世表示不胜悲痛。

日本内阁官房长官松野博一表示：“李克强前总理于2018年5月的日中韩领袖会议之际正式访问我国等作为，在日中关系发挥了重要作用。”

李克强2018年访日之旅，当时《BBC》报导，李得到日方以公宾规格接待，不但获天皇接见、与安倍晋三会谈，并在安倍陪同下访问北海道。

立宪民主党众议员小泽一郎对有过深厚交往的李克强去世表示，“这是中国的损失，就日中两国友好发展而言也不禁令人惋惜。衷心祈福。”

自由印太联盟(Free Indo-P0acific Alliance, FIPA)副会长石井英俊(Hidetoshi Ishii)指出，在习近平执政十年之间日中关系持续恶化，日本认为尖阁诸岛(中国称钓鱼岛)是日本的领土，中国当然也有自己的主张，但是持续侵犯尖阁诸岛附近的海域和空域是造成军事上的紧张局势，并非文明的解决方式。

他表示，日本对于这样无理的行为一直发出警告与抗议，但是来自习近平政权的军事威吓行为有增无减，李克强彷佛扮演着替习近平“剎车”的角色。

石井英俊告诉美国之音:“在习近平扩大其战狼外交和军事胁迫时，李克强就是一个理性的二把手，给了世界一定的安全感，在持续恶化的日中关系中也发挥了‘剎车＇作用。”

华盛顿哈德逊研究所(Hudson Institute)研究员长尾贤(Satoru Nagao)认为，习近平在日本被视为相当强硬的形象，基本上日本人对他不具有好感，而李克强在日本很受欢迎，日本人认为李克强在日中之间始终努力营造良好氛围。

他对美国之音说:“李克强在日本被视为胡锦涛路线的执行者，大家认为他是努力日中友好做出相当贡献的温和派政治家。”

长尾贤表示，虽然李克强一直努力维护日中的友好关系，但是习近平高度侵略性的外交与军事作为使日本处于高度戒备状态，日本驻华人数持续减少，从2012年的15万人减少到2022年的10万人，在李克强过世后应该会继续下降，企业界的驻华人数大幅减少，必然冲击中国的经济。

未来日中经济互动稳定性或面临高风险

日本政坛大都肯定李克强在促进国内外经济政策的表现。

和日本自民党联合执政的公明党与中国保持着长年友好交流，党主席山口那津男表示:“他(李克强)对中国经济发展作出巨大贡献，领导中国成为全球第二大经济体。”

山口那津认为，李克强对日中关系稳定表示期待，他的努力“今后仍将毫不动摇地发挥作用”。

淡江大学日本政经研究所副教授小山直则(onori Koyama)在接受美国之音的采访时表示，李克强在担任中国国务院总理期间，日中关系虽然在政治方面因为尖阁列岛问题而恶化，但是经济往来一直相当热络，呈现政冷经热的状态。特别是在半导体和电子设备领域，日中两国都高度依赖进出口。

小山直则说，李克强为了让中国的半导体逐渐走向自给自足，主导强化中国自主研发力度，制定并推进《中国制造2025》。他指出《中国制造2025》的目标是到了2020年达到40%的自给率，但实际上目前中国的半导体自给率仅约15%，还有许多必须依赖日本进口，因此，日本和中国在领土与周边事态等问题上虽然很难解决，但两国的经济关系是互补的，相信这种关系未来不会发生重大变化。

自由印太联盟副会长石井英俊并不认同这种说法。

他指出，山口那津男是日本政治家中与中国共产党最亲近的人，会发出日中关系继续稳定的言论并不令人意外，然而今后日中经济会因为习近平身边缺乏像李克强这样深谙经济政策又敢于发言的智囊，而面临更高的风险。

他说:“我认为未来基于对习近平的忠诚，而非用理性来制定经济政策的情况将会增加，日中经济关系中的政治风险将大幅增加，因此(日本)预测和事先准备应对的能力更加重要。”

石井英俊认为，李克强重视经济发展的程度高于意识形态，相较之下，现任的中国国务院总理李强表现出浓厚的“政治服从”色彩，而且目前中共的统治高层缺乏经济学专家，往后日中的经济互动将成为在经济上毫无涉猎的习近平一人决定的不稳定状态。

习权力集中将使日中关系更恶化

关于未来的日中关系走向，华盛顿哈德逊研究所研究员长尾贤指出，习近平将在政权上消灭了胡锦涛和李克强，将权力集中到自己手中;而与李克强相比，李强在日本被视为强硬派，最近的事件也证实日本周边海空域、美国、菲律宾、台湾等日本的盟友都受到来自中国强烈的军事干扰。

他说:“事实上，中国近期的政策十分强硬，中国战斗机突然逼近美国轰炸机、中国巡逻艇冲撞菲律宾巡逻艇、而且台湾总统大选在即还发生中国军机围绕台湾演习的事件。”

长尾贤表示，习近平的政府存在太多的内部问题，包括最近与习近平关系密切的外交部长和国防部长都下台，总体权力更加集中在习近平手中，几乎可以说一切对外关系都取决于习近平的意志。他说，日本非常担心台湾发生紧急状态的可能性越来越大了。

自由印太联盟副会长石井英俊认为，习近平的恶霸作风已经造成许多伤害日中关系的决策，例如近期针对福岛核电厂处理水排入海洋的事件，中国政府是世界上唯一忽视国际原子能机构（IAEA）的调查结论，故意将核处理水污名化为核污染水的政府，甚至对日本的水产品实施实施进口禁令，这些都是因为现在中共政权已经走向一人独裁。

他说:“在习近平的第三个任期内，政权中没有像李克强这样的人，只有围绕在习近平身边唯唯诺诺的弄臣。”

石井英俊认为，专业、理性、敢言的李克强离世后，习近平的独裁统治更加强大，东亚局势将变得更加不稳定，这也必然让已经欠佳的日中关系继续走下坡，而台海或东中国海“有事”(发生紧急状况)的可能性将大幅上升。他指出，民主国家要正视这个急迫的问题，尽快共同拟定一旦“有事”的应变计划，并密集地执行联合军演。